नशेचा अतिरेक! मद्यधुंद तरुणीचा भररस्त्यात हायव्होल्टेज ड्रामा; कपडे काढत थेट रस्त्यावरच…., VIDEO पाहून नेटकऱ्यांकडून संताप

हातात सिगारेट, बाजूला दारुच्या बाटल्या…! नशेत तर्रर्र तरुणीचा रस्त्याच्या मधोमध धिंगाणा; VIDEO VIRAL
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक तरुणी मद्यधुंद अवस्थेत रस्त्यावर गोंधळ घालताना दिसत आहे. कपडे काढून रस्त्याच्या मधोमध उभे राहून विचित्र चाळे करत आहे. तिच्या एका हातात बूट आणि दुसऱ्या हातात प्लास्टिकची पिशवी आहे. ती रस्त्यावरुन येणाऱ्या जाणाऱ्या दुचास्वारांना बुटाने मारत आहे. रस्त्यावर गोल-गोल फिरुन डान्स करत आहे. हा सर्व प्रकार पाहून तिथेनू जाणेर लोक थक्क झाले आहे. परिसरात मोठा गोंधळ उडाला आहे.
📍 ये है भारत की राजधानी, दिल्ली📍 देश में परिवर्तन शुरू हो गया है, अब तक पुरुष शराब पीकर सड़कों पर झूमते थे, अब महिलाएं झूमने लगी हैं pic.twitter.com/qQjGg44BkS — 👑 Sikandar नाम तो सुना होगा ✍️ (@smartySikandar) June 22, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @smartySikandar या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणांतच सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला आहे. काल देखील असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये एक तरुणी सिगारेट ओढत रस्त्याच्या मधोमध झोपली होती. तिच्यामुळे संपूर्ण रस्ता ब्लॉक होऊन वाहतूक कोंडी झाली होती. एकामागून एक असे व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने स्थानिकांकडून आणि नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेकांनी या अशा मुलींमुळे सर्वांचे नाव खराब होते असे म्हणत आहे. एका नेटकऱ्याने मुलीं पुरुषांची बरोबरी करत आहे, समाज प्रगती करतोय अशी कमेंट केली आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.