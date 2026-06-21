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अजब-गजब! ’50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल’, अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral

Updated On: Jun 21, 2026 | 09:11 AM IST
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सारांश

Fake Kidnapping : अरे बापरे! स्वत:नेच केले स्वत:चे अपहरण... गुजरातच्या सूरतमधून एक धक्कदायक प्रकरण समोर आलं आहे ज्यात व्यक्तीने स्वत:च्या किडनॅपिंगचा खोटा बनाव केल्याचे उघडकीस आले. याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे.

अजब-गजब! '50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल', अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी एका व्यक्तीने धक्कादायक योजना आखली.
  • कुटुंबीयांना पाठवलेल्या व्हिडिओमुळे प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतले.
  • पोलिस तपासात समोर आलेल्या काही त्रुटींमुळे संपूर्ण रहस्य उलगडले.
देशात अनेक असे अतरंगी आणि जुगाडू लोक आहेत जे नवनवीन पद्धतीने आपल्या आयुष्यातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. अलिकडेच गुजरातमधून एक धक्क्दायक प्रकरण समोर आले आहे ज्यात व्यक्तीने स्वत:च्याच अपहरणाचा बनाव केल्याचे उघडकीस आले. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात व्यक्ती स्वत:चे अपहरण झाल्येचे भासवताना दिसून आला. त्याने आपल्या कुटुंबाला याचा व्हिडिओ शूट करुन पाठवला आणि नंतर खंडणीची मागणी केली. चला नक्की काय प्रकरण आहे आणि व्यक्तीने किडनॅपिंगचा खोटा बनाव का केला ते जाणून घेऊया.

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काय होतं कारण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातच्या सुरतमधील रहिवासी जिग्नेश तलाविया (३६ वर्षे) याचे शेअर मार्केटमध्ये ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले होते. हे नुकसान भरुन काढण्यासाठी त्याने अपहरणाचा बनाव केल्याचा कथित दावा केला आहे. जिग्नेश अचानक बेपत्ता झाला ज्यानंतर कुटुंबियांनी त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. काही तांसांनी कुटुंबियांच्या फोनवर एक व्हिडिओ पाठवण्यात आला ज्यात जिग्नेशला किडनॅप केल्याचे दृष्ये दिसले. व्हिडिओमध्ये जिग्नेशला दोरीने बांधल्याचे दिसले तसेच त्याच्या तोंडात कापडाचा एक गोळा देखील भरण्यात आला होता.

कुटुंबाने घेतली पोलिसांची मदत

जिग्नेशच्या किडनॅपिंगचा व्हिडिओ पाहताच कुटुंब घाबरले आणि त्यांनी पोलिस स्थानकात धाव घेतली. अपहरणकर्त्यांनी ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती. हे पैसे पाठवले नाहीत तर जिग्नेशचा मृतदेह घरी मिळेल अशी धमकीही कुटुंबियांना देण्यात आली होती. हा सर्व प्रकार पोलिसांपर्यंत पोहताच पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु केला. व्हिडिओ बारकाईने तपासल्यानंतर तो गुजरातमध्येच शूट करण्यात आल्याचे पोलिसांच्या ध्यानात आले.

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पोलिसांना तपासात अनेक संशयास्पद त्रुटी आढळून आल्या ज्याच्या जोरावर त्यांनी शोधमोहिम सुरु केली. अखेर ग्रोधा येथील हाॅटेलमधून जिग्नेशला पकडून त्याचा सर्व बनाव उघड करण्यात आला. पोलिस चाैकशीत जिग्नेशने घटनेची सर्व खरी कुबुली दिली आणि सांगितले की, शेअर मार्केटच्या ट्रेडिंगमध्ये मोठे नुकसान झाल्याने ते भरुन काढण्यासाठी त्याने हा अपहरणाचा बनाव केला. आरोपानुसार त्याने अपहरणाची खोटी कहाणी रचली, पोलिसांची दिशाभूल केली, सरकारी संसाधनांचा गैरवापर केला आणि तपास यंत्रणांचा मौल्यवान वेळ वाया घालवला. ज्यामुळे पोलिसांनी न्यान संहितेच्या कलमांनुसार जिग्नेशवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Video viral surat man fakes own kidnapping demands rs 50 lakh ransom from family share market loss case

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Published On: Jun 21, 2026 | 09:11 AM

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