बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Video Viral Madhya Pradesh Betul Dead Cow Dragged Behind Garbage Vehicle Viral News In Marathi

मृत्यूनंतरही यातना! मृत गायीला कचरा गाडीला बांधत १ किलोमीटर फरफटत नेलं, दृष्ये पाहून नेटकरी संतापले; Video Viral

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:16 AM IST
जाहिरात
सारांश

Shocking Viral Video : असंवेदनशील कृत्य! गाडी उपलब्ध नाही म्हणून कचरा गाडीला बांधून गायीच्या शवाला फरफटत रस्त्यावरुन नेण्यात आलं. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच यूजर्स भडकले असून क्रुर व्यावहारासाठी त्यांनी कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

मृत्यूनंतरही यातना! मृत गायीला कचरा गाडीला बांधत १ किलोमीटर फरफटत नेलं, दृष्ये पाहून नेटकरी संतापले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मध्य प्रदेशातील एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नागरिक आणि विविध संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
  • नेमकं व्हिडिओत काय दिसतं आणि प्रशासनाने यावर काय स्पष्टीकरण दिलं, जाणून घ्या.
मध्य प्रदेशच्या बैतूल जिल्ह्यातून एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. यातील दृष्ये अस्वस्थ करणारी असून ती पाहून तुम्हाला राग अनावर होऊ शकतो. यामध्ये रस्त्यावरुन धावणाऱ्या एका कचरा गाडीला मृत गाईचे शव रश्शीला बांधत फरफटत नेल्याचे दिसते. हे दृष्ये समोर येताच यूजर्सने आपली नाराजी व्यक्त करण्यात सुरुवात केली. हिंदू धर्मात गायीला देवासमान महत्त्व आहे. शिवाय मृत असले तरही कोणत्याही प्राण्यासोबत असे कृत्य होणे अत्यंत लाजीरवाणे आणि दु:खद आहे. स्थानिक रहिवासी आणि गोसंरक्षण संघटनांनी या घटनेसंदर्भात प्रशासनाला प्रश्न विचारले आहेत. तर ट्रॅक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रकचा वापर करण्यात आल्याचा दावा नगर परिषदेने केला आहे.

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

रस्ते अपघातात गाईचा मृत्यू

समोर आलेल्या माहितीनुसार, परतवाडा रस्त्यावर एका अज्ञात धडकेत गायीचा जागीच मृत्यू झाला. ती गाय भटकी असल्यामुळे तिचा कोणीही मालक पुढे आला नाही. यामुळेच पुढील दोन दिवस गायीचा मृतदेह रस्त्याच्या कडेला पडून राहिला. यानंतर पंचायतने मृतदेहाला हटवण्याची व्यवस्था केली. सांगितले जात आहे की, त्यावेळी मृतदेह उचलून नेण्यासाठी कोणतेही ट्रॅक्टर किंवा ट्राॅली उपलब्ध नव्हती ज्यामुळे कचऱ्याच्या गाडीमागे रश्शीने गायीच्या मृतदेहाला बांधण्यात आले आणि मग तिला कचरा टाकण्याच्या ठिकाणी नेले. यादरम्यान कचऱ्याच्या गाडीमागून जाणाऱ्या एका व्यक्तीने हे दृष्य आपल्या कॅमेरात केले आणि घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. लोक आता यातील दृष्ये पाहून भडकली असून नेटकऱ्यांकडून निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे.

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

घटनेचा व्हिडिओ @YSaghal नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “या देशात कोणाच्याही जीवाची किंमत नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “राजधानी गुडगावमध्येच गायींची अवस्था पहा. बरेच लोक जे फक्त गायीला प्रार्थना करतात परंतु कोणत्याही आत्म्याचा आदर करत नाहीत किंवा त्यांच्या कल्याणाचा विचार करत नाहीत, हा दुसरा निरुपयोगी सरकारी ड्रायव्हर आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ते मरेपर्यंत त्यांचे दूध पितात, पण गाईंना मात्र अत्यंत वाईट वागणूक देतात. असे कृतघ्न लोक जगण्यासही पात्र नाहीत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral madhya pradesh betul dead cow dragged behind garbage vehicle viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 11:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral
1

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ! पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो रुपयांचे स्मार्टफोन लंपास केले; पाहून पोलिसही चक्रावले, VIDEO VIRAL
2

चोरांमध्येही PM मोदींची क्रेझ! पंतप्रधानांचा मुखवटा घालून लाखो रुपयांचे स्मार्टफोन लंपास केले; पाहून पोलिसही चक्रावले, VIDEO VIRAL

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral
3

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

रिलसाठी भलताच प्रताप! वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्… नेमकं काय केलं तरुणाने? VIDEO VIRAL
4

रिलसाठी भलताच प्रताप! वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्… नेमकं काय केलं तरुणाने? VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मृत्यूनंतरही यातना! मृत गायीला कचरा गाडीला बांधत १ किलोमीटर फरफटत नेलं, दृष्ये पाहून नेटकरी संतापले; Video Viral

मृत्यूनंतरही यातना! मृत गायीला कचरा गाडीला बांधत १ किलोमीटर फरफटत नेलं, दृष्ये पाहून नेटकरी संतापले; Video Viral

Jul 01, 2026 | 11:16 AM
Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप

Tech Tips: किती असतं Gaming Laptop चे आयुष्य? खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य, नाहीतर कराल पश्चाताप

Jul 01, 2026 | 11:10 AM
PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; ‘हे’ आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

PM Narendra Modi security: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल; ‘हे’ आयपीएस ऑफिसर सांभाळणार त्यांच्या सुरक्षेची धुरा!

Jul 01, 2026 | 11:06 AM
CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास

CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Jul 01, 2026 | 11:00 AM
प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर ‘या’ शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश, राहाल कायमच हेल्दी

प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ अंडीच नाहीतर ‘या’ शाहाकारी पदार्थांचा करा आहारात समावेश, राहाल कायमच हेल्दी

Jul 01, 2026 | 11:00 AM
Raigad News: जून कोरडाच! महाडमध्ये सरासरीच्या निम्माच पाऊस, नागरिकांचे जुलैकडे लक्ष

Raigad News: जून कोरडाच! महाडमध्ये सरासरीच्या निम्माच पाऊस, नागरिकांचे जुलैकडे लक्ष

Jul 01, 2026 | 10:55 AM
Jalna Accident News: जालन्यात भीषण अपघात; भरधाव कारने तलाठ्याला चिरडलं, CCTV मध्ये कैद झाला थरार

Jalna Accident News: जालन्यात भीषण अपघात; भरधाव कारने तलाठ्याला चिरडलं, CCTV मध्ये कैद झाला थरार

Jul 01, 2026 | 10:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा