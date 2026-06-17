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‘झिरो सिविक सेन्स…’ वॉटर मेट्रोतील ‘त्या’ व्हिडिओवर नेटकऱ्यांचा तीव्र संताप, नक्की काय घडलं?

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:26 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर केरळमधील वॉटर मेट्रोतील काही प्रवाशांच्या एका कृतीमुळे मोठा वाद पेटला आहे. सोशल मीडिया दोन गटांता विभागला गेला असून सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांची जबाबदारी, शिस्त वैयक्तिक अभिव्यक्ती याच्या समतोल राखण्यावरुन वाद पेटला आहे.

water metro garba viral video

'झिरो सिविक सेन्स...' वॉटर मेट्रोतील 'त्या' व्हिडिओवर नेटकऱ्यांचा तीव्र संताप, नक्की काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • वॉटर मेट्रोत गरबा खेळणाऱ्या प्रवाशांचा VIDEO व्हायरल
  • सोशल मीडियावर पेटला वाद
  • नेमकं प्रकरण काय?
Garba Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून संताप येतो तर काही व्हिडिओंमुळे दिवस आनंदात जातो. सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून वादाचे कारण ठरला आहे. या व्हिडिओमध्ये काही प्रवासी ट्रेनमध्ये गरबा खेळताना दिसत आहे.

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काय आहे नेमका वाद?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ केरळच्या कोची वॉटर मेट्रोतील असल्याचे सांगितले जात आहे. या व्हिडिओमध्ये काही प्रवासी एका खांबाला गोल करुन गरबा खेळताना दिसत आहेत. गाण्यांच्या तालावर आनंदात नाचत आहे. मात्र, यामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होत असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु व्हिडिओत कोणीही याला विरोध करताना दिसत नाही. परंतु सोशल मीडियावर गरबा खेळणाऱ्या प्रवाशांना ट्रोल केले जात आहे. त्यांना कसलाही सिविक सेन्स नसल्याचे म्हटले जात आहे. तर काही लोकांना हा व्हिडिओ प्रचंड आवडाल आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

 

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A post shared by Christahhh (@by.chrzn)


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @by.chrzn या अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला असून व्हिडिओला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. काहींना यावर संताप व्यक्त केला आहे. तर काहींना याला सपोर्ट केले आहे. ही केवळ एक आनंद व्यक्त करण्याची कृती असल्याचे काहींनी म्हटले आहे. तर काहींनी सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारची वागणुक अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने ते केवळ गरबा खेळत आहेत, कोणाला त्रास देत नाहीत असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने कृपया केरळला यातून वाचवा असे म्हटले आहे. सध्या सोशल मीडियावर यावरुन वाद पेटला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Kochi water metro garba viral video controversy

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Published On: Jun 17, 2026 | 05:26 PM

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