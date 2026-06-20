धक्कादायक! पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय; पतीने केस कापले, तोंड काळ केलं अन् लघवी... संतापजनक घटनेचा Video Viral

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काय आहे प्रकरण?
पिडितेने केलेल्या आरोपानुसार, आरोपी पतीने जबरदस्तीने केस कापत तिचे मुंडण केले, चेहऱ्यावर काळ फासलं, तिच्या हातापायांना बांधल आणि यावरही जेव्हा मन भरलं नाही तेव्हा त्याने तिला लघवी पिण्यास भाग पाडलं. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून यातील दृष्ये पाहून लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अनेकांनी पतीला पकडून त्याच्यावर गंभीर आणि कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. घटनेविषयी सांगताना पिडितेने सांगितले की, तिच्या पतीला शक्य तितकी कठोर शिक्षा मिळावी अशी तिची इच्छा आहे. तिने जन्मठेपेची मागणी केली आणि सार्वजनिक ठिकाणी तिला अशी वागणूक दिली गेली, तशीच वागणूक त्यालाही मिळावी असे म्हटले.
रिपोर्टनुसार, सूरजपूर जिल्ह्यातील हे जोडपं आपल्या कौटुंबिक वादामुळे वेगळे राहत होते. याकाळातच पतीला अचानक आपल्या पत्नीच्या चारित्र्यावर शंका येऊ लागली. यामुळेच कथितरित्या त्याने हिंसक पद्धतीने पत्नीवर हल्ला करत तिला भयंकर शिक्षा दिली. ऑनलाईन व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये आपण घटनेची भीषणता स्पष्ट पाहू शकता.
భార్యపై అమానుష దాడి.. షాక్లో ఛత్తీస్గఢ్ 😡 🔹 ఛత్తీస్గఢ్లో ఓ వ్యక్తి తన భార్యను కట్టేసి దారుణంగా కొట్టిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. 🔹 భార్య తలను గుండు చేయించి, ముఖానికి నల్లరంగు పూసి, బలవంతంగా మూత్రం తాగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 🔹 కుటుంబ వివాదాల కారణంగా వేర్వేరుగా ఉంటున్న… pic.twitter.com/g4KJMoX3Ue — Sameer.. Shaikh (@BismillahSamee2) June 19, 2026
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घटनेचा व्हिडिओ @BismillahSamee2 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “या लोकांना फाशी दिली पाहिजे. एका स्त्रीसोबत होणारी अशी क्रूरता स्वीकारार्ह नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अशा क्रूर माणसाला समाजात राहण्याचाही अधिकार नाही. तो आपल्या पत्नीला, जी एक असहाय्य आणि निराधार स्त्री आहे, इतकी वाईट वागणूक देतो, याला पोलिस चकमकीत ठार करायला हवे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “अस्वीकार्य, असा कायदा हातात घेतला जात नाही”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.