Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

अरिजीत सिंगच्या गायन सोडण्याच्या निर्णयाबद्दल विशाल ददलानीं काय म्हणणे आहे ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 08, 2026 | 03:18 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

चित्रपट संगीताच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर, अरिजित सिंगने पार्श्वगायन सोडण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला.यावर अनेक कलाकारांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. गायक विशाल दादलानी हे या गटात सामील झाले आहेत.

अरिजीत सिंगच्या गाणे सोडण्याच्या निर्णयाबद्दल दादलानी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, “प्रत्येकाला प्रश्न न विचारता स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. जर तुम्हाला विचारायचे असेल तर त्याला विचारा. त्याच्या आयुष्यातील निर्णयांचा न्याय करण्याची आपल्याला गरज नाही. ही उत्सुकतेची गोष्ट आहे. जेव्हा तो त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर पोहोचेल तेव्हा आपण त्याचा आनंद घेऊ शकतो.”

विशाल दादलानी पुढे म्हणाले, “शेवटी, तुम्हाला स्वतःसाठी जगावे लागेल. अरिजीतबद्दल सांगायचे तर, माझ्या भावा, स्वतःसाठी जग. मी त्याच्यासाठी खूप आनंदी आहे. मीही तेच करण्याचा विचार करतो. तुम्ही तुमचे काम प्रेमाने केले पाहिजे, आनंदी राहिले पाहिजे आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतले पाहिजेत.”

बर्नआउटबद्दल बोलताना दादलानी म्हणाले, “मला वाटत नाही की बर्नआउट असे काही असते. आपण संगीत नावाच्या महासागरात राहतो. कधी तुम्हाला इथे जायचे असते, कधी तिथे. जोपर्यंत तुम्ही जे करत आहात त्याचा आनंद घेत आहात तोपर्यंत काही फरक पडत नाही. दुसऱ्या कशावर तरी लक्ष केंद्रित करा. विमान उडवा, धावा, ट्रेकिंगला जा, पोहायला जा.”

1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

अरिजीत सिंगने गेल्या महिन्यात अचानक पार्श्वगायन सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याने सोशल मीडियावर लिहिले, “नमस्कार, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. गेल्या काही वर्षांपासून श्रोते म्हणून मला इतके प्रेम दिल्याबद्दल धन्यवाद. मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की मी आतापासून पार्श्वगायन म्हणून कोणतीही नवीन जबाबदारी स्वीकारणार नाही. मी निरोप घेत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता.”

पुस्तकांचा सुगंध, कवितांची ओळख! बालपणाच्या आठवणींना उजाळा देणारं भावस्पर्शी ‘बालभारती गीत’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

Web Title: Vishal dadlani reacts to arijit singhs decision gives fans this advice

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन
1

संगीत इंडस्ट्रीला मोठा झटका! रॉक स्टार Brad Arnold यांचे वयाच्या ४७ व्या वर्षी धक्कादायक निधन

कॉमेडीचा बादशाह परततोय! अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’ची नवी रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित
2

कॉमेडीचा बादशाह परततोय! अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’ची नवी रिलीज डेट जाहीर, ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा
3

दुबई फॅशन वीकमध्ये Kriti Sanonचा जलवा, Manish Malhotraच्या शोची ठरली शोस्टॉपर; फोटो पाहा

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…
4

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काँग्रेस खासदारांचे पाकिस्तानशी संबंध? भारतविरोधी कारवायांमध्ये भूमिका; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दावा

काँग्रेस खासदारांचे पाकिस्तानशी संबंध? भारतविरोधी कारवायांमध्ये भूमिका; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दावा

Feb 08, 2026 | 03:18 PM
”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

Feb 08, 2026 | 03:17 PM
बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

बँक खाते गोठवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा लगाम; मनमानी कारवाईवर ताशेरे

Feb 08, 2026 | 03:14 PM
दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

दिल्ली नव्हे, देशातील ‘हे’ शहर ठरलं सर्वात प्रदूषित; श्वास घेणंही कठीण, रिपोर्टमध्ये खुलासा

Feb 08, 2026 | 03:11 PM
उत्सुकता शिगेला! दौंड तालुक्याचे मोजणीकडे लक्ष; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

उत्सुकता शिगेला! दौंड तालुक्याचे मोजणीकडे लक्ष; उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद

Feb 08, 2026 | 03:10 PM
1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

1200 कोटींचा भव्य ‘वाराणसी’! महेश बाबूच्या चित्रपटाचे रामायणाशी कनेक्शन; 60 दिवसांत शूट केला 25 मिनिटांचा सीन

Feb 08, 2026 | 03:04 PM
बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

बचावलेल्या बिबट्यांची तपासणी बंधनकारक! वन्यप्राण्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या वन मंत्री गणेश नाईकांच्या सूचना

Feb 08, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM