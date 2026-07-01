क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! ट्रेनच्या धडकेत हवेत उडाला अन्... दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; थरारक Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल या व्हिडिओमध्ये, एक व्यक्ती धावतच रेल्वे ट्रॅकवर क्राॅस करताना दिसतो. यावेळीच समोरुन एक ट्रेन भरधाव वेगात येत असते. व्यक्ती ट्रेनला पाहतो पण आपण रेल्वे क्राॅस करु तोपर्यंत रेल्वे काही आपल्या जवळ येत नाही असा विचार त्याच्या मनात येतो. तो धावतच रेल्वे ट्रॅकवर क्राॅस करायला रेल्वे समोरुन जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि यातच त्याचा अंत होतो. ट्रेनचा वेग फार असल्याने याची जोरदार धडक व्यक्तीला बसते आणि हवेत उडतच तो दुसऱ्या ट्रॅकवर जाऊन पडतो. ही संपूर्ण घटना काही सेकंदातच घडते. तिथे उपस्थित एक व्यक्ती दुरूनच हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करतो आणि मग व्हिडिओला सोशल मिडियावर शेअर करतो.
Câmera de segurança flagra o momento em que um militar morre ao ser atropelado por um trem de alta velocidade na Índia. Ele tentou atravessar os trilhos a pé em uma passagem de nível e não conseguiu escapar a tempo pic.twitter.com/Ib0yf78Wz2 — Cristiano de Souza (@CristianoSouza) June 29, 2026
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घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता व्हिडिओतील दृष्यांवर चर्चा रंगू लागली आहे. काहीजण याला अपघात मानत आहेत तर काहींनी व्हिडिओतील दृष्ये पाहून व्यक्तीने आत्महत्या केली असावी असा अंदाज व्यक्त केला आहे. व्यक्ती या घटनेनंतर जिवंत वाचला की नाही याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. तथापि व्हिडिओतील दृष्ये आणि जोरदार धडक पाहता व्यक्तीच्या वाचणे फार कठीण दिसत आहे. या घटनेची अधिकृत माहिती समोर येण्याची प्रतीक्षा असली, तरी रेल्वे ट्रॅकवरील निष्काळजीपणा किती महागात पडू ते आपल्याला या व्हिडिओतून पाहता येते. या घटनेचा व्हिडिओ @CristianoSouza नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.