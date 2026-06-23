अरे देवा, भिकाऱ्यांनाही सोडलं नाही... विज बिल भरण्यासाठी चीनच्या रस्त्यावर भीक मागू लागला रोबोट; Video Viral

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रिचार्जच्या पैशांसाठी मागितली भिक
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात एक रोबोट रस्त्यावर हुबेहुब माणसांसारखा भिक मागताना दिसला. त्याने आपली दोन्ही हात जोडले होते, मान खाली केली होती आणि तिथून जाणाऱ्या लोकांकडून तो पैशांची मागणी करत होता. मुख्य म्हणजे भिक मागण्यासाठी तो पूर्ण तयारी करुन आला होता. यावेळी त्याने पैसे ठेवण्यासाठी समोर एक ट्रे ठेवला होता तर ज्यांच्याकडे कॅश नसेल त्यांच्यासाठी QR कोड देखील रोबोट घेऊन बसला होता. रोबोटवर लावलेल्या एलईडी साइनबोर्ड आणि लाऊडस्पीकरमधून सतत एकच संदेश दिला जात होता – “माझ्याकडे फोन चार्ज करायला पैसे नाहीत, कृपया माझे विजेचे बिल भरण्यास मदत करा”.
रिपोर्ट्सनुसार, रस्त्यावरील लोकांकडून भिक मागणाऱ्या या रोबोटचे नाव Unitree G1 असे आहे. याला चीनची रोबोटिक्स कंपनी ‘यूनिट्री’ तयार केले आहे. रोबोटकडून भिक मागण्यामागे कंपनीचा काय उद्देश होता हे समजलं नसलं तरी आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे काही लोकांनी खरोखर रोबोटला पैसे देऊन त्याची मदत करु पाहिली आहे.
China’s got humanoid robots roaming the streets begging for donations to pay their “electricity bill.” Complete with speaker, tray, and QR code. Is it moving to California? Perfect training for life there. pic.twitter.com/9VTuxwkkcw — Andrew Alvarez (@theOGalv) June 16, 2026
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रोबोटच्या व्हिडिओने सध्या सोशल मिडियावर लोकांचे मनोरंजन केले असून लोक मोठ्या आवडीने व्हिडिओ पाहत आहेत. हा व्हिडिओ @theOGalv नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हा हा, रोबोट आता भिकारी झाले आहेत”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तो सगळ्या संसाधनांसोबत भिक मागत आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मग आता याला डिजिटल भिकारी म्हणायचं का?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.