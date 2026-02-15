BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

गर्दीतून एक दगड आला आणि थेट काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या डोक्यावर बसला.रक्ताची धार लागली आणि वादाचं वातावरण आणखीनच चिघळलं. परिस्थिती आहे आज पुण्यात घडलेल्या घटनेची. सकाळी अकराच्या दरम्यान पुणे भाजपकडून काँग्रेसभवनवर आंदोलन करण्यात आलं. नवनिर्वाचित महापौर मंजुषा नागपूरे, भाजपा पुणे अध्यक्ष धीरज घाटे सुद्धा या आंदोलनात सहभागी होते. हे आंदोलन कशासाठी? तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक वक्तव्य केलं होतं.. या वक्तव्यावरून पुण्यातल्या भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये थेट हाणामारी झाली.. पण ज्या टिपू सुलतानच्या नावावरून हा एवढा मोठा राडा झाला, त्याच टिपू सुलतानच्या नावासाठी कधीकाळी भाजपनंही अट्टहास केला होता. नेमका हा अट्टहास म्हणजे काय होता? पुण्यात भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी पर्यंत गोष्ट कशी गेली?
गर्दीतून एक दगड आला आणि थेट काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या डोक्यावर बसला.रक्ताची धार लागली आणि वादाचं वातावरण आणखीनच चिघळलं. परिस्थिती आहे आज पुण्यात घडलेल्या घटनेची. सकाळी अकराच्या दरम्यान पुणे भाजपकडून काँग्रेसभवनवर आंदोलन करण्यात आलं. नवनिर्वाचित महापौर मंजुषा नागपूरे, भाजपा पुणे अध्यक्ष धीरज घाटे सुद्धा या आंदोलनात सहभागी होते. हे आंदोलन कशासाठी? तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक वक्तव्य केलं होतं.. या वक्तव्यावरून पुण्यातल्या भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये थेट हाणामारी झाली.. पण ज्या टिपू सुलतानच्या नावावरून हा एवढा मोठा राडा झाला, त्याच टिपू सुलतानच्या नावासाठी कधीकाळी भाजपनंही अट्टहास केला होता. नेमका हा अट्टहास म्हणजे काय होता? पुण्यात भाजप आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी पर्यंत गोष्ट कशी गेली?