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जगातील सर्वात धोकादायक दुकान, 393 फीट उंचीवर हवेत वसलंय; इथून खरेदी करायची जीव धोक्यात घालावा लागेल…

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:51 AM IST
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सारांश

Dangerous Shop Video : चीनमधील हुनान प्रांतात 393 फीट उंचीवर कड्यावर एक सर्वात धोकादायक दुकान बांधण्यात आले आहे. याचे दृष्ये व्हायरल होताच यूजर्स अवाक् झाले तर काहींनी यावर आपले काही प्रश्न उपस्थित केले.

जगातील सर्वात धोकादायक दुकान, 393 फीट उंचीवर हवेत वसलंय; इथून खरेदी करायची जीव धोक्यात घालावा लागेल...

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • एका अनोख्या ठिकाणी वसलेल्या दुकानाने सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • या दुकानापर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्यटकांना विशेष साहस आणि शारीरिक तयारीची गरज भासते.
  • दुकानाची कार्यपद्धती आणि ग्राहकांवरील विश्वासामुळेही त्याची मोठी चर्चा होत आहे.
काही ठिकाणं ही आपल्या साैंदर्यासाठी नाही तर तेथील धोकादायक परिस्थितीमुळे चर्चेत राहतात. तुम्ही आजवर अनेक लहान-मोठी दुकाने पाहिली असतील पण तुम्ही कधी धोकादायक मानले जाणारे दुकान पाहिले आहे का? अलिकडे सोशल मिडियावर चीनमधील एक सर्वात धोकादायक दुकान व्हायरल झाले आहे जे जमिनीवर वसलं नसून ३९३ फीट उंचीवर एका डोंगरावर वसले आहे.

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माहितीनुसार, हे दुकान चीनच्या हुनान प्रांतातील शिनिउझाई राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक उद्यानात आहे. इथून खरेदी करण्यासाठी लोकांना रश्शीच्या साहाय्याने डोंगरावर चढाई करत आधी आपला जीव धोक्यात घालावा लागतो आणि मग इथून खरेदी करावी लागते. या दुकानातून खरेदी करायची असेल तर तुमच्यात साहस असणे फार गरजेचे आहे. इथे ट्रेकिंगचे सर्व साहित्य घेऊन डोंगराची आधी चढाई करावी लागते आणि नंतर तुम्ही दोरीच्या साहाय्याने हवेत लटकतच ही खरेदी करु शकता.

रोज जीव धोक्यात घालतात दुकानाचे कर्मचारी

या दुकानात काम करणं म्हणजे काही सोपं काम नाही. इथे काम करणारी लोक, स्टाफ मेंबर्स रोज सकाळी सूर्य उगवण्याच्या आधी सामान आपल्या पाठीवर लादत डोंगरावर असलेल्या या दुकानात घेऊन जातात. डोंगरावर गिर्यारोहणासाठी आलेल्या पर्यटकांना पाणी आणि खाण्या-पिण्याची सोय मिळावी यासाठी हे दुकान बांधण्यात आलं आहे.

स्वस्त दरात सामानाची विक्री

बहुतेक पर्यटनस्थळी सामानाची किंवा खाद्यपदार्थांची किंमत फार जास्त असते. पण इथे तसं नाहीये. या दुकानात फार वाजवी दरात पर्यटकांना खाण्या-पिण्याच्या सुविधा पुरवल्या जातात. इथे तुम्हाला पाण्याची बाटली 2 RMB म्हणजेच साधारण 28 रुपयांना मिळेल. चीनच्या दृष्टीने ही किंमत फार कमी आहे.

विश्वासावर चालते दुकान

हे दुकान इतके लहान आहे की इथे फक्त एक माणूस विक्रीसाठी बसू शकतो. बऱ्याचदा हा व्यक्तीही जर दुकानात नसला तर दुकान बंद ठेवत नाही तर विश्वासावर हे दुकान खुले ठेवले जाते. गिर्यारोहक या दुकानात येतात आणि कुणीही नसल्यास स्वत:च इथून खरेदी करुन QR कोड स्कॅन करत ऑनलाईन पेमेंट करतात.

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सोशल मिडियावर प्रतिक्रिया

सोशल मिडियावर दुकानाचे दृष्य व्हायरल होताच लोक आता या दुकानावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “होम डिलिव्हरी आहे का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “गिर्यारोहकांसाठी हे दुकान अगदी सोयीचे आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “पण त्या दुकानात रोज इतके सामान कसे वाहून नेले जात असेल?”.

 

Web Title: Worlds most dangerous shop built at extreme height in china attracts adventure lovers

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Published On: Jun 24, 2026 | 10:51 AM

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