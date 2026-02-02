Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

कृषिभूषण डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्था, मांडकी पालवण यांच्या तर्फे चिपळूण येथे ग्रामीण,कृषी व सहकार मराठी साहित्य रंमेलन २०२६ चे आयोजन करण्यात आले.

Updated On: Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन
कृषिभूषण डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्था, मांडकी पालवण यांच्या तर्फे चिपळूण येथे ग्रामीण,कृषी व सहकार मराठी साहित्य रंमेलन २०२६ चे आयोजन करण्यात आले असून दि.१३, १४ व १५ फेब्रुवारी या कालावधीत कोकणातील एक रम्य नैसर्गिक अशा याच संस्थेच्या भव्य क्रीडांगणावर संपन्‍न होत आहे. या संमेलनास ग्रामीण, कृषी व सहकार साहित्याच्या विविध विषयावर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत या संमेलनाची सुरवात शुक्रवार, दि.१३फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजता मा. प्रकाश देशपांडे (अध्यक्ष, साहित्य संमेलन संयोजन समिती) यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून होणार आहे.

Web Title: Ratnagiri a confluence of agriculture cooperation and literature historic marathi literary conference in chiplun

Published On: Feb 02, 2026 | 04:27 PM

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
