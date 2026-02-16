‘या’ एक गोष्टीमुळे Hyundai Creta वर Tata Sierra भारी! किमतीत खूप मोठे अंतर

टाटा सिएरा या एसयूव्हीची किंमत 11.49 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 18.49 लाख रुपयांपर्यंत जाते. ऑटो बाजारात सिएराचे अनेक प्रतिस्पर्धी असले तरी Hyundai Creta ही तिची प्रमुख स्पर्धक मानली जाते. दुसरीकडे, Hyundai Creta ची सुरुवातीची किंमत 10.73 लाख रुपये असून टॉप व्हेरिएंटची किंमत 20.20 लाख रुपयांपर्यंत जाते. आता पाहूया, Tata Sierra मध्ये अशी कोणते फीचर्स आहेत जे Creta मध्ये उपलब्ध नाहीत.
Tata Sierra आपल्या प्रीमियम इंटिरिअरमुळे लाँचनंतरपासूनच चर्चेत आहे. Hyundai Creta मध्ये ड्युअल-स्क्रीन सेटअप दिला असला तरी Sierra चे इंटिरिअर अधिक आधुनिक आणि आकर्षक वाटते. तसेच Sierra ला मिळणारे 19-इंच अलॉय व्हील्स तिचा स्टाइल आणखी उठावदार बनवतात. एकूणच, इंटिरिअरच्या बाबतीत Sierra, Creta पेक्षा अधिक प्रीमियम फील देते.
दोन्ही एसयूव्हीमध्ये बेसिक फीचर्स जवळपास सारखेच असले तरी Sierra काही विशेष सुविधांमुळे आघाडीवर ठरते. यात मल्टी-कलर ॲम्बिएंट लायटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम आणि फ्रंट सीट्समध्ये एक्स्टेंडेड अंडर-थाय सपोर्टसारखी फीचर्स दिली आहेत. यामुळे केबिन अधिक आरामदायी आणि लक्झरी अनुभव देते.
Tata Sierra चे डिझाइन या सेगमेंटमध्ये सर्वांत वेगळे आणि आकर्षक दिसते. मॉडर्न लूकसोबतच त्यात क्लासिक टचही आहे. Sierra सहा वेगवेगळ्या कलर पर्यायांसह उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ती अधिक खास ठरते. Hyundai Creta चे डिझाइन शहरातील वापरासाठी योग्य आणि प्रॅक्टिकल वाटते, तर Sierra अधिक दमदार आणि क्लासी फील देणारी एसयूव्ही म्हणून समोर येते.