Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Foreign Minister Araghchi Meet Iaea Chief At Geneva Amid On Going Nuclear Talk With Us

Nuclear Talks : इराणचा मोठा गेम प्लॅन! थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत केली हातमिळवणी; अमेरिकेची धडधड वाढली

US Iran Nuclear Talks : इराण आणि अमेरिकेत अणु करारावर वाटाघाटी चर्चेची दुसरी फेरी होणार आहे. परंतु यापूर्वी इराणने एक मोठा डाव खेळला आहे. इराणने थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत चर्चा केली आहे. यामुळे अमेरिकेची धाकधूक वाढली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:20 PM
Iran Foreign Minister Meets Iaea Chief Geneva Ahead Of Us Nuclear Talks

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची (डावीकडे) आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे महासंचालक राफेल ग्रोसी (उजवीकडे) (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिका-इराण अणु कारावर उद्या होणार दुसरी चर्चा
  • चर्चेपूर्वी इराणने साधला मोठा डाव
  • ट्रम्पवर दबाव वाढविण्यासाठी थेट संयुक्त राष्ट्राशी केली चर्चा
Iran Nuclear Talks Geneva news in Marathi : जिनेव्हा : इराण (Iran) आणि अमेरिकेमध्ये सध्या अणु करारावरुन वाटाघाटी चर्चा सुरु आहे. या चर्चेतील दुसरी फेरी जिनेव्हा येथे पार पडणार आहे. ओमानच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांत अप्रत्यक्ष संवाद सुरु असून दुसऱ्या फेरीपूर्वी इराणने मोठा डाव खेळला आहे. सोमवारी (१६ फेब्रुवारी) इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रांचे अणुनियंत्रण निरागण संस्थेचे (IAEA) प्रमुख राफेल ग्रोस यांची भेट घेतली आहे. या भेटीमुळे अमेरिकेच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) होणाऱ्या बैठकीपूर्वी इराणने हे पाऊल उचलले आहे.

Nuclear Talks : इराणच्या अडचणीत मोठी वाढ! नेतन्याहूंचा अमेरिकेला ‘हा’ गंभीर इशारा, अणु कराराचे समीकरण बदलणार?

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करुन या चर्चेची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, इराण न्याय आणि समान करारासाठी तयार आहे. परंतु त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या दबावाला इराण बळी पडणार नाही. अराघची यांनी असेही संकेत दिले की, अमेरिकेने इराणवर कोणताही दबाव न आणता प्रामाणिकपणे चर्चा केली आणि इराणने देखील अणु कराराबाबत तडजोड करण्यास सहमती दिली तर त्यांच्यावर असलेले संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध हटवण्यात येतील असे राफेल ग्रोस यांनी म्हटले आहे.

अराघची यांनी सांगितले की, त्यांनी IAEA च्या प्रमुखांशी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या इस्रायल-इराण युद्धावरही चर्चा झाली.  या युद्धानंतर अमेरिकेने देखील इराणवरील कारवई थांबवली होती. परंतु अलीकडच्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा इराणवर नियंत्रणाचे सत्र सुरु केले आहे. नुकतेच अमेरिकेने कॅरेबियन समुद्रात  जगातील सर्वात मोठा विमानवाहू युद्धपोत USS Gerald R. Ford तैनात केले आहे. तसेच इतरही काही युद्धनौका तैनात करण्यात आल्या आहे. यामुळे अमेरिका (America) इराण तणाव वाढत चालला आहे.

राफेल ग्रोसींचा युरेनियम साठ्यावरुन इशारा

याचे वेळी IAEA प्रमुख ग्रॉसी यांनी इराणला त्यांच्या युरेनियमचा साठा ६०% नेला असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, ही टक्केवारी अण्वस्त्र बनवण्याच्या पातळीच्या जवळ पोहचली आहे. त्यांच्या मते इराणने यावर नियंत्रण आणासले पाहिजे. त्यांना कोणताही अणुशस्त्रे तयार करु शकत नाही.

नेतन्याहूंचा अमेरिकेला इशारा

याच वेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, इराणला केवळ युरेनियमचा साठा समृद्ध करण्यापासून थांबवणे पुरसे नाही, तर त्याच्या सृद्धीककरणासाठी लागणारी यंत्रणा, पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या पाहिजेत.

Middle East मध्ये येणार मोठं वादळ? ट्रम्प यांनी इराणच्या दिशने धाडलं ‘मृत्यूचं विमान’, अणु करारावरुन नवा अल्टीमेटम

Web Title: Iran foreign minister araghchi meet iaea chief at geneva amid on going nuclear talk with us

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली
1

Switzerlandमध्ये बर्फवृष्टीचा हाहाकार! ५० हून प्रवाशांना घेऊन जाणारी ट्रेन रुळावरुन घसरली

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त
2

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त

भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ
3

भारतीय तरुणीही पडली Epstein च्या छळाला बळी? नव्या कागपत्रांमधील खुलाशाने जगभरात खळबळ

तैवानसाठी चीनची मोठी तयारी? डोंगराखाली काय लपवत आहे बिजींग, ट्रम्पची बेचैनी वाढली
4

तैवानसाठी चीनची मोठी तयारी? डोंगराखाली काय लपवत आहे बिजींग, ट्रम्पची बेचैनी वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Talks : इराणचा मोठा गेम प्लॅन! थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत केली हातमिळवणी; अमेरिकेची धडधड वाढली

Nuclear Talks : इराणचा मोठा गेम प्लॅन! थेट संयुक्त राष्ट्रासोबत केली हातमिळवणी; अमेरिकेची धडधड वाढली

Feb 16, 2026 | 07:20 PM
AI Technology : प्रयोगशाळांमध्ये ठरणार युद्धांचे भविष्य; लष्करी-नागरी समन्वयावर तज्ज्ञांचा भर

AI Technology : प्रयोगशाळांमध्ये ठरणार युद्धांचे भविष्य; लष्करी-नागरी समन्वयावर तज्ज्ञांचा भर

Feb 16, 2026 | 07:10 PM
kohrra 2 ’मध्ये स्त्रीशक्तीचा ठसा, पूजा भामर्रांची दमदार भूमिका चर्चेत, आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली…

kohrra 2 ’मध्ये स्त्रीशक्तीचा ठसा, पूजा भामर्रांची दमदार भूमिका चर्चेत, आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली…

Feb 16, 2026 | 07:03 PM
Central Railway : अकोलामार्गे मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे, मुंबई-पुणे जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

Central Railway : अकोलामार्गे मुंबई-पुणे-नागपूर विशेष रेल्वे, मुंबई-पुणे जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

Feb 16, 2026 | 06:59 PM
परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

परदेशी पर्यटकांसाठी NPCI कडून मोठी भेट; आता भारतात येणारे पाहुणेही वापरू शकणार UPI

Feb 16, 2026 | 06:52 PM
IMD Alert: ऐन उन्हाळ्यात छत्र्या, स्वेटर घेण्याची वेळ येणार? कुठे पाऊस तर कुठे…; धावपळ होणार

IMD Alert: ऐन उन्हाळ्यात छत्र्या, स्वेटर घेण्याची वेळ येणार? कुठे पाऊस तर कुठे…; धावपळ होणार

Feb 16, 2026 | 06:50 PM
भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री

भारतीय ग्राहकांना दिसताय फक्त आणि फक्त Electric Car! जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार विक्री

Feb 16, 2026 | 06:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM