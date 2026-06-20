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Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:43 PM IST
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सारांश

रत्नागिरी नगर परिषद अंतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) विशेष स्मार्ट सिटी योजनेतून करण्यात आलेल्या पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचा भव्य लोकार्पण सोहळा आज शनिवार, दिनांक २० जून २०२६ रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात संपन्न झाला.

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रत्नागिरी नगर परिषद अंतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) विशेष स्मार्ट सिटी योजनेतून करण्यात आलेल्या पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचा भव्य लोकार्पण सोहळा आज शनिवार, दिनांक २० जून २०२६ रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात संपन्न झाला.

Follow Us:
विस्तार

 

 

रत्नागिरी नगर परिषद अंतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) विशेष स्मार्ट सिटी योजनेतून करण्यात आलेल्या पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचा भव्य लोकार्पण सोहळा आज शनिवार, दिनांक २० जून २०२६ रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात संपन्न झाला.

Web Title: Ratnagiri inauguration of ratnagiri panwal dharnachaya strengthening and modernization kamache

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:43 PM

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