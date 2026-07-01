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क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! ट्रेनच्या धडकेत हवेत उडाला अन्… दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; थरारक Video Viral

Updated On: Jul 01, 2026 | 12:21 PM IST
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सारांश

Railway Accident Video : एका सेकंदात गेला जीव! सोशल मिडियावर रेल्वे अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून यातील दृष्यांनी यूजर्सच्या अंगावर शहारे आणले आहेत. व्यक्ती धावतच रेल्वे ट्रॅकवर गेला, ज्यानंतर ट्रेनच्या जोरदार धडकेने त्याला हवेत फेकले.

क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! ट्रेनच्या धडकेत हवेत उडाला अन्... दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • रेल्वे ट्रॅकवरील निष्काळजीपणाचा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
  • काही सेकंदांत घडलेल्या या घटनेने नेटकऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
  • व्हिडिओत नेमकं काय घडलं आणि घटनेनंतर कोणत्या प्रतिक्रिया उमटल्या, जाणून घ्या.
रेल्वे ट्रॅकवर प्रवाशांना उतरण्यास किंवा चालण्यास मनाई असते. रेल्वेचा भरधाव वेग कधी कुणाला चिरडेल याची शाश्वती नसते. यानंतरही अनेक लोक आपला जीव धोक्यात घालून ट्रॅकवर पळत सुटतात आणि मग जीवाला मूकतात. अशीच एक घटना अलिकडे सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे ज्यात रेल्वे ट्रॅकवर मृत्यूचा जीवघेणा थरार दिसून आला. व्हिडिओतील घटना इतकी थरारक होती की यातील दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर काटा आला. काही सेकंदात घडलेली ही घटना इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत असून रेल्वे नियमांचे उल्लंघन आपल्याला किती महागात पडू शकते ते तुम्हाला यात पाहायला मिळेल. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल या व्हिडिओमध्ये, एक व्यक्ती धावतच रेल्वे ट्रॅकवर क्राॅस करताना दिसतो. यावेळीच समोरुन एक ट्रेन भरधाव वेगात येत असते. व्यक्ती ट्रेनला पाहतो पण आपण रेल्वे क्राॅस करु तोपर्यंत रेल्वे काही आपल्या जवळ येत नाही असा विचार त्याच्या मनात येतो. तो धावतच रेल्वे ट्रॅकवर क्राॅस करायला रेल्वे समोरुन जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि यातच त्याचा अंत होतो. ट्रेनचा वेग फार असल्याने याची जोरदार धडक व्यक्तीला बसते आणि हवेत उडतच तो दुसऱ्या ट्रॅकवर जाऊन पडतो. ही संपूर्ण घटना काही सेकंदातच घडते. तिथे उपस्थित एक व्यक्ती दुरूनच हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करतो आणि मग व्हिडिओला सोशल मिडियावर शेअर करतो.

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घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता व्हिडिओतील दृष्यांवर चर्चा रंगू लागली आहे. काहीजण याला अपघात मानत आहेत तर काहींनी व्हिडिओतील दृष्ये पाहून व्यक्तीने आत्महत्या केली असावी असा अंदाज व्यक्त केला आहे. व्यक्ती या घटनेनंतर जिवंत वाचला की नाही याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. तथापि व्हिडिओतील दृष्ये आणि जोरदार धडक पाहता व्यक्तीच्या वाचणे फार कठीण दिसत आहे. या घटनेची अधिकृत माहिती समोर येण्याची प्रतीक्षा असली, तरी रेल्वे ट्रॅकवरील निष्काळजीपणा किती महागात पडू ते आपल्याला या व्हिडिओतून पाहता येते. या घटनेचा व्हिडिओ @CristianoSouza नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man hit by speeding train after crossing railway track shocking video goes viral on social media

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Published On: Jul 01, 2026 | 12:20 PM

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