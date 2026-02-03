Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Wpl 2026 Dc Vs Gg Face Off In The Eliminator Match Who Will Win Who Will Get A Ticket To The Final

WPL 2026 : एलिमिनेटर सामन्यात अ‍ॅशले गार्डनर आणि जेमिमा रॉड्रिग्ज आमनेसामने! कोण मारणार बाजी, कोणाला मिळणार फायनलचे तिकीट?

आज या स्पर्धेचा एलिमिनेटर सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना आज दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स या दोन संघमध्ये रंगणार आहे. जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल, तर पराभूत संघ शर्यतीतून बाहेर पडेल.

Updated On: Feb 03, 2026 | 12:49 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

महिला प्रिमियर लीग आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, आज या स्पर्धेचा एलिमिनेटर सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना आज दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स या दोन संघमध्ये रंगणार आहे. दोन्ही संघासाठी आज हा सामना महत्वाचा असणार आहे. गुजरातच्या संघाने स्पर्धेच्या सुरूवातीला चांगली सुरूवात केली पण त्यानंतर त्यांनी काही सामने गमावले होते. जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल, तर पराभूत संघ शर्यतीतून बाहेर पडेल. आजचा सामना गुजरात टायटन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आहे. 

हा सामना किती वाजता सुरू होईल आणि कुठे खेळला जाईल ते आम्ही तुम्हाला सांगतो. सामन्याची नेमकी वेळ लक्षात घ्या, कारण हा सामना खूप मनोरंजक असण्याची अपेक्षा आहे. महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत. आज एलिमिनेटर सामना खेळला जाईल. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी जेतेपदाचा सामना होईल. स्मृती मानधना यांच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघाने पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. आज, गुजरात जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स एलिमिनेटरमध्ये आमनेसामने येतील. 

ICC च्या माजी अधिकाऱ्याने बीसीसीआयच्या निर्णयावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित! एका चुकीमुळे तीन देशांचे करोडोंचे नुकसान…

दिल्ली कॅपिटल्स आता WPL च्या प्रत्येक हंगामात टॉप ३ मध्ये पोहोचणारा पहिला संघ बनला आहे. ही वेगळी बाब आहे की अंतिम फेरीत खेळूनही, संघाला अद्याप एकदाही जेतेपद मिळवता आलेले नाही. डीसी विरुद्ध जीजी सामना आज संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. आजच्या सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, तो बडोद्यामध्ये खेळला जाईल. दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व आधीच जेमिमा रॉड्रिग्ज करत आहे, तर गुजरात जायंट्सचे नेतृत्व अॅशले गार्डनर करणार आहे.

आतापर्यंत स्पर्धेत दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली आहे. सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, आज संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. टॉस त्याच्या अर्धा तास आधी, म्हणजे संध्याकाळी ७ वाजता होईल. पहिला नाणेफेक अगदी ७ वाजता होईल. सामना रात्री ११ वाजेपर्यंत संपेल. पूर्ण ४० षटके खेळली जातील अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून उत्साह कायम राहील. जेतेपदासाठी आरसीबीचा सामना कोण करणार हे आज रात्रीपर्यंत निश्चित होईल.

दिल्ली कॅपिटल्स महिला संघ: लिजेल ली (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमाह रोड्रिग्स (कर्णधार), मारिजान कप्प, चिनेले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरनी, नंदनी शर्मा, एडडला स्रुजना, प्रगति सिंह, लुसी हैमिल्टन, तानिया भाटिया, अलाना किंग

गुजरात जायंट्स महिला संघ: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर (कर्णधार), जॉर्जिया वेयरहैम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, आयुषी सोनी, तितास साधु, जिंतिमनी कलिता, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी, किम गर्थ, डैनी व्याट-हॉज

Web Title: Wpl 2026 dc vs gg face off in the eliminator match who will win who will get a ticket to the final

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 12:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ind vs Pak वादावर कपिल देवने पाकिस्तानला चांगलचं सुनावलं! म्हणाले – जर तुम्ही सामना खेळला नाही तर…
1

Ind vs Pak वादावर कपिल देवने पाकिस्तानला चांगलचं सुनावलं! म्हणाले – जर तुम्ही सामना खेळला नाही तर…

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर पॅट कमिन्सने सोडले मौन! आयपीएलबद्दलही दिली मोठी अपडेट
2

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर पॅट कमिन्सने सोडले मौन! आयपीएलबद्दलही दिली मोठी अपडेट

ICC च्या माजी अधिकाऱ्याने बीसीसीआयच्या निर्णयावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित! एका चुकीमुळे तीन देशांचे करोडोंचे नुकसान…
3

ICC च्या माजी अधिकाऱ्याने बीसीसीआयच्या निर्णयावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित! एका चुकीमुळे तीन देशांचे करोडोंचे नुकसान…

माजी इंग्लिश कर्णधाराची भविष्यवाणी… T20 WC 2026 विश्वचषकामध्ये हे चार संघ जाणार सेमीफायनलमध्ये!
4

माजी इंग्लिश कर्णधाराची भविष्यवाणी… T20 WC 2026 विश्वचषकामध्ये हे चार संघ जाणार सेमीफायनलमध्ये!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Cancer Day 2026: भारतातील Breast Cancer वर 4 उपचारपद्धती, जगण्याची शक्यता वाढवण्यास करतील मदत

World Cancer Day 2026: भारतातील Breast Cancer वर 4 उपचारपद्धती, जगण्याची शक्यता वाढवण्यास करतील मदत

Feb 03, 2026 | 12:43 PM
‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

‘गोलमाल ५’मध्ये मोठा ट्विस्ट? हा प्रसिद्ध अभिनेता खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार, चाहत्यांमध्ये खळबळ

Feb 03, 2026 | 12:42 PM
India-US Trade Deal मुळे पंतप्रधान मोदींचा हार घालून सत्कार; संसदेमध्ये NDA खासदारांचा मोठा उत्साह

India-US Trade Deal मुळे पंतप्रधान मोदींचा हार घालून सत्कार; संसदेमध्ये NDA खासदारांचा मोठा उत्साह

Feb 03, 2026 | 12:41 PM
Teaser OUT: आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य; रणवीर सिंग Dhurandhar 2 सोबत घेऊन आला मोठं वादळ

Teaser OUT: आता लियारीमध्ये चालणार हमजाचे राज्य; रणवीर सिंग Dhurandhar 2 सोबत घेऊन आला मोठं वादळ

Feb 03, 2026 | 12:36 PM
West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालमध्ये EDचा खेळ सुरू; कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी १२ ठिकाणी जलद छापेमारी

West Bengal ED Raid: पश्चिम बंगालमध्ये EDचा खेळ सुरू; कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी १२ ठिकाणी जलद छापेमारी

Feb 03, 2026 | 12:34 PM
India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

India–US Trade Deal: भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार; हा करार गेमचेंजर ठरेल का?

Feb 03, 2026 | 12:32 PM
President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

President Draupadi Murmu यांनी बजेट दरम्यान परिधान केलेल्या हातमाग संबळपुरी साडीची सुंदर गोष्ट, वाचा सविस्तर

Feb 03, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM