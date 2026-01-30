Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Accident News: हातखंबा घाटामध्ये सिमेंटचा टँकर उलटला; वाहतूक विस्कळीत

टँकर मोठा असल्याने तो बाजूला करण्यासाठी क्रेन पाचारण करण्यात आली आहे. सुदैवाने, या अपघातात अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, मात्र टँकरचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 01:57 PM
Accident News: हातखंबा घाटामध्ये सिमेंटचा टँकर उलटला; वाहतूक विस्कळीत

रत्नागिरीमध्ये सिमेंटचा टँकर उलटला (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

हातखंबा घाटामध्ये सिमेंटचा टँकर उलटला
रत्नागिरी जिल्ह्यात घडला मोठा अपघात 
हायवेवरील वाहतूक झाली विस्कळीत

रत्नागिरी:  मुंबई-गोवा महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या हातखांबा घाटात आज एक भीषण अपघात घडला. कर्नाटकवरून सिमेंट घेऊन रत्नागिरीच्या दिशेने येणारा एक भलामोठा टैंकर घाटातील वळणावर ताबा सुटल्याने कलंडला. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर टैंकर कर्नाटक राज्यातून सिमेंटचा साठा घेऊन रत्नागिरीकडे येत होता.

हातखांबा घाटातील तीव्र वळणाचा अंदाज न आल्याने किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. टैंकर कलंडल्याने रस्त्याचा काही भाग व्यापला गेल्याने वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.

Crime News: चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्याची बोरमाळ लंपास; दार तोडून थेट…

टँकर मोठा असल्याने तो बाजूला करण्यासाठी क्रेन पाचारण करण्यात आली आहे. सुदैवाने, या अपघातात अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, मात्र टँकरचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

दोन दुचाकींचा अपघात

खेड तालुक्यातील मुंबई-गोवा महामार्गावर वेरळ वाशिष्टी डेरी परिसरात दोन दुचाकींमध्ये झालेल्या अपघातात एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. हा २९ जानेवारी २०२६ रोजी दु. ११.२५ च्या सुमारास घडला. प्राप्त माहितीनुसार, दुचाकी क्र. एमएच ०८ एन ६२४६ ही दुचाकी मुंबईहून चिपळूणच्या दिशेने जात असताना पाठीमागून येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीने जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात झाला.

अपघातात दुचाकीस्वार राजेंद्र जगन्नाथ वाघमारे (वय ४०, रा. खेड) रस्त्यावर फेकला जाऊन गंभीर जखमी झाला. अपघाताची माहिती मिळताच भरणे नाका ब्रिजखाली २४ तास अपघात मदतीसाठी कार्यरत असलेली जगदुरु रामनंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्यजी संस्थान, नाणिज धाम यांची विनामूल्य रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. या रुग्णवाहिकेचे चालक सुरज हंबीर यांनी वेळेत मदत केल्याने जखमी रुग्णाला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळू शकले.

Nagpur Crime : लग्नाचे दिवस ठरले होते, पण… नागपूर-भंडारा महामार्गावर अपघातात दोन सख्ख्या मामे-आते बहिणींचा मृत्यू

65 वर्षीय महिलेचा भरधाव कारने चिरडून मृत्यू

पुण्यातून हिट अँड रनची घटना समोर आली आहे. मॉर्निंग वॉल्कसाठी बाहेर पडलेल्या एका ६५ वर्षीय महिलेला भरधाव कारणे धडक दिल्याचे समोर आले आहे. या धडकेत महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. हा प्रकार पहाटे 5.30 ते 6.00 वाजताच्या दरम्यान झाला. अपघातात मृत पावलेल्या महिलेचं नाव आशा पाटील (वय 65) असे होते.

 

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Cement truck acccident in hatkhamba ghat ratnagiri traffic jam mumbai goa highway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 01:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! बहिणीस पळवून नेण्यास मदत केल्याच्या रागातून तरुणाची हत्या
1

धक्कादायक ! बहिणीस पळवून नेण्यास मदत केल्याच्या रागातून तरुणाची हत्या

Malvan News: मच्छीमार आंदोलन: ९३ आरोपीची मुक्तता; 10 वर्षांपासून सुरू होता खटला
2

Malvan News: मच्छीमार आंदोलन: ९३ आरोपीची मुक्तता; 10 वर्षांपासून सुरू होता खटला

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दोन दुचाकींचा अपघात;एक गंभीर जखमी तर…
3

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर दोन दुचाकींचा अपघात;एक गंभीर जखमी तर…

आता याला काय म्हणावं? घरफोडी करून जागरण गोंधळात उडवली रक्कम
4

आता याला काय म्हणावं? घरफोडी करून जागरण गोंधळात उडवली रक्कम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vasai Virar Municipal Election: वसई-विरार महापालिकेत राजकीय खळबळ; १६ नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी 

Vasai Virar Municipal Election: वसई-विरार महापालिकेत राजकीय खळबळ; १६ नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी 

Jan 30, 2026 | 03:17 PM
Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Jan 30, 2026 | 03:15 PM
Zp Election 2026 : विरोधकांच्या भुलथापांना, अमिषाला बळी बडू नका; देवराज पाटील यांचे आवाहन

Zp Election 2026 : विरोधकांच्या भुलथापांना, अमिषाला बळी बडू नका; देवराज पाटील यांचे आवाहन

Jan 30, 2026 | 03:13 PM
रोहिणी हट्टंगडी – मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र! ‘माया’मध्ये अनुभवायला मिळणार स्त्रीमनाची नवी मांडणी

रोहिणी हट्टंगडी – मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र! ‘माया’मध्ये अनुभवायला मिळणार स्त्रीमनाची नवी मांडणी

Jan 30, 2026 | 03:07 PM
केळघर घाटात मालवाहू ट्रक नाल्यात कोसळला; चालकाचा जागीच मृत्यू

केळघर घाटात मालवाहू ट्रक नाल्यात कोसळला; चालकाचा जागीच मृत्यू

Jan 30, 2026 | 03:03 PM
Chandrapur News: टाकीचे बांधकाम पूर्ण, मात्र पाणी मिळेना! मासाळा तुकुमला पाण्याची प्रतीक्षा, ग्रामस्थ संतापले

Chandrapur News: टाकीचे बांधकाम पूर्ण, मात्र पाणी मिळेना! मासाळा तुकुमला पाण्याची प्रतीक्षा, ग्रामस्थ संतापले

Jan 30, 2026 | 03:00 PM
चार दिवसांपूर्वी भेटलो होतो, आज मला…; अजित पवारांच्या आठवणींने निशिकांत भोसले पाटलांना अश्रू अनावर

चार दिवसांपूर्वी भेटलो होतो, आज मला…; अजित पवारांच्या आठवणींने निशिकांत भोसले पाटलांना अश्रू अनावर

Jan 30, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM