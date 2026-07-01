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इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् फजिती करुन बसला; पहा काय घडलं? Video Viral

Updated On: Jul 01, 2026 | 02:16 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक पठ्ठ्या धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् पुढच्याच सेकंदात त्याच्यासोबत असले काही घडलं आहे की..., पहा नेमकं काय घडलं?

Theft Video

इज्जतीचा भाजीपाला! धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन्...; पहा काय घडलं? Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • धावत्या गाडीतून नारळ चोरी करायला गेला अन् स्वत:चीच फजिती करुन बसला
  • पहा काय घडलं?
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. या डिजिटल काळात सगळ्यांकडे स्मार्टफोन असल्याने लोक कुठेही काही अतरंगी, अजब आणि चुकीचे घडताना दिसले की सोशल मीडियावर शेअर करतात. यामुळे अनेकदा काही लोकांची चांगलीच फजिती उडते. सध्या असाच एक चोरीच्या स्टंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. एका तरुणाने धावत्या गाडीतून नारळ चोरीचा प्रयत्न केला. पण त्याचा हा प्रयत्न असा फसला की तो हास्याचा पात्र बनला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एका रस्त्यावर गाड्यांची मोठी रहदारी सुरु आहे. येथेच एक मोठा टॅम्पो नारळ घेऊन जात आहे. या गाडीच्या अगदी मागे एक दुचाकीस्वार येत आहे. नारळ असणाऱ्या गाडीचा वेग कमी असल्याचा फायदा घेत हा दुचाकीस्वार थेट धावत्या गाडीतून चोरण्याचा प्रयत्न करतो. बाईक चालवता चालवता हळूच गाडीच्या मागे हात टाकून नारळ बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो.

एक नारळ बाहेर ओढलाही जातो, पण तो अनेक नारळांमध्ये अडकलेला असल्याने त्याच्या हातात येत नाही. तरीही तो नारळ ओढण्याचा प्रयत्न करतो राहतो. या ओढाओढीत पठ्ठ्याचा बाईकरुन कंट्रोल सुटतो आणि बाईकसह खाली कोसळतो. विशेष म्हणजे पठ्ठ्या तरीही नारळ सोडायला तयार नाही. बाईक तशीच सोडून गाडीच्या मागे जातो. परंतु तोपर्यंत टॅम्पोचा वेग वाढलेला असतो आणि दुसरीकडे त्याची बाईक रस्त्यावर मध्येच पडल्याने इतर गाड्या हॉर्न वाजवायला सुरु करतात. यामुळे तरुण हताश होऊन परत जातो.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर@Shikandar92 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर कमेंट्सही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने नारळाचं माहित नाही, पण इज्जतीचा रायता झाला पठ्ठ्याच्या अशी कमेंट केली आहे. दुसऱ्या एकाने चोरी करणे योग्य नाही असे लिहिले आहे, तर तिसऱ्या एकाने जास्त हावरेपणा केल्यावर असंच होते असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर हास्याचे पात्र ठरला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man falls while stealing coconut from moving truck video viral

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Published On: Jul 01, 2026 | 02:11 PM

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