Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

योगेश कदम यांनी नाव न घेता अनिल परब आणि सुनील तटकरे यांना टोला लगावला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:43 PM

संघर्षातून नेतृत्व घडत असत आणि मी संघर्षातून घडलो आहे आणि मी संघर्षाला कधी मागे हटलो नाही त्यामुळे नाव न घेता राज्यमंत्री ना योगेश कदम यांनी सुनील तटकरे व अनिल परब यांना चिमटा काढला तर उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार यांच्या निधनाबाबत रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलण्यास ना योगेश कदम यांनी टाळले तर उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मिलिंद नार्वेकर यांची कोकण परिषद वर निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले याबाबत राज्यमंत्री ना योगेश कदम यांच्याशी बातचीत केले.

Web Title: Chiplun news sunil tatkare and anil parab are criticized without mentioning yogesh kadams name silent on rohit pawars question

Published On: Feb 15, 2026 | 07:42 PM

Topics:  

