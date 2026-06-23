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अरे देवा, भिकाऱ्यांनाही सोडलं नाही… विज बिल भरण्यासाठी चीनच्या रस्त्यावर भीक मागू लागला रोबोट; Video Viral

Updated On: Jun 23, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

China Viral Video : भिकाऱ्यांची नोकरी धोक्यात? चीनच्या रस्त्यांवर भिक मागताना दिसला ह्यूमनॉइड रोबोट. पैसे ठेवण्यासाठी ट्रे, स्पीकर आणि QR कोड घेऊन तो विज बिल भरण्यासाठी हात जोडून भिक मागू लागला. रोबोटच्या अनोख्या व्हिडिओने इंटरनेटवर सध्या सर्वांच लक्ष वेधून घेतले आहे.

अरे देवा, भिकाऱ्यांनाही सोडलं नाही... विज बिल भरण्यासाठी चीनच्या रस्त्यावर भीक मागू लागला रोबोट; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • चीनमधील एका मानवाकृती रोबोटचा अनोखा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
  • रोबोटने लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आगळीवेगळी पद्धत वापरल्याचे व्हिडिओत दिसते.
  • या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांकडून मजेशीर प्रतिक्रिया आणि चर्चांचा वर्षाव होत आहे.
मागील काही काळापासून रोबोटची संख्या इतकी वाढली आहे की रोबोट आपली नोकरी खातोय की काय याची भिती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. रोबोटचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून अलिकडेच एक अनोखा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ चीनमधील असून इथे एक रोबोट भररस्त्यात भीक मागताना दिसला. अन्य क्षेत्रात रोबोटमुळे नोकरी जाण्याची शक्यता तर होतीच पण आता भीकाऱ्यांचीही नोकरी रोबोट घेतोय की काय असा प्रश्न ऑनलाईन उपस्थित झाला आहे.

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रिचार्जच्या पैशांसाठी मागितली भिक

व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात एक रोबोट रस्त्यावर हुबेहुब माणसांसारखा भिक मागताना दिसला. त्याने आपली दोन्ही हात जोडले होते, मान खाली केली होती आणि तिथून जाणाऱ्या लोकांकडून तो पैशांची मागणी करत होता. मुख्य म्हणजे भिक मागण्यासाठी तो पूर्ण तयारी करुन आला होता. यावेळी त्याने पैसे ठेवण्यासाठी समोर एक ट्रे ठेवला होता तर ज्यांच्याकडे कॅश नसेल त्यांच्यासाठी QR कोड देखील रोबोट घेऊन बसला होता. रोबोटवर लावलेल्या एलईडी साइनबोर्ड आणि लाऊडस्पीकरमधून सतत एकच संदेश दिला जात होता – “माझ्याकडे फोन चार्ज करायला पैसे नाहीत, कृपया माझे विजेचे बिल भरण्यास मदत करा”.

रिपोर्ट्सनुसार, रस्त्यावरील लोकांकडून भिक मागणाऱ्या या रोबोटचे नाव Unitree G1 असे आहे. याला चीनची रोबोटिक्स कंपनी ‘यूनिट्री’ तयार केले आहे. रोबोटकडून भिक मागण्यामागे कंपनीचा काय उद्देश होता हे समजलं नसलं तरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे काही लोकांनी खरोखर रोबोटला पैसे देऊन त्याची मदत करु पाहिली आहे.

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रोबोटच्या व्हिडिओने सध्या सोशल मिडियावर लोकांचे मनोरंजन केले असून लोक मोठ्या आवडीने व्हिडिओ पाहत आहेत. हा व्हिडिओ @theOGalv नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हा हा, रोबोट आता भिकारी झाले आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो सगळ्या संसाधनांसोबत भिक मागत आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मग आता याला डिजिटल भिकारी म्हणायचं का?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Humanoid robot seen begging on china streets video goes viral on social media

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Published On: Jun 23, 2026 | 03:16 PM

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