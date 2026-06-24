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रिलच्या नादात आयुष्य सोडलं वाऱ्यावर… तरुणाचा धोकादायक स्टंट पाहून यूजर्स चक्रावले, म्हणाले ‘याला नाही यमराजांची भिती’

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:26 PM IST
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सारांश

Stunt Viral Video : रिलच्या नादात जीवाची लावली बाजी. सोशल मिडियावर स्टंटबाजीचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यात एक तरुण रेल्वे रुळावर ट्रेनच्या अगदी बाजूने धावताना दिसून आला. यूजर्स तरुणाच्या करामतीवर चांगलेच भडकले असून व्हिडिओवर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

रिलच्या नादात आयुष्य सोडलं वाऱ्यावर... तरुणाचा धोकादायक स्टंट पाहून यूजर्स चक्रावले, म्हणाले 'याला नाही यमराजांची भिती'

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्ह्यूज मिळवण्यासाठी केलेल्या एका धोकादायक कृत्याने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
  • काही सेकंदांच्या प्रसिद्धीसाठी जीव धोक्यात घालणे किती महागात पडू शकते, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
रिलच्या मागे वेडे होऊन अनेक क्रिएटर्स सोशल मिडियावर अजब-गजब प्रकार शेअर करत असतात. कधी कोणी धोकादायक स्टट शेअर करतं तर कधी कुणी जुगाड तर कधी काही धक्क्दायक दृष्ये शेअर केली जातात. फक्त काही क्षुल्लक व्हूजसाठी लोक आपल्या जीव धोक्यात घालून हे व्हिडिओज तयार करत असतात ज्यांचा त्यांचा जीव जाण्याचाही धोका असतो. अलिकडे असाच एक प्रकार शेअर करण्यात आला आहे ज्यात व्यक्तीचा स्टंट पाहून यूजर्स अवाक् झाले आणि लोकांनी यावर आपला संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली.

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काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये व्यक्ती रल्वे ट्रॅकजवळ एक धोकादायक स्टंट करताना दिसला. सुरुवातीला तो रेल्वे पुलावर उभा असतो पण जशी ट्रेन ट्रॅकवर धावाताना दिसते तसा व्यक्ती ट्रेनच्या दिशेने पळताना दिसतो. रेल्वे ट्रॅकवर धावत असते तर व्यक्ती रेल्वेच्या अगदी बाजूने वेगाने धावण्याचा प्रयत्न करत असतो. रेल्वेच्या इतक्या जवळून धावणे म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखेच आहे. परंतु या परिस्थितही तो घाबरत नाही आणि निडरतेने रेल्वेच्या बाजूनेच तो धावत सुटतो. हे दृष्य पाहून असं वाटतं जणू तो रेल्वेसोबत शर्यतच करु पाहत आहे. व्हिडिओच्या शेवटी रेल्वे व्यक्तीच्या बाजूने पुढे जाताना दिसते ज्याला पाहून व्यक्ती हसत असतो. दरम्यान या स्टंटमध्ये व्यक्तीचे काही नुकसान झाले नसले तरी असे प्रकार करणे आपल्या जीवासाठी धोकादायक ठरु शकता. एक चूक व्यक्तीचा जीव घेऊ शकली असती पण सुदैवाने व्हिडिओत असे काही झाले नाही.

 

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हा व्हिडिओ @iiamirfanali नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘त्याने केवळ एका रीळसाठी आपला जीव धोक्यात घातला. एका क्षणाची चूकही त्याच्यासाठी जीवघेणी ठरू शकली असती’. व्हिडिओवर अनेकांनी कमेंट्स करत या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “अशा दिखाऊ लोकांना पकडून कठोर शिक्षा दिली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणीही असे कृत्य करणार नाही. स्वतःसाठी नाही, तर किमान आपल्या कुटुंबाचा विचार करा, काही लाईक्ससाठी आपले आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “असं नाही करायला पाहिजे, यामुळे तुमचा जीवही जाऊ शकतो” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “एका रीलसाठी आपला जीव धोक्यात घालू नका”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man runs dangerously close to train for social media reel users got angry

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:25 PM

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