NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

आमदार नरेंद्र मेहता यांचा मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर गंभीर आरोप.मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यामुळे एका आदिवासी शेतकऱ्याने लावला गळफास. चेनगाव येथील सरनाईक यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना कोंडून ठेवलेला आहे. आदिवासींच्या जमिनींचा मोबदला सरनाईक यांनी त्यांना कांदळवणात अनधिकृत घर बांधून दिले आहेत.. घर तुटण्याच्या भीतीने एक आदिवासी शेतकऱ्याने घरात गळफास लावले मेहतांच आरोप.
आमदार नरेंद्र मेहता यांचा मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर गंभीर आरोप.मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यामुळे एका आदिवासी शेतकऱ्याने लावला गळफास. चेनगाव येथील सरनाईक यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना कोंडून ठेवलेला आहे. आदिवासींच्या जमिनींचा मोबदला सरनाईक यांनी त्यांना कांदळवणात अनधिकृत घर बांधून दिले आहेत.. घर तुटण्याच्या भीतीने एक आदिवासी शेतकऱ्याने घरात गळफास लावले मेहतांच आरोप.