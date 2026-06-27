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Viral : “भारतीय म्हणून मरायचे आहे”, ९४ वर्षीय महिलेने अमेरिकन नागरिकत्वाचा त्याग करत संविधानाची घेतली शपथ

Updated On: Jun 27, 2026 | 10:17 AM IST
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सारांश

परदेशात अनेक वर्षे वास्तव्यानंतर एका ९४ वर्षीय महिलेने आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मातृभूमीत परतण्याचा भावनिक निर्णय घेतला आहे. भारतीय नागरिकत्व पुन्हा मिळावे आणि शेवटचे दिवस आपल्या जन्मभूमीतच घालवता यावेत, अशी विनंती त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

Viral : "भारतीय म्हणून मरायचे आहे", ९४ वर्षीय महिलेने अमेरिकन नागरिकत्वाचा त्याग करत संविधानाची घेतली शपथ

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • परदेशात अनेक वर्षे वास्तव्यानंतर एका ज्येष्ठ महिलेने आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
  • आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे अधिकृत अर्ज करून संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.
  • या भावनिक निर्णयाची सध्या सोशल मीडियावर आणि जनतेत मोठी चर्चा रंगली आहे.
उज्वल स्वप्नांसाठी देश सोडून गेलात तरी जिथे आपण जन्म घेतला ती भूमी काही विसरता येत नाही. शेवटी जीवनाच्या शेवटी आपण ज्या मातीत जन्म घेतला त्याच मातीत मरण यावं अशी इच्छा देश सोडून गेलेल्या भारतीयांच्या मनात राहते. अशीच एक घटना सध्या चर्चेत राहिली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये जन्मलेल्या एक महिलेने अमेरिकेची नागरिकता सोडून पुन्हा भारतात येऊन राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तिने अर्ज देखील केला आहे ज्यात भारतीय नागरिकता मिळण्यासाठीची मागणी करण्यात आली आहे.

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भारतात मरण येण्याची इच्छा

महिलेचे नाव कोंड्रागुंटा महालक्ष्मम्मा असून तिचे वय ९४ वर्षे आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, महालक्ष्मीम्मा यांच्या पतीच्या मृत्यूनंतर त्या संयुक्त अमेरिका येथे निघून गेल्या. तिथे त्यांचा मुलगा बुचैया चौधरी, व्हर्जिनियातील पीटर्सबर्ग येथे कर्करोगतज्ज्ञ म्हणून काम करतो. २००० साली महालक्ष्मीम्मा यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळालं. सलग १८ वर्षे अमेरिकेत राहिल्यानंतर २०१८ मध्ये महालक्ष्मीम्माला भारतात पुन्हा परतल्या, त्यांच्या मुलाला मंगलागिरीच्या एका एनआरआय रुग्णालयात काम मिळाले होते.

अधिकाऱ्यांना केली अपील

दरम्यान कोंड्रागुंटा महालक्ष्मम्माने भारतीय नागरित्व मिळवण्यासाठी अर्ज केला असून प्रक्रियेत वेगाने होण्यासाठी त्यांनी अधकाऱ्यांची भेट देखील घेतली आहे ज्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ही ९४ वर्षीय महिला आंध्र प्रदेशातील बापटला जिल्ह्यातील चिनागंजम मंडलातील चिंथागुम्पाला गावची रहिवासी आहे. बुधवारी त्यांनी बापटला जिल्ह्यातील कलेक्टर वेंकट मुरली यांची भेट घेतली. आपल्या मुलासोबत त्यांनी येऊन त्यांनी जिल्हा कलेक्टरांना लवकरात लवकर भारतीय नागरित्व देण्याची विनंती केली. यावेळी महालक्ष्मम्माने अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनी आधीच आपले अमेरिकन नागरित्व सोडून दिले असून आता पुन्हा एकदा त्यांना भारतीय नागरित्व हवे आहे.

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शेवटचे दिवस मातृभूमीत घालवावे…

महिलेने कलेक्टर यांच्याशी संवाद साधताना त्यांना सांगितले की, “कलेक्टर सर, माझे वय ९५ वर्ष आहे. माझी एकच इच्छाी आहे की आपले शेवटचे दिवस मी माझ्या मातृभूमीत भारतीय नागरिक बनून घालवावे. माझे अंतिम संस्कार हे माझ्या मूळ गावी व्हावेत अशी माझी इच्छा आहे. कृपया तुम्ही लवकरात लवकर भारतीय नागरित्व देण्यात माझी मदत करावी”. महिलेने यावेळी ती संविधानाचा सन्मान करुन सर्व नियमांचे पालन करेल असे आश्वासन देखील अधिकाऱ्यांना दिले. याच्या उत्तरात आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिलेच्या विनंतीचा मान ठेवत सांगितले की, प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही केली जाईल. तसेच नागरिकत्वासाठी अंतिम शिफारस केंद्रीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यापूर्वी स्थानिक तपासाचे निष्कर्ष राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येण्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: 94 year old andhra woman applies for indian citizenship after leaving us citizenship

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Published On: Jun 27, 2026 | 10:17 AM

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