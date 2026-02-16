Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘या’ एक गोष्टीमुळे Hyundai Creta वर Tata Sierra भारी! किमतीत खूप मोठे अंतर

टाटा सिएरा ही अल्पावधीतच एक उत्तम आणि लोकप्रिय एसयूव्ही ठरली आहे. यातील एक फिचर असा आहे जो तुम्हाला ह्युंदाई क्रेटामध्ये पाहायला मिळणार नाही. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:25 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा सिएराला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद
  • थेट ह्युंदाई क्रेटासोबत असणार स्पर्धा
  • जाणून घ्या दोन्ही कार्समधील फरक
भारतात SUV सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर होत असतात. 2025 मध्ये टाटा मोटर्सने देखील त्यांची क्लासिक एसयूव्ही Tata Sierra एका वेगळ्या आणि प्रीमियम व्हर्जनमध्ये लाँच केली. ही एसयूव्ही लाँच झाल्यानंतर तिची इतकी क्रेझ झाली की पुढे बुकिंगच्या वेळी या कारला पहिल्याच दिवशी 70000 ग्राहकांनी बुक केले होते. विशेष म्हणजे या कारचे नाव इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये सुद्धा समाविष्ट झाले आहे. टाटा सिएराची थेट स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा सोबत आहे.

टाटा सिएरा या एसयूव्हीची किंमत 11.49 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 18.49 लाख रुपयांपर्यंत जाते. ऑटो बाजारात सिएराचे अनेक प्रतिस्पर्धी असले तरी Hyundai Creta ही तिची प्रमुख स्पर्धक मानली जाते. दुसरीकडे, Hyundai Creta ची सुरुवातीची किंमत 10.73 लाख रुपये असून टॉप व्हेरिएंटची किंमत 20.20 लाख रुपयांपर्यंत जाते. आता पाहूया, Tata Sierra मध्ये अशी कोणते फीचर्स आहेत जे Creta मध्ये उपलब्ध नाहीत.

भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री

इंटिरिअर

Tata Sierra आपल्या प्रीमियम इंटिरिअरमुळे लाँचनंतरपासूनच चर्चेत आहे. Hyundai Creta मध्ये ड्युअल-स्क्रीन सेटअप दिला असला तरी Sierra चे इंटिरिअर अधिक आधुनिक आणि आकर्षक वाटते. तसेच Sierra ला मिळणारे 19-इंच अलॉय व्हील्स तिचा स्टाइल आणखी उठावदार बनवतात. एकूणच, इंटिरिअरच्या बाबतीत Sierra, Creta पेक्षा अधिक प्रीमियम फील देते.

टेक्नोलॉजीच्या बाबतीत काय फरक?

दोन्ही एसयूव्हीमध्ये बेसिक फीचर्स जवळपास सारखेच असले तरी Sierra काही विशेष सुविधांमुळे आघाडीवर ठरते. यात मल्टी-कलर ॲम्बिएंट लायटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम आणि फ्रंट सीट्समध्ये एक्स्टेंडेड अंडर-थाय सपोर्टसारखी फीचर्स दिली आहेत. यामुळे केबिन अधिक आरामदायी आणि लक्झरी अनुभव देते.

गॅरेजला जाण्याची गरज नाही! ‘ही’ एक सोपी ट्रिक आणि 30 मिनिटांत स्वतः बदला बाईकचे इंजिन ऑइल

डिझाइन

Tata Sierra चे डिझाइन या सेगमेंटमध्ये सर्वांत वेगळे आणि आकर्षक दिसते. मॉडर्न लूकसोबतच त्यात क्लासिक टचही आहे. Sierra सहा वेगवेगळ्या कलर पर्यायांसह उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ती अधिक खास ठरते. Hyundai Creta चे डिझाइन शहरातील वापरासाठी योग्य आणि प्रॅक्टिकल वाटते, तर Sierra अधिक दमदार आणि क्लासी फील देणारी एसयूव्ही म्हणून समोर येते.

Published On: Feb 16, 2026 | 07:25 PM

