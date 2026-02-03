महिला प्रिमियर लीग आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, आज या स्पर्धेचा एलिमिनेटर सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना आज दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स या दोन संघमध्ये रंगणार आहे. दोन्ही संघासाठी आज हा सामना महत्वाचा असणार आहे. गुजरातच्या संघाने स्पर्धेच्या सुरूवातीला चांगली सुरूवात केली पण त्यानंतर त्यांनी काही सामने गमावले होते. जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल, तर पराभूत संघ शर्यतीतून बाहेर पडेल. आजचा सामना गुजरात टायटन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात आहे.
हा सामना किती वाजता सुरू होईल आणि कुठे खेळला जाईल ते आम्ही तुम्हाला सांगतो. सामन्याची नेमकी वेळ लक्षात घ्या, कारण हा सामना खूप मनोरंजक असण्याची अपेक्षा आहे. महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत. आज एलिमिनेटर सामना खेळला जाईल. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी जेतेपदाचा सामना होईल. स्मृती मानधना यांच्या नेतृत्वाखालील आरसीबी संघाने पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. आज, गुजरात जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स एलिमिनेटरमध्ये आमनेसामने येतील.
दिल्ली कॅपिटल्स आता WPL च्या प्रत्येक हंगामात टॉप ३ मध्ये पोहोचणारा पहिला संघ बनला आहे. ही वेगळी बाब आहे की अंतिम फेरीत खेळूनही, संघाला अद्याप एकदाही जेतेपद मिळवता आलेले नाही. डीसी विरुद्ध जीजी सामना आज संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. आजच्या सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, तो बडोद्यामध्ये खेळला जाईल. दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व आधीच जेमिमा रॉड्रिग्ज करत आहे, तर गुजरात जायंट्सचे नेतृत्व अॅशले गार्डनर करणार आहे.
आतापर्यंत स्पर्धेत दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली आहे. सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, आज संध्याकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. टॉस त्याच्या अर्धा तास आधी, म्हणजे संध्याकाळी ७ वाजता होईल. पहिला नाणेफेक अगदी ७ वाजता होईल. सामना रात्री ११ वाजेपर्यंत संपेल. पूर्ण ४० षटके खेळली जातील अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून उत्साह कायम राहील. जेतेपदासाठी आरसीबीचा सामना कोण करणार हे आज रात्रीपर्यंत निश्चित होईल.
A maiden #TATAWPL final for @Giant_Cricket? 🧡 Or a 4⃣th consecutive final for @DelhiCapitals? 💙 The #Eliminator beckons 🤩#ClaimTheCrown | #GGvDC pic.twitter.com/2SYKkDM861 — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 2, 2026
दिल्ली कॅपिटल्स महिला संघ: लिजेल ली (विकेटकीपर), शेफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमाह रोड्रिग्स (कर्णधार), मारिजान कप्प, चिनेले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरनी, नंदनी शर्मा, एडडला स्रुजना, प्रगति सिंह, लुसी हैमिल्टन, तानिया भाटिया, अलाना किंग
गुजरात जायंट्स महिला संघ: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, एशले गार्डनर (कर्णधार), जॉर्जिया वेयरहैम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, आयुषी सोनी, तितास साधु, जिंतिमनी कलिता, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी, किम गर्थ, डैनी व्याट-हॉज