Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हात मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरु असून काही ठिकाणी मतदानकेंद्रावर तुरळक गर्दी आहे. सकाळ सत्रात नागरिकांचा मतदानासाठी निरुत्साह दिसत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:45 PM

रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हात मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरु असून काही ठिकाणी मतदानकेंद्रावर तुरळक गर्दी आहे. सकाळ सत्रात नागरिकांचा मतदानासाठी निरुत्साह दिसत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. दुपार सत्रानंतर नागरिक मतदानासाठी घराबाहेर पडतात का हे पाहणे महत्वाचे आहे.

