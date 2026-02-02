Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी काँग्रेस शिवसेना आघाडीकडून रुबीना फिरोज तर भाजपकडून डिंपल मेहता यांनी नामांकन दाखल केले आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 04:21 PM

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी काँग्रेस शिवसेना आघाडीकडून रुबीना फिरोज तर भाजपकडून डिंपल मेहता यांनी नामांकन दाखल केले आहे. भाजपने मराठी महापौर दिला नाही अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मेहता यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. डिंपल मेहता चालणार नाहीत पण रुबीना फिरोज चालतील का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

Published On: Feb 02, 2026 | 04:21 PM

Topics:  

