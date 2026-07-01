बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Update Your Email In Aadhaar For Free Till 31st December 2026 Follow This Process

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा ‘ही’ सोपी प्रोसेस

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

Aadhaar Email Update: सर्व आधार कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आजपासून म्हणजेच 1 जुलैपासून सर्व आधार कार्ड धारक मोबाईल ॲपद्वारे त्यांच्या आधार कार्डमध्ये मोफत ई-मेल अपडेट करू शकणार आहेत. पण ही सेवा मर्यादित वेळेपर्यंत सुरु करण्यात आली आहे.

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा 'ही' सोपी प्रोसेस

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा 'ही' सोपी प्रोसेस

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • UIDAI ने 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2026 दरम्यान आधारमध्ये ई-मेल अपडेट करण्याची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली आहे.
  • अधिकृत आधार ॲपद्वारे घरबसल्या ई-मेल लिंक केल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
  • आधारसोबत ई-मेल लिंक केल्यास ओटीपी पडताळणी आणि ऑनलाइन सेवांचा वापर अधिक सोपा होणार आहे.
Aadhaar Free Update: UIDAI ने एक मोठा निर्णय घेतला असून याचा फायदा आधार कार्ड धारकांना होणार आहे. UIDAI ने आधार कार्डमध्ये ई-मेल अपडेटसाठी सध्या कोणतेही शुल्क न आकरण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता आधार कार्ड धारक घरबसल्या एक रुपया देखील खर्च न करता त्यांच्या आधार कार्डमध्ये ई-मेल अपडेट करू शकतात. आज 1 जुलैपासून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत ही सेवा सुरु राहणार आहे. करोडो यूजर्स या सेवेचा फायदा घेऊन ई-मेल अपडेट करतील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.

Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप

आधार डेटामध्ये कार्ड धारकाचा ई-मेल अपडेट झाल्यानंतर ओटीपी वेरिफिकेशन आणि ऑनलाईन सेवा ॲक्सेस करणं अतिशय सोपं होणार आहे. तसेच डॉक्युमेंट सेव्ह करण्याची प्रोसेस देखील अतिशय सोपी होणार आहे. आधार कार्ड धारक सध्या सुरु असलेल्या मोफत सेवेअंतर्गत आधार कार्डमध्ये मोफत ई-मेल अपडेट करू शकणार आहेत. ही सेवा 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मोफत असणार आहे. कालावधी संपल्यानंतर आधार कार्डमध्ये ई-मेल अपडेट करण्यासाठी 75 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)

मोबाईल ॲप वापरणाऱ्या यूजर्सना मिळणार सूट

UIDAI चं असं म्हणणं आहे की, ही सेवा केवळ अशा यूजर्सना ऑफर केली जाणार आहे, जे आधार ॲपद्वारे ईमेल अपडेट करत आहेत. मोबाईल ॲप वापरून ई-मेल अपडेट करणाऱ्या यूजर्सना कोणतेही पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. मात्र जर तुम्ही आधार सेंटर किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून आधारमध्ये ई-मेल अपडेट केला तर तुम्हाला त्यासाठी शुल्क भरावे लागणार आहे.

आधारमध्ये ई-मेल लिंक करणं का गरजेचं?

अनेकदा मोबाईलमध्ये सिग्नल नसेल तर आधार ओटीपी येत नाही. पण जर तुमच्या आधारला तुम्ही ई-मेल लिंक केला असेल तर कार्ड धारक ई-मेलमधून ओटीपी मिळवू शकतात. तसेच ईमेलमध्ये त्यांना आधारसंबंधित अपडेट्स देखील मिळणार आहेत. जरी तुम्ही आधारला लिंक असलेला मोबाईल नंबर बदलला तरी देखील तुम्हाला ई-मेलद्वारे ओटीपी मिळवण्याचा पर्याय असणार आहे.

आधारमध्ये ई-मेल अपडेट करण्यासाठी फॉलो करा ही प्रोसेस

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये अधिकृत आधार ॲप इंस्टॉल करा. तुम्ही गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअरवरून हा ॲप मोफत इंस्टॉल करू शकता.
  • यानंतर ॲप ओपन करा आणि आधार नंबर आणि लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरच्या मदतीने लॉगिन करा.
  • लॉगिन केल्यानंतर तुम्हाला प्रोफाईल ऑप्शनमध्ये ई-मेल अपडेट करण्याचा पर्याय मिळणार आहे.
  • ई-मेल अपडेट ऑप्शनमध्ये क्लिक केल्यानंतर ई-मेल कन्फर्म करा आणि आता तुम्ही दिलेल्या ई-मेल आयडीवर एक ओटीपी येईल.
  • आता ओटीपी एंटर करा आणि व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाल्यानंतर तुमचा ई-मेल आधारसोबत लिंक होणार आहे.
Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स…

कोणी करावं अपडेट?

ज्या यूजर्सनी अद्याप आधार कार्डमध्ये ई-मेल अपडेट केला नाही, त्यांनी त्वरित आधार कार्जमध्ये ई-मेल लिंक करणं गरजेचं आहे. तसेच, जर तुमचे आधार आधीच लिंक केलेले असेल आणि तुम्ही नवीन आयडी तयार केला असेल, तरीही तुम्ही तुमचा नवीन ई-मेल अपडेट करू शकता. यामुळे आधार ओटीपी पडताळणीची प्रक्रिया सुलभ होईल.

Web Title: Update your email in aadhaar for free till 31st december 2026 follow this process

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप
1

Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप

Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स…
2

Free Fire Max: गेममध्ये Top-Up ईव्हेंट लाईव्ह! M1917 गोल किक गन स्किनसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स…

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी
3

Scam Alert: IRCTC च्या नावाने सुरू आहे स्कॅम! गृह मंत्रालयाने जारी केला अलर्ट; तिकीट बुक करण्यापूर्वी नक्की तपासा ‘या’ गोष्टी

Upcoming Smartphones: टेक बाजारात होणार धमाका! जुलै महिन्यात लाँच होणार एकापेक्षा एक पावरफुल स्मार्टफोन्स; असे असू शकतात फीचर्स
4

Upcoming Smartphones: टेक बाजारात होणार धमाका! जुलै महिन्यात लाँच होणार एकापेक्षा एक पावरफुल स्मार्टफोन्स; असे असू शकतात फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा ‘ही’ सोपी प्रोसेस

Aadhaar Update: एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही! घरबसल्या आधार कार्डसोबत लिंक करा ई-मेल; फॉलो करा ‘ही’ सोपी प्रोसेस

Jul 01, 2026 | 11:50 AM
National Doctors Day : १ जुलैलाच का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’? जाणून घ्या यामागील रंजक इतिहास..

National Doctors Day : १ जुलैलाच का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे’? जाणून घ्या यामागील रंजक इतिहास..

Jul 01, 2026 | 11:49 AM
‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीच्या घरी लवकरच चिमुकल्याचं आगमन; बेबी बंप फ्लॉन्ट करत दिली गुडन्यूज

‘प्रेमाची गोष्ट’ फेम अभिनेत्रीच्या घरी लवकरच चिमुकल्याचं आगमन; बेबी बंप फ्लॉन्ट करत दिली गुडन्यूज

Jul 01, 2026 | 11:45 AM
US-Iran Negotiations : ‘युद्धासाठी तयार…’ इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा; अंतिम चर्चेपूर्वी ठेवली ‘ही’ मोठी अट

US-Iran Negotiations : ‘युद्धासाठी तयार…’ इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा; अंतिम चर्चेपूर्वी ठेवली ‘ही’ मोठी अट

Jul 01, 2026 | 11:36 AM
तीर्थयात्रा होणार अधिक सुलभ! ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेत खासगी पर्यटन संस्थांना हिरवा कंदील; भाविकांना मिळणार वन-स्टॉप सुविधा

तीर्थयात्रा होणार अधिक सुलभ! ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेत खासगी पर्यटन संस्थांना हिरवा कंदील; भाविकांना मिळणार वन-स्टॉप सुविधा

Jul 01, 2026 | 11:33 AM
Mumbai News: सहा खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित! एफडीएच्या विशेष धडक मोहिमेत ३४.८७ लाखांचा गुटखा जप्त

Mumbai News: सहा खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित! एफडीएच्या विशेष धडक मोहिमेत ३४.८७ लाखांचा गुटखा जप्त

Jul 01, 2026 | 11:30 AM
Manikarnika Ghat: काशीतील मणिकर्णिका घाट का आहे जगप्रसिद्ध, जाणून घ्या या घाटाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Manikarnika Ghat: काशीतील मणिकर्णिका घाट का आहे जगप्रसिद्ध, जाणून घ्या या घाटाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 01, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा