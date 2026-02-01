Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

हिंदू धर्मामध्ये महाशिवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. महाशिवरात्रीचा दिवस महादेवांना समर्पित आहे. शिवभक्तांसाठी हा दिवस खूप पवित्र आहे. यंदाची महाशिवरात्र खूप खास आहे यावेळी दुर्मिळ योग देखील तयार होत आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:40 PM
  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • महाशिवरात्र शुभ मुहूर्त
  • महाशिवरात्र महत्त्व
 

हिंदू धर्मात, महाशिवरात्री हा शिवभक्तीचा सर्वात मोठा उत्सव मानला जातो. महाशिवरात्रीचे व्रत रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या वर्षीची महाशिवरात्री खूप खास असणार आहे कारण या दिवशी असे दोन दुर्मिळ योगायोग घडत आहेत, ज्यात भक्तांच्या प्रत्येक इच्छा पूर्ण करण्याची शक्ती आहे. महाशिवरात्री कधी आहे, शुभ मुहूर्त आणि योग जाणून घ्या

कधी आहे महाशिवरात्री

महाशिवरात्रीची चतुर्दशी तिथीची सुरुवात रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 05:04 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती 16 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 5.34 वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार महाशिवरात्री रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे.

महाशिवरात्री शुभ मुहूर्त

महाशिवरात्रीच्या दिवशी ब्रम्ह मुहूर्त सकाळी ०५:१७ ते सकाळी ०६:०८, सकाळचा संध्याकाळ – सकाळी ५:४३ ते सकाळी ७:००, अभिजित मुहूर्त – दुपारी १२:१३ ते दुपारी १२:५८, विजय मुहूर्त – दुपारी २:२७ ते दुपारी ३:१२, संध्याकाळचा मुहूर्त – संध्याकाळी ६:०९ ते संध्याकाळी ६:३४, अमृत काळ – दुपारी १२:५९ ते दुपारी २:४१ वाजेपर्यंत असणार आहे.

Lucky Zodiac Signs: 84 वर्षांनंतर शुक्र आणि अरुणमध्ये तयार होणार शतंक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

महाशिवरात्रीच्या दिवशी शुभ योग

पंचांगानुसार, रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7.48 वाजेपर्यंत सर्वार्थ सिद्धी योग 12 तासांपेक्षा जास्त काळ राहील. असे मानले जाते की या योगात केलेली पूजा, दान किंवा नवीन उपक्रम प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळवून देतात. जर तुमचे काम बराच काळ अडकले असेल तर यावेळी रुद्राभिषेक करणे खूप फायदेशीर ठरेल.

श्रावण नक्षत्र आणि शिववास

श्रावण नक्षत्र संध्याकाळी ७:४८ वाजल्यानंतर सुरू होईल. शास्त्रांमध्ये, श्रावण नक्षत्र हा शिवपूजेसाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो. शिवाय, हा दिवस शिववासांशी जुळतो, ज्यामुळे रुद्राभिषेकमचे फायदे अनेक पटीने वाढतात.

महाशिवरात्रीची पूजा करण्याची पद्धत

महाशिवरात्रीच्या दिवशी ब्रम्ह मुहूर्तावर उठून आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा आणि प्रार्थना करा. त्यानंतर शिवलिंगावर दूध, दही, तूप, मध आणि गंगाजल यांचा अभिषेक करा. महादेवाला बेलपत्र, धतुरा, शमीची पाने, मदर फुले आणि राख अर्पण करा. पूजा करताना सतत ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करत रहा. संध्याकाळी आणि निशिता काळात शिव चालीसा पठण करा आणि तुपाच्या दिव्याने आरती करा.

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

महाशिवरात्रीचे महत्त्व

पौराणिक कथेनुसार, भगवान शिव आणि देवी पार्वतीचा विवाह या दिवशी झाला होता. महाशिवरात्रीचे व्रत केल्याने अविवाहित मुलींना त्यांचा इच्छित पती मिळतो आणि विवाहित महिलांना आनंदी वैवाहिक जीवन मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून, हा रात्रीच्या जागरणाचा आणि चेतना जागृत करण्याचा एक महान उत्सव आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्री कधी आहे

    Ans: पंचांगानुसार फाल्गुन मासातील कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी 15 फेब्रुवारी 2026 मध्ये सायं. 05:04 वाजता सुरू होऊन 16 फेब्रुवारी 2026 सायं. 05:34 वाजता संपेल. त्यामुळे महाशिवरात्रीचा व्रत 15 फेब्रुवारी 2026 (रविवार) रोजी ठेवला जाईल आणि पारण 16 फेब्रुवारी रोजी केले जाते

  • Que: महाशिवरात्री म्हणजे काय?

    Ans: महाशिवरात्री हा भगवान शिवाचा विशेष भक्तिपूर्ण पर्व आहे. या रात्री भक्त दिवसभर उपवास ठेवून, रात्री जागरण करून शिवलिंगाची पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्रजप आणि ध्यान करतात. अनेक मान्यतांनुसार या दिवशी शिव आणि पार्वती विवाहाची कथा, तसेच समुद्रमंथनातील महादेवाने विष पिल्याची कथा यांचे स्मरण केले जाते.

  • Que: महाशिवरात्री व्रत का केला जातो?

    Ans: व्रत ठेवणे म्हणजे शरीर आणि मनाचे संयम साधणे. शिवाची कृपा प्राप्त करून जीवनातील अडथळे, मानसिक तणाव आणि नकारात्मकता दूर करण्यासाठी व्रत अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते

Published On: Feb 01, 2026 | 03:40 PM

