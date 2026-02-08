Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gujrat Crime: ६३ वर्षीय शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर केला लैंगिक अत्याचार; गर्भवती राहताच…

गुजरातमधील अंकलेश्वर येथे ६३ वर्षीय शिक्षकाने १३ वर्षीय विद्यार्थीनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. अत्याचारामुळे मुलगी गर्भवती राहिली असून आरोपीवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी अटक केल

Updated On: Feb 08, 2026 | 03:20 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • विद्यार्थीनी गेली चार वर्षे त्या शिक्षकाकडे शिकवणीला जात होती.
  • आरोपीने विश्वासाचा गैरफायदा घेत अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • धमकीमुळे पीडित मुलगी बराच काळ शांत राहिली.
गुजरात: गुजरात येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ६३ वर्षीय शिक्षकाने १३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली. या प्रकरणी पीडितेच्या आईने आरोपीवर गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी शिक्षकाला ताब्यात घेत प्रकरणाचा संपूर्ण तपास सुरु केला आहे. हा प्रकरण गुजरात राज्यातील भरूच जिल्ह्यातील अंकलेश्वर येथे घडला.

काय घडलं नेमकं?

अल्पवयीन मुलगी एका शिक्षकाच्या घरी शिकवणीसाठी जात होती. शिक्षक विद्यार्थिनीला ट्युशनसाठी बोलवायचा. त्याचदरम्यान आरोपी शिक्षिकेने विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केले. आरोपी शिक्षकाने हे घृणास्पद हरकत केल्यानंतर मुलीला याबाबत कोणालाही काहीही न सांगण्याची धमकी दिली होती. शिकवणी शिक्षकाच्या क्रूर वर्तनामुळे घाबरलेल्या अवस्थेतील पीडितेनं घटनेबाबत कोणाला काहीही सांगितले नाही.

अल्पवयीन मुले-मुली अचानक बेपत्ता होण्याचे वाढतंय प्रमाण; पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

काही काळानंतर मुलीने पोटात दुखत असल्याची तक्रार केली. कुटुंबियांनी विचारपूस केली तेव्हा तिने घडलेला प्रकार सांगण्यास नकार दिला होता. तिला एका महिला डॉक्टरकडे नेण्यात आले, तपासणीनंतर पीडित गर्भवती असल्याचे दिसून आले होते. संबंधित प्रकरणाची माहिती समजताच कुटुंबियांच्या पायाखालची जमीन सरकली.

पीडितेच्या आईने आरोपी शिक्षकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. संबंधित प्रकरणाची तक्रार दाखल केल्यानंतर अंकलेश्वर बी डिव्हिजन पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध कारवाई सुरु केली. चार वर्षापासून शिकवणी घेत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. संबंधित प्रकरणात शिक्षकाविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मोबाईलचं व्यसन सोडवण्यासाठी पाठवलेल्या १५ वर्षीय मुलीवर मामासह चुलत भावाकडून अत्याचार

गुजरात येथून एक धक्कदायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आली आहे. पीडित अल्पवयीन मुलीवर तिच्या मामाने आणि तिच्या चुलत भावाने लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. आईने आपल्या मुलीला मोबाईलचे व्यसन सोडवण्यासाठी तिने आपल्या नातेवाईकांकडे पाठवले होते. मात्र त्या नातेवाईकांकडून त्या पीडितेशी नको तेच कृत्य केलं. घडलेली घटना गुजरातमधील अहमदाबाद येथे घडली.

Solapur Crime: प्रेयसीच्या घरच्यांनी लग्नाला दिला नकार; 28 वर्षीय तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अत्याचार किती काळ सुरू होता?

    Ans: प्राथमिक माहितीनुसार, मुलगी अनेक वर्षे शिकवणीला जात होती; तपासातून कालावधी स्पष्ट होणार.

  • Que: प्रकरण उशिरा का समोर आले?

    Ans: आरोपीच्या धमकीमुळे आणि भीतीमुळे पीडित शांत राहिली.

  • Que: कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत, जो अल्पवयीनांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी कठोर आहे.

Web Title: Gujarat crime a 63 year old teacher sexually assaulted a minor student when she became pregnant

Published On: Feb 08, 2026 | 03:20 PM

