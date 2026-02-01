Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Budget 2026: कंगना रणौतला बजेटमधील आवडल्या या गोष्टी; म्हणाली ‘हा विकसित भारताचा बजेट आहे…’

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पावर बोलताना कंगना रणौत यांनी आपले विचार व्यक्त केले आणि ते विकसित भारतासाठीचा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:42 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • कंगना रणौतला बजेटमधील आवडल्या ‘या’ गोष्टी
  • म्हणाली ‘हा विकसित भारताचा बजेट आहे…’
  • कंगना रणौतने शेअर केली पोस्ट
 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (१ फेब्रुवारी) संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा नववा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताला जलद विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. अर्थसंकल्पात पर्यटन आणि पर्यावरण संरक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थसंकल्पात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत पर्वतीय मार्गांचा विकास करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दऱ्याखोऱ्यांमध्ये नवीन मार्ग बांधले जातील, ज्यामुळे ट्रेकिंग आणि हायकिंगसाठी एक अनोखा अनुभव मिळेल. याव्यतिरिक्त, वन्यजीव पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष मार्ग विकसित केले जातील. ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळमधील प्रमुख कासव प्रजनन स्थळांवर कासव मार्ग विकसित केले जातील.

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

पूर्व घाटातील अराकू खोरे आणि पश्चिम घाटातील पुडीगाई मलाई येथेही असेच रस्ते बांधले जातील. हे रस्ते पर्यावरणाचे रक्षण करताना पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला चालना देतील. भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी पर्यटन, पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीच्या या योजनांचे कौतुक केले. या घोषणांबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. अभिनेत्री म्हणाली, “विकसित भारतासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचलो आहोत.” असे अभिनेत्रींचे म्हणणे आहे.

सरकारचा असा विश्वास आहे की ट्रेकिंग आणि निसर्ग-आधारित पर्यटनाला भारतात मोठी क्षमता आहे. या योजना स्थानिक रोजगार वाढवतील, पर्यावरणाचे रक्षण करतील आणि चांगला पर्यटन अनुभव प्रदान करतील. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर सारख्या डोंगराळ राज्यांसाठी या घोषणा विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहेत.

“तुझी अवस्था बाबा सिद्दिकींपेक्षाही वाईट करू…”, बिश्नोई गँगची रोहित शेट्टीला धमकी, 5 आरोपींना अटक

पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. देशभरातील २० प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये १०,००० टूर गाईडना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक पायलट प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या सहकार्याने १२ आठवड्यांचे उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण हायब्रिड पद्धतीने दिले जाणार आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय डिजिटल डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड विकसित करण्यात येणार असून, त्यामार्फत भारतातील सर्व सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

Web Title: Kangana ranaut reaction on union budget 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..
1

‘हे घृणास्पद कृत्य…’, शेफाली बग्गाने चहलसोबतच्या व्हायरल AI फोटोवर दिली प्रतिक्रिया, संतापून म्हणाली..

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण
2

अधिक गडद कथेसाठी व्हा सज्ज! ‘The Kerala Story 2′ मधील नव्या पोस्टरचे अनावरण

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू
3

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट; CCTV मध्ये आरोपी कैद, पोलिसांचा तपास सुरू

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत
4

रश्मिका-विजयच्या लग्नासाठी उदयपूर सजला! सिटी पॅलेसमध्ये सुरु आहे जोरदार तयारी; Viral Video चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budget 2026: कंगना रणौतला बजेटमधील आवडल्या या गोष्टी; म्हणाली ‘हा विकसित भारताचा बजेट आहे…’

Budget 2026: कंगना रणौतला बजेटमधील आवडल्या या गोष्टी; म्हणाली ‘हा विकसित भारताचा बजेट आहे…’

Feb 01, 2026 | 03:40 PM
Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

Feb 01, 2026 | 03:40 PM
Traffic Issue : दरवर्षी 2 लाख कोटींचे नुकसान; देशात वाहतूककोंडी अर्थव्यवस्थेवर बनतेय ओझं

Traffic Issue : दरवर्षी 2 लाख कोटींचे नुकसान; देशात वाहतूककोंडी अर्थव्यवस्थेवर बनतेय ओझं

Feb 01, 2026 | 03:39 PM
संध्याकाळच्या चहासोबत काही तरी खास हवं आहे मग झटपट बनवा गुजरातची प्रसिद्ध दाबेली, नोट करून घ्या रेसिपी

संध्याकाळच्या चहासोबत काही तरी खास हवं आहे मग झटपट बनवा गुजरातची प्रसिद्ध दाबेली, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 01, 2026 | 03:30 PM
“तुझी अवस्था बाबा सिद्दिकींपेक्षाही वाईट करू…”, बिश्नोई गँगची रोहित शेट्टीला धमकी, 5 आरोपींना अटक

“तुझी अवस्था बाबा सिद्दिकींपेक्षाही वाईट करू…”, बिश्नोई गँगची रोहित शेट्टीला धमकी, 5 आरोपींना अटक

Feb 01, 2026 | 03:30 PM
Maharashtra Politics: “… मन अक्षरशः भरून येतंय”; DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

Maharashtra Politics: “… मन अक्षरशः भरून येतंय”; DCM होताच सुनेत्रा पवारांची भावनिक पोस्ट

Feb 01, 2026 | 03:28 PM
Maduro तुरुंगात अन् Venezuela अमेरिकेच्या ताब्यात? ट्रम्प यांच्या त्या निर्णयाने उडाली जगाची झोप

Maduro तुरुंगात अन् Venezuela अमेरिकेच्या ताब्यात? ट्रम्प यांच्या त्या निर्णयाने उडाली जगाची झोप

Feb 01, 2026 | 03:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM