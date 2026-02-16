Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Panvel News: पनवेलची तहान भागवण्यासाठी शिलार-पोशीर धरणांना हिरवा कंदील

पनवेल मुंबई महानगर क्षेत्रातील विस्तारीत भागाची तहान भागवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यातील शिलार आणि पोशीर धरणाच्या कामाला आता लवकरच सुरूवात होणार आहे. जलसंपदा विभागाने मंजूरी दिली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:22 PM
Panvel News: पनवेलची तहान भागवण्यासाठी शिलार-पोशीर धरणांना हिरवा कंदील

Panvel News: पनवेलची तहान भागवण्यासाठी शिलार-पोशीर धरणांना हिरवा कंदील (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पनवेलकरांना दिवसाला ५१७ एमएलडी पाणी मिळणार 
  • शिलार आणि पोशीर धरणाच्या कामाला होणार सुरुवात
  • नवी मुंबई विमानतळामुळे वाढती मागणी
 

Panvel News: पनवेल मुंबई महानगर क्षेत्रातील विस्तारीत भागाची तहान भागवण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यातील शिलार आणि पोशीर धरणाच्या कामाला आता लवकरच सुरूवात होणार आहे. जलसंपदा विभागाने या कामाचे कार्यादेश कंत्राटदारांना नुकतेच दिले आहेत. पोशीर धरणाची उभारणी मे. प्रसाद एचईएस बेकेम तर शिलार धरणाची उभारणी मे. महालक्ष्मी एसईएल या कंपनीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. येत्या पाच वर्षात या धरणाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पनवेल पालिका क्षेत्रातील ३८ लाख लोकांची तहान भागणार आहे.

पोशीर धरणातून १२.३४ टीएमसी तर शिलार धरणातून ६.६१ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. या धरणाच्या पूर्ण झाल्यानंतर अनेक शहरांबरोबरच पनवेलकरांना  याचा फायदा होणार असून पुढील ५० वर्षीचे नियोजन पनवेल महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. या धरणाचे मुख्य उद्दिष्ट मुंबई आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणे आहे. शिलार धरणामुळे कर्जत, कळंब, पनवेल आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. भविष्यात याचा फायदा पनवेलकरांना मिळणार असून शिलार येथून पाणी माथेरानच्या डोंगरातून १२ ते १५ किलोमीटरच्या टनेल मधून पाणी पनवेलच्या देहरंग धरण्यात सोडण्यात येणार असून यामुळे लोकांची तहान भागणार आहे.

Karjat News : जमीन खरेदी विक्रीची त्रेधातिरपीट; सरकारी कार्यालयांना जागा मिळता मिळेना

पनवेल पालिकेसाठी पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण असावे असा प्रस्ताव व पत्रे या आधीच जलसंपदा विभागास पाठविण्यात आली असून त्याबाबत तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या कोलाड येथील डोलवाल बंधाऱ्यातून प्रतिदिन ५०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव कोकण पाटबंधारे विभाग जलसंपदा कार्यकारी संचालक यांच्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर तो प्रस्ताव आता पाटबंधारे विभागाकडून शासनाला पाठवण्यात आला आहे.

पनवेल शहराला दररोज २८ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. त्यापैकी आप्पासाहेब वेदक (देहरंग) धरणातून आठ एमएलडी, एमआयडीसीकडून पाच एमएलडी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून १५ एमएलडी पाणी मिळते. नवी मुंबई विमानतळ, रेल्वे, औद्योगिक वसाहत व नवीन झालेल्या अटल सेतूमुळे मोठ्या प्रमाणात राहण्यासाठी पनवेलला पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहत वाढत आहे.

उरण तालुक्यात भूकंपाचा झटका! सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी नाही, मालमत्ताही बचावली

पनवेल महानगरपालिका स्थापन होऊन जवळपास आठ वर्षापेक्षा अधिक काळ उलटून गेला असून महापालिका क्षेत्राअंतर्गत नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पनवेल महापालिकेस मुख्यत्वे सिडको, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग आदी प्रशासनावर अवलंबून रहावे लागत आहे.

त्यामुळे बऱ्याचवेळा या प्रशासनांकडून पाणी पुरवठ्याबाबत दिरंगाई झाल्यास त्याचा सर्वात जास्त त्रास महापालिका क्षेत्रातील पाणी पुरवठ्याला होत असतो आणि त्यामुळे अनेक वेळा तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे पनवेलकरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होताना दिसून येत आहे.

ऑगस्ट २०२५ मध्ये या धरणांच्या उभारणीसाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या निविदांना प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करून जलसंपदा विभागाने पोशीर धरणाच्या उभारणीसाठी मे. प्रसाद एचइएस बेकेम (जेव्ही) यांना तर मे. महालक्ष्मी एसईएल (जेव्ही) यांना शिलार धरणाच्या उभारणीसाठी कार्यादेश दिले आहेत. यात धरण, सांडवा प्रणाली, पाणी पुरवठा तसेच विद्युत आणि इतर अनुषंगीक कामे केली जाणार आहेत.

Web Title: Panvel municipal corporation gives green light to shilar poshir dams

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 07:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News : पळसदरी येथील धरणात सापडला मृतदेह! ओळख पटवणे, पोलिसांसाठी सगळ्यात मोठे आव्हान
1

Raigad News : पळसदरी येथील धरणात सापडला मृतदेह! ओळख पटवणे, पोलिसांसाठी सगळ्यात मोठे आव्हान

Raigad News: माथेरानमध्ये वाद पेटला! हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षा नाही, नेमकं काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर
2

Raigad News: माथेरानमध्ये वाद पेटला! हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षा नाही, नेमकं काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Raigad News: आरोग्यसेवेचा गंभीर प्रश्न! ‘आपला दवाखाना’ नावापुरताच? सुविधांच्या अभावामुळे रुग्ण झाले हैराण
3

Raigad News: आरोग्यसेवेचा गंभीर प्रश्न! ‘आपला दवाखाना’ नावापुरताच? सुविधांच्या अभावामुळे रुग्ण झाले हैराण

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 
4

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपालिकेत ‘ऍक्शन मोड’ची गरज; नागरिकांचा वाढला संताप 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी! पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरीचा IPO ‘या’ तारखेला होणार खुला; जाणून घ्या प्राईस बँड

Feb 16, 2026 | 08:28 PM
Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर

Airtel Postpaid Family Plans: रिचार्ज 1 आणि यूजर्स 4… फॅमिली प्लॅन्समध्ये डेटासह मिळणार एंटरटेनमेंटची मेजवानी! वाचा सविस्तर

Feb 16, 2026 | 08:20 PM
‘मेक इन इंडिया’ला बळ! AM/NS India कडून दोन नवीन प्रीमियम स्टीलची घोषणा; घरगुती उपकरणांच्या निर्मितीत क्रांती येणार

‘मेक इन इंडिया’ला बळ! AM/NS India कडून दोन नवीन प्रीमियम स्टीलची घोषणा; घरगुती उपकरणांच्या निर्मितीत क्रांती येणार

Feb 16, 2026 | 08:13 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Unseen Photos: ओळखलं का कोण? गोवा सांगून २ दिवस गोराईला फिरवलं, अभिनेत्रीने स्वतःच केला खुलासा

Unseen Photos: ओळखलं का कोण? गोवा सांगून २ दिवस गोराईला फिरवलं, अभिनेत्रीने स्वतःच केला खुलासा

Feb 16, 2026 | 08:06 PM
Hyundai Verna येणार एका नवीन आणि मॉडर्न लूकमध्ये! जाणून घ्या किमतीपासून ते फीचर्सपर्यंतची माहिती

Hyundai Verna येणार एका नवीन आणि मॉडर्न लूकमध्ये! जाणून घ्या किमतीपासून ते फीचर्सपर्यंतची माहिती

Feb 16, 2026 | 07:59 PM
PAK vs NAM: पाकिस्तान संघात मोठी पडझड! भारताविरुद्धच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर ‘या’ दोन स्टार खेळाडूंना मिळणार डच्चू

PAK vs NAM: पाकिस्तान संघात मोठी पडझड! भारताविरुद्धच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर ‘या’ दोन स्टार खेळाडूंना मिळणार डच्चू

Feb 16, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM