Gujrat Crime: ६३ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केला लैंगिक अत्याचार; गर्भवती राहताच…

काय घडलं नेमकं?
अल्पवयीन मुलगी एका शिक्षकाच्या घरी शिकवणीसाठी जात होती. शिक्षक विद्यार्थिनीला ट्युशनसाठी बोलवायचा. त्याचदरम्यान आरोपी शिक्षिकेने विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केले. आरोपी शिक्षकाने हे घृणास्पद हरकत केल्यानंतर मुलीला याबाबत कोणालाही काहीही न सांगण्याची धमकी दिली होती. शिकवणी शिक्षकाच्या क्रूर वर्तनामुळे घाबरलेल्या अवस्थेतील पीडितेनं घटनेबाबत कोणाला काहीही सांगितले नाही.
काही काळानंतर मुलीने पोटात दुखत असल्याची तक्रार केली. कुटुंबियांनी विचारपूस केली तेव्हा तिने घडलेला प्रकार सांगण्यास नकार दिला होता. तिला एका महिला डॉक्टरकडे नेण्यात आले, तपासणीनंतर पीडित गर्भवती असल्याचे दिसून आले होते. संबंधित प्रकरणाची माहिती समजताच कुटुंबियांच्या पायाखालची जमीन सरकली.
पीडितेच्या आईने आरोपी शिक्षकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. संबंधित प्रकरणाची तक्रार दाखल केल्यानंतर अंकलेश्वर बी डिव्हिजन पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध कारवाई सुरु केली. चार वर्षापासून शिकवणी घेत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. संबंधित प्रकरणात शिक्षकाविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Ans: प्राथमिक माहितीनुसार, मुलगी अनेक वर्षे शिकवणीला जात होती; तपासातून कालावधी स्पष्ट होणार.
Ans: आरोपीच्या धमकीमुळे आणि भीतीमुळे पीडित शांत राहिली.
Ans: पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत, जो अल्पवयीनांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी कठोर आहे.