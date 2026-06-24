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नशेचा अतिरेक! मद्यधुंद तरुणीचा भररस्त्यात हायव्होल्टेज ड्रामा; कपडे काढत थेट रस्त्यावरच…., VIDEO पाहून नेटकऱ्यांकडून संताप

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:10 AM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत थक्क करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका तरुणीने दारुच्या नशेत भररस्त्यात असा काही कृत्य केलं आहे पाहून नेटकरी हैराण झाले आहे. अनेकांनी यावर संताप व्यक्त केला आहे. नेमकं काय घडलं? पाहूयात.

Drunk Woman high voltage drama on Road

नशेचा अतिरेक! मद्यधुंद तरुणीचा भररस्त्यात हायव्होल्टेज ड्रामा; कपडे काढत थेट रस्त्यावरच...., VIDEO पाहून नेटकऱ्यांकडून संताप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • दिल्लीच्या रस्त्यांवर तरुणीचा हाय-व्होल्टेज ड्रामा
  • कपडे काढत थेट रस्त्यावरच डान्स
  • व्हिडिओवर नेटकऱ्यांकडून संताप
सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये काही दृश्य अशी असतात जी पाहून हसू रोखणे कठीण जाते. तर काही दृश्य पाहून राग अनावर होतो. सध्या असाच एक संतापजन कृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका तरुणीने दिल्लीच्या रस्त्यांवर मद्यधुंद अवस्थेत राडा घातला आहे. तिने असे काही केलं आहे की पाहून नेटकऱ्यांनी संतापजनक कमेंट्स केल्या आहेत.

हातात सिगारेट, बाजूला दारुच्या बाटल्या…! नशेत तर्रर्र तरुणीचा रस्त्याच्या मधोमध धिंगाणा; VIDEO VIRAL

नेमकं काय केलं तरुणीने?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुणी मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यावर गोंधळ घालताना दिसत आहे. कपडे काढून रस्त्याच्या मधोमध उभे राहून विचित्र चाळे करत आहे. तिच्या एका हातात बूट आणि दुसऱ्या हातात प्लास्टिकची पिशवी आहे. ती रस्त्यावरुन येणाऱ्या जाणाऱ्या दुचास्वारांना बुटाने मारत आहे. रस्त्यावर गोल-गोल फिरुन डान्स करत आहे. हा सर्व प्रकार पाहून तिथेनू जाणेर लोक थक्क झाले आहे. परिसरात मोठा गोंधळ उडाला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @smartySikandar या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणांतच सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला आहे. काल देखील असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये एक तरुणी सिगारेट ओढत रस्त्याच्या मधोमध झोपली होती. तिच्यामुळे संपूर्ण रस्ता ब्लॉक होऊन वाहतूक कोंडी झाली होती. एकामागून एक असे व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने स्थानिकांकडून आणि नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेकांनी या अशा मुलींमुळे सर्वांचे नाव खराब होते असे म्हणत आहे. एका नेटकऱ्याने मुलीं पुरुषांची बरोबरी करत आहे, समाज प्रगती करतोय अशी कमेंट केली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Drunk woman high voltage drama on road video goes viral

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:10 AM

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