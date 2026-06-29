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TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:26 PM IST
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सारांश

TRAI च्या नवीन अहवालानुसार, मे महिन्यात भारतातील अंदाजे १४.४६ दशलक्ष मोबाईल वापरकर्त्यांनी आपला नंबर न बदलता ऑपरेटर बदलण्यासाठी (MNP) अर्ज दाखल केले आहेत, नक्की काय आहे कारण?

1 महिन्यात तब्बल १४ दशलक्षापेक्षा अधिक नंबर पोर्टेबल (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

1 महिन्यात तब्बल १४ दशलक्षापेक्षा अधिक नंबर पोर्टेबल (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • मे महिन्यात १.४४ कोटी लोकांनी बदलले सिम
  • खराब नेटवर्क आणि महाग प्लानची समस्या 
  • नक्की कुठे बदलण्यात आले जास्त सिमकार्ड 
ट्रायच्या (TRAI) एका नवीन अहवालानुसार, मे २०२६ मध्ये भारतात अंदाजे १४.४६ दशलक्ष (१.४४ कोटी) मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) साठी विनंत्या दाखल करण्यात आल्या. याचा अर्थ असा की, मोबाईल वापरकर्ते आपला नंबर बदलू इच्छित नाहीत, तर ते आपला टेलिकॉम ऑपरेटर बदलू इच्छित आहेत. तथापि, ही संख्या एप्रिलमध्ये दाखल झालेल्या संख्येपेक्षा किंचित कमी आहे. याचे कारण नेटवर्कमधील समस्या आणि कंपन्यांकडून प्लॅन्सच्या वाढत्या किमती असू शकतात. यामुळे लोक एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे जाण्यास प्रवृत्त होत आहेत.

३१ दिवसांत १.४४ कोटी लोकांनी सिम बदलले

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) नवीनतम टेलिकॉम सबस्क्रिप्शन डेटानुसार, मे महिन्यातील नंबर पोर्टिंगसाठीच्या १.४४ कोटी विनंत्या एप्रिल २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या १.४७ कोटी विनंत्यांपेक्षा किंचित कमी होत्या.

ट्राय मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) डेटाची दोन झोनमध्ये विभागणी करते. झोन १ मध्ये उत्तर आणि पश्चिम भारताचा समावेश आहे. मे महिन्यात येथे अंदाजे ७७.९ लाख नंबर पोर्टिंगसाठी विनंत्या करण्यात आल्या. झोन II, ज्यामध्ये दक्षिण आणि पूर्व भारताचा समावेश आहे, तिथे अंदाजे ६६.७ लाख विनंत्या आल्या.

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उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून सर्वाधिक विनंती

  • मे महिन्यात, उत्तर प्रदेश पूर्व (UP East) मध्ये देशभरातून सर्वाधिक मोबाईल नंबर पोर्टिंग विनंत्या आल्या. या सर्कलमध्ये अंदाजे २०.६ लाख पोर्टिंग विनंत्या करण्यात आल्या, तर एप्रिलमध्ये हा आकडा २१.४ लाख होता.
  • त्यानंतर लगेचच उत्तर प्रदेश पश्चिमचा क्रमांक होता, जिथे मे महिन्यात अंदाजे १४.९ लाख एमएनपी विनंत्या आल्या, तर एप्रिलमध्ये हा आकडा १५.१ लाख होता. या दोन्ही उत्तर प्रदेश सर्कल्समध्ये मिळून मे महिन्यात अंदाजे ३५.५ लाख पोर्टिंग विनंत्या नोंदवण्यात आल्या.
  • झोन II मध्ये, बिहारमध्ये सर्वाधिक १४.१ लाख एमएनपी विनंत्या नोंदवण्यात आल्या, त्यानंतर मध्य प्रदेशात अंदाजे १३.७ लाख विनंत्या आल्या. पश्चिम बंगालमध्ये मे महिन्यात अंदाजे १३.५ लाख पोर्टिंग विनंत्या नोंदवण्यात आल्या.
  • इतर प्रमुख टेलिकॉम सर्कल्समध्ये, गुजरातमध्ये या महिन्यात अंदाजे ०.९० दशलक्ष एमएनपी विनंत्यांची नोंद झाली, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात ०.८७ दशलक्ष, राजस्थानमध्ये ०.७६ दशलक्ष, दिल्लीत ०.६० दशलक्ष, आंध्र प्रदेशात ०.५९ दशलक्ष, कर्नाटकात ०.५७ दशलक्ष आणि तामिळनाडूमध्ये ०.५१ दशलक्ष विनंत्या आल्या.
ट्रायच्या (TRAI) ताज्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेश पूर्व, उत्तर प्रदेश पश्चिम, बिहार, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीसाठी सर्वाधिक विनंत्यांची नोंद झाली, तर संपूर्ण भारतात त्याच महिन्यात अंदाजे १४.४६ दशलक्ष एमएनपी विनंत्यांची नोंद झाली.

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नंबर न बदलता करू शकता पोर्टेबिलिटी 

हे वैशिष्ट्य २०१० मध्ये सुरू करण्यात आले होते. मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) ग्राहकांना त्यांचा सध्याचा मोबाईल नंबर न बदलता टेलिकॉम ऑपरेटर बदलण्याची परवानगी देते. हे वैशिष्ट्य सर्वप्रथम २५ नोव्हेंबर २०१० रोजी हरियाणामध्ये सुरू करण्यात आले आणि त्यानंतर २० जानेवारी २०११ रोजी देशभरात त्याचा विस्तार करण्यात आला. ३ जुलै २०१५ रोजी, इंटर-एलएसए एमएनपी (inter-LSA MNP) देशभरात सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे ग्राहकांना एका परवानाधारक सेवा क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात स्थलांतरित झाल्यावरही आपला मोबाईल नंबर कायम ठेवता येतो.

खराब नेटवर्क आणि महागड्या प्लॅन्समुळे त्रस्त वापरकर्ते?

एवढ्या मोठ्या संख्येने मोबाईल नंबर का पोर्ट केले जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण ट्रायच्या (TRAI) अहवालात दिलेले नाही. तथापि, बाजार तज्ज्ञ आणि अहवालानुसार, दूरसंचार कंपन्यांमधील सुरू असलेले नेटवर्क आणि टॅरिफ युद्ध हे देशातील मोठ्या संख्येने येणाऱ्या मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) विनंत्यांमागील कारण आहे. जिओ आणि एअरटेल देशात वेगाने 5G चा विस्तार करत आहेत. दरम्यान, ग्राहक चांगल्या नेटवर्क कव्हरेज आणि कमी किमतीच्या प्लॅन्सच्या शोधात एका प्रोव्हायडरकडून दुसऱ्या प्रोव्हायडरकडे जात आहेत. व्होडाफोन आयडियाला (Vi) नेटवर्क समस्या आणि 5G रोलआउटमधील विलंबाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे तिचे अनेक ग्राहक जिओ किंवा एअरटेलकडे वळत आहेत.

Web Title: Trai report says 14 million mobile users request to port their sim in may 2026 highest from up and bihar

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:26 PM

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