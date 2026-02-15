Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त बाबुलनाथ मंदिर येथे पहाटेपासूनच शिवभक्तांची मोठी गर्दी उसळली. गिरगाव चौपाटी परिसर ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला असून मंदिर फुलांची आकर्षक सजावट आणि रोषणाईने उजळून निघाले आहे.पहाटे चार वाजल्यापासून अभिषेक आणि विशेष पूजेला सुरुवात झाली. भाविकांनी दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, तसेच रुद्राभिषेक करत भगवान शंकराचे दर्शन घेतले. अनेकांनी उपवास आणि रात्रभर जागरण करत भक्तिभाव व्यक्त केला.भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पोलीस आणि स्वयंसेवकांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. रांगेचे सुयोग्य नियोजन करण्यात आले असून, महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगेची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दिवसभर भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.महाशिवरात्रीच्या दिवशी बाबुलनाथ येथे दर्शन घेणे हा विशेष आध्यात्मिक अनुभव असल्याचे भाविकांचे मत आहे. संध्याकाळपर्यंत आणखी मोठ्या संख्येने भक्त येण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वानिमित्त बाबुलनाथ मंदिर येथे पहाटेपासूनच शिवभक्तांची मोठी गर्दी उसळली. गिरगाव चौपाटी परिसर ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषाने दुमदुमून गेला असून मंदिर फुलांची आकर्षक सजावट आणि रोषणाईने उजळून निघाले आहे.पहाटे चार वाजल्यापासून अभिषेक आणि विशेष पूजेला सुरुवात झाली. भाविकांनी दुग्धाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, तसेच रुद्राभिषेक करत भगवान शंकराचे दर्शन घेतले. अनेकांनी उपवास आणि रात्रभर जागरण करत भक्तिभाव व्यक्त केला.भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पोलीस आणि स्वयंसेवकांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. रांगेचे सुयोग्य नियोजन करण्यात आले असून, महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगेची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दिवसभर भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.महाशिवरात्रीच्या दिवशी बाबुलनाथ येथे दर्शन घेणे हा विशेष आध्यात्मिक अनुभव असल्याचे भाविकांचे मत आहे. संध्याकाळपर्यंत आणखी मोठ्या संख्येने भक्त येण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.