”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

चित्रपट संगीताच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर, अरिजित सिंगने पार्श्वगायन सोडण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला.यावर अनेक कलाकारांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. गायक विशाल दादलानी हे या गटात सामील झाले आहेत.
अरिजीत सिंगच्या गाणे सोडण्याच्या निर्णयाबद्दल दादलानी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, “प्रत्येकाला प्रश्न न विचारता स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. जर तुम्हाला विचारायचे असेल तर त्याला विचारा. त्याच्या आयुष्यातील निर्णयांचा न्याय करण्याची आपल्याला गरज नाही. ही उत्सुकतेची गोष्ट आहे. जेव्हा तो त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर पोहोचेल तेव्हा आपण त्याचा आनंद घेऊ शकतो.”
विशाल दादलानी पुढे म्हणाले, “शेवटी, तुम्हाला स्वतःसाठी जगावे लागेल. अरिजीतबद्दल सांगायचे तर, माझ्या भावा, स्वतःसाठी जग. मी त्याच्यासाठी खूप आनंदी आहे. मीही तेच करण्याचा विचार करतो. तुम्ही तुमचे काम प्रेमाने केले पाहिजे, आनंदी राहिले पाहिजे आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतले पाहिजेत.”
बर्नआउटबद्दल बोलताना दादलानी म्हणाले, “मला वाटत नाही की बर्नआउट असे काही असते. आपण संगीत नावाच्या महासागरात राहतो. कधी तुम्हाला इथे जायचे असते, कधी तिथे. जोपर्यंत तुम्ही जे करत आहात त्याचा आनंद घेत आहात तोपर्यंत काही फरक पडत नाही. दुसऱ्या कशावर तरी लक्ष केंद्रित करा. विमान उडवा, धावा, ट्रेकिंगला जा, पोहायला जा.”
अरिजीत सिंगने गेल्या महिन्यात अचानक पार्श्वगायन सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले, “नमस्कार, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. गेल्या काही वर्षांपासून श्रोते म्हणून मला इतके प्रेम दिल्याबद्दल धन्यवाद. मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की मी आतापासून पार्श्वगायन म्हणून कोणतीही नवीन जबाबदारी स्वीकारणार नाही. मी निरोप घेत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता.”
