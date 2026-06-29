TRAI Report: 31 दिवसात 1.44 कोटी लोकांनी बदलले SIM, 2 राज्य सर्वात अग्रेसर; खराब नेटवर्क-महाग प्लानने भारतीय वैतागले

३१ दिवसांत १.४४ कोटी लोकांनी सिम बदलले
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (TRAI) नवीनतम टेलिकॉम सबस्क्रिप्शन डेटानुसार, मे महिन्यातील नंबर पोर्टिंगसाठीच्या १.४४ कोटी विनंत्या एप्रिल २०२६ मध्ये दाखल झालेल्या १.४७ कोटी विनंत्यांपेक्षा किंचित कमी होत्या.
ट्राय मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) डेटाची दोन झोनमध्ये विभागणी करते. झोन १ मध्ये उत्तर आणि पश्चिम भारताचा समावेश आहे. मे महिन्यात येथे अंदाजे ७७.९ लाख नंबर पोर्टिंगसाठी विनंत्या करण्यात आल्या. झोन II, ज्यामध्ये दक्षिण आणि पूर्व भारताचा समावेश आहे, तिथे अंदाजे ६६.७ लाख विनंत्या आल्या.
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नंबर न बदलता करू शकता पोर्टेबिलिटी
हे वैशिष्ट्य २०१० मध्ये सुरू करण्यात आले होते. मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) ग्राहकांना त्यांचा सध्याचा मोबाईल नंबर न बदलता टेलिकॉम ऑपरेटर बदलण्याची परवानगी देते. हे वैशिष्ट्य सर्वप्रथम २५ नोव्हेंबर २०१० रोजी हरियाणामध्ये सुरू करण्यात आले आणि त्यानंतर २० जानेवारी २०११ रोजी देशभरात त्याचा विस्तार करण्यात आला. ३ जुलै २०१५ रोजी, इंटर-एलएसए एमएनपी (inter-LSA MNP) देशभरात सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे ग्राहकांना एका परवानाधारक सेवा क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात स्थलांतरित झाल्यावरही आपला मोबाईल नंबर कायम ठेवता येतो.
खराब नेटवर्क आणि महागड्या प्लॅन्समुळे त्रस्त वापरकर्ते?
एवढ्या मोठ्या संख्येने मोबाईल नंबर का पोर्ट केले जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण ट्रायच्या (TRAI) अहवालात दिलेले नाही. तथापि, बाजार तज्ज्ञ आणि अहवालानुसार, दूरसंचार कंपन्यांमधील सुरू असलेले नेटवर्क आणि टॅरिफ युद्ध हे देशातील मोठ्या संख्येने येणाऱ्या मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) विनंत्यांमागील कारण आहे. जिओ आणि एअरटेल देशात वेगाने 5G चा विस्तार करत आहेत. दरम्यान, ग्राहक चांगल्या नेटवर्क कव्हरेज आणि कमी किमतीच्या प्लॅन्सच्या शोधात एका प्रोव्हायडरकडून दुसऱ्या प्रोव्हायडरकडे जात आहेत. व्होडाफोन आयडियाला (Vi) नेटवर्क समस्या आणि 5G रोलआउटमधील विलंबाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे तिचे अनेक ग्राहक जिओ किंवा एअरटेलकडे वळत आहेत.