Upcoming Cars: कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

Upcoming Cars in February 2026: तुम्ही जर कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर थोडं थांबा, कारण फेब्रुवारी महिन्यात 6 नवीन कार लाँच होणार आहे. यामध्ये 5 नवीन SUV आणि एक नवीन 1 MPV कार लाँच होणार आहेत.

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:03 PM
कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

कार प्रेमींसाठी गुड न्यूज! परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स; ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच

  • परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स
  • ६ नवीन गाड्या फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणार लाँच
  • वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये अनेक नवीन मॉडेल्स लाँच होणार
जर तुम्ही नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर थोडी वाट पाहणं तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. कारण फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये बरीच गर्दी दिसून येईल, कारण निसान, मारुती सुझुकी, बीएमडब्ल्यू, व्हीडब्ल्यू आणि एमजी मोटर सारखे ब्रँड वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये अनेक नवीन मॉडेल्स लाँच होणार आहे.

Nissan Gravite

गेल्या महिन्यात लाँच झालेली निसानची ग्रॅव्हिट कॉम्पॅक्ट एमपीव्ही लवकरच भारतात येण्याची अपेक्षा आहे. रेनॉल्ट ट्रायबर प्लॅटफॉर्मवर बनवलेल्या या ३-रो एमपीव्हीमध्ये विशिष्ट शैली आणि अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण इंटीरियर आहे. यात १.० लीटर एनए आणि टर्बो पेट्रोल इंजिनसह एमटी आणि एएमटी पर्यायांसह ऑफर केले जाण्याची अपेक्षा आहे.

 कोणती Hybrid SUV तुमच्यासाठी एकदम क्लासsss? जाणून घ्या

Nissan Tekton

निसानची ही मध्यम आकाराची एसयूव्ही ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अनावरण होण्याची अपेक्षा आहे. नुकत्याच लाँच झालेल्या रेनॉल्ट डस्टरच्या आर्किटेक्चरवर आधारित, त्यात अधिक मस्क्युलर बाह्य भाग असेल. आतील भागात डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल, १०.१-इंच टचस्क्रीन, लेव्हल २ एडीएएस आणि पॅनोरॅमिक सनरूफ सारख्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल.

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro

भारतात या वाहनाची प्री-बुकिंग आधीच सुरू झाली आहे. नवीन टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडेल १६ फेब्रुवारी रोजी विक्रीसाठी जाईल आणि त्यात ४८ व्ही माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमसह २.० लीटर ४-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजिन असेल. हे इंजिन २५८ एचपी आणि ४०० एनएम पीक टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये नियमित मॉडेलच्या तुलनेत वेगळे बाह्य तपशील आणि नवीन राखाडी रंग असण्याची अपेक्षा आहे.

MG Majestor

एमजीची ही एसयूव्ही १२ फेब्रुवारी रोजी लाँच केली जाईल, ज्याने एक वर्षापूर्वी ऑटो एक्स्पो २०२५ मध्ये स्थानिक पातळीवर पदार्पण केले होते. ही ग्लोस्टरची अधिक अपग्रेड केलेली आवृत्ती असेल, ज्यामध्ये समान इंजिन आणि गिअरबॉक्स पर्याय असतील, परंतु दोन मोठ्या एसयूव्हीमधील स्पष्ट फरक सुनिश्चित करण्यासाठी वैशिष्ट्यांची यादी आणि स्टाईलिंग अपग्रेड केले जाईल.

Maruti Suzuki e Vitara

ही इलेक्ट्रिक कार ४९ किलोवॅट प्रति तास आणि ६१ किलोवॅट प्रति तास बॅटरी पॅकसह विकली जाईल, जी एका चार्जवर अंदाजे ५४३ किमीची रेंज देते. ती समर्पित हार्टेक्ट-ई प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये इंडिया एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार रेटिंग मिळाली आहे.

Volkswagen Tayron

अलीकडेच, व्हीडब्ल्यूने भारत-विशिष्ट टायरॉन सादर केले आणि स्थानिक असेंब्ली आधीच सुरू झाली आहे. फ्लॅगशिप एसयूव्ही म्हणून, ही रेंज-टॉपिंग ७-सीटर एसयूव्ही फॉर्च्युनर, कोडियाक, ग्लोस्टर आणि मेरिडियनशी स्पर्धा करेल. या एसयूव्हीची किंमत सुमारे ४५-५० लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असू शकते.

Bajaj Platina 100 की TVS Sport: रोजच्या वापरासाठी कोणती बाईक खरेदी करणे असेल फायद्याची डील?

Published On: Feb 03, 2026 | 12:03 PM

