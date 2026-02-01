Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रवि किशनने बजेट 2026वर व्यक्त केली समाधानाची भावना; प्रतिक्रिया देत म्हणाले,”सरकारने चित्रपट उद्योगाचाही…”

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचं सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केले. अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून, जनता आणि जनता दोघेही आपले मत मांडत आहेत. दरम्यान, रवी किशन यांनी अर्थसंकल्पावर आपले विचार मांडले.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:50 PM
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांचे ९ वे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केले. देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प रविवारी सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अर्थसंकल्प बॉक्स सकाळी ११ वाजता उघडला. प्रत्येक क्षेत्राला नवीन प्रोत्साहने देण्यात आली. आजच्या अर्थसंकल्पासोबत अनेक शुभ योगायोगही जुळले. माघ पौर्णिमा, रवी पुष्य योग आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये सकाळी झालेला पाऊस हे शुभ मानले गेले. अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून, जनता आणि जनता दोघेही आपले मत मांडत आहेत. दरम्यान, रवी किशन यांनी अर्थसंकल्पावर आपले विचार मांडले.

रवी किशन हे अभिनेता-राजकारणी आहेत. ते संसदेत चित्रपट उद्योगाशी संबंधित मुद्दे धाडसीपणे मांडतात. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, सरकारने चित्रपट उद्योगाचाही विचार केला आहे हे आनंददायी आहे. चित्रपट उद्योगाला एआयशी कसे एकत्रित केले जाईल आणि प्रशिक्षण कसे दिले जाईल यावर त्यांनी चर्चा केली. सरकार या सर्व उपक्रमांना पाठिंबा देईल. विरोधकांबद्दल, जर तुम्ही त्याकडे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने पाहिले नाही तर तुम्ही मला नेहमीच वाईट व्यक्ती म्हणून पहाल.

२७ वर्षांपूर्वी १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याची जुनी परंपरा मोडून एक नवीन परंपरा सुरू केली. संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा मोडून त्यांनी शनिवारी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या काळात २७ फेब्रुवारी १९९९ रोजी हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २८ फेब्रुवारी हा रविवार असल्याने, एक दिवस आधी, म्हणजे शनिवारी, संध्याकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची एक नवीन परंपरा सुरू झाली.

Published On: Feb 01, 2026 | 03:50 PM

