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हिजाब न घातल्याची मोठी किंमत? स्लिवलेस ड्रेसमध्ये परफॉर्मन्स करणाऱ्या इराणी गायिकेला दिली ७४ फटक्यांची शिक्षा; Video Viral

Updated On: Jun 23, 2026 | 01:08 PM IST
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सारांश

Irani Singer Viral Video : स्लिव्हलेस कपडे घालून परफाॅर्मन्स सादर केल्याने महिला गायिकेवर इराणी सरकारची मोठी कारवाई. फक्त ७४ फटकेच नाही देशातून निघून जाण्यावरही घातली बंदी. घटनेचे दोन व्हिडिओज सध्या सोशल मिडियावर चांगलेच ट्रेंड करत आहेत.

हिजाब न घातल्याची मोठी किंमत? स्लिवलेस ड्रेसमध्ये परफॉर्मन्स करणाऱ्या इराणी गायिकेला दिली ७४ फटक्यांची शिक्षा; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • एका प्रसिद्ध गायिकेच्या ऑनलाईन परफॉर्मन्सनंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
  • या प्रकरणामुळे कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
  • घटनेशी संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.
प्रसिद्ध इराणी सिंगर परस्तू अहमदी अलिकडेच तिच्या एका काॅन्सर्टमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. हिजाब न घालत परफाॅर्मन्स दिल्याने गायिकेला कठोर शिक्षा देण्यात आली ज्यामुळे इराणच्या कलाकरांमध्ये पुन्हा एकदा भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माहितीनुसार, गायिका परस्तू अहमदीने स्लिवलेस कपडे घालत यूट्यूबवर ऑनलाईन एक काॅन्सर्ट सादर केले होते ज्यासाठी तिला आणि तिच्या ८ साथीदारांना ७४ फटक्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. इराणच्या कोम प्रांतातील एका न्यायालयाने त्यांच्यावर अश्लिल कटेंट सादर केल्याचा आरोप लावत त्यांना दोषी ठरवले. इतंकेच नाही तर परस्तूला पुढील २ वर्षे देश न सोडण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच कोणत्याही कलात्मक कार्यात सहभागी होण्यास तिला बंदी घालण्यात आली आहे.

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लाईव्ह काॅन्सर्टमध्ये स्लिव्हलेस घालण्यावरुन वाद

परस्तू अहमदीने डिसेंबर २०२४ साली यूट्यूबवर एक लाईव्ह काॅन्सर्ट सादर केले होते. यात तिने देशभक्तीपर गीत ‘अज खूने जवानाने वतन’ गायले होते. या परफाॅर्मन्स दरम्यान तिने हिजाब न घालता एक स्लीवलेस ड्रेस परिधान केला होता. तिचा हा व्हिडिओ काही वेळातच व्हायरल झाला आणि लाखो लोकांचे व्यूज व्हिडिओला मिळाले. वेळी परस्तू अहमदी आणि तिच्या काही सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. तथापि, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

घटना दर्शवते की इराणमध्ये बदल नाही

युरोन्यूजच्या वृत्तानुसार, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, परस्तू अहमदीला दिलेली शिक्षा हे दर्शवते की इराणमध्ये अजूनही स्थिती काही बदललेली नाही. अमेरिकेच्या ‘सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन इराण’ चे डायरेक्टर बहार गंदेहारीने सांगितले की, “अहमदीला ७४ फटक्यांची शिक्षा ही एक आठवण करून देते की, इराण सरकार युद्धादरम्यान आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रचाराचा वापर करत असले तरी, इराणमधील मानवाधिकार परिस्थितीत अजिबात बदल झालेला नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारद्वारे चालवणाऱ्या जाहिराती आणि कलाकरांवरील खटले पाहता सरकार आणि त्यांच्या दाव्यांमध्ये किती तफावत आहे यातील मोठे अंतर पाहता येते.

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या घटनेचे दोन व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. एका व्हिडिओमध्ये गायिका स्लिव्हलेस ड्रेसमध्ये गाण गाताना दिसते तर दुसऱ्या व्हिडिओत तिला पट्टयाने चोप दिला जात असल्याचे दिसते. अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “धर्मसुद्धा या लोकांना पशूंपासून माणसात बदलू शकला नाही!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इराणचे लोक खूप क्रूर आहेत” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांचा स्त्रियांना मनापासून तिरस्कार वाटतो”.

 

Web Title: Iranian singer parastoo ahmadi 74 lashes over hijab and sleeveless performance video viral

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Published On: Jun 23, 2026 | 01:08 PM

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