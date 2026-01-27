Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

15 भुकेल्या जंगली सिंहांमध्ये जिवंत बकरीला सोडलं, मग जे घडलं… काही सेकंदातच पडला फडशा; थरारक Video Viral

15 Lions Attack On Goat : वाघांच्या कुंपणाभोवती लोक जमले असताना एका व्यक्तीने वरूनच एका जिवंत बकरीला १५ वाघांच्या कुंपणात फेकले. मग काय वाघांनी क्षणाचाही विलंब न करता काही सेकंदातच बकरीला चावून चावून खाल्ले.

Updated On: Jan 27, 2026 | 02:45 PM
15 भुकेल्या जंगली सिंहांमध्ये जिवंत बकरीला सोडलं, मग जे घडलं... काही सेकंदातच पडला फडशा; थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना दिसून येते.
  • जिवंत निष्पाप बकरीला आपल्या स्वार्थापायी व्यक्तीने १५ वाघांच्या कळपात फेकले.
  • वाघांनी क्षणातच बकरीला घेरत फार निर्दयीपणे तिचा फडशा पडला.
सोशल मीडियावर दररोज अनेक नवनवीन व्हिडिओज शेअर केले जातात. इथे अनेक अशा घटना शेअर केल्या जातात ज्यांना पाहताच आपल्या अंगावर काटा येईल. तुम्ही सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असल्यास तुम्ही असे व्हिडिओज इंटरनेटवर पाहिले असतील. अलीकडेच इथे एक थरारक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यात वाघांच्या जंगली कळपात एका जिवंत बकरीला सोडल्याचे दिसून आले. भुकेल्या वाघांनी बकरीला पाहताच तिच्यावर हल्ला केला आणि अवघ्या काही सेकंदातच तिला चावून चावून खाल्लं. हे संपूर्ण दृश्य पाहायला फार वेदनादायी होतं. काही वेळातच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आणि युजर्सने घटनेला माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना असल्याचे म्हटले. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये, वाघांच्या कुंपणाभोवती लोक जमलेले आणि वरून हे दृश्य पाहत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, एक माणूस अचानक एक बकरी उचलतो आणि न डगमगता ती वाघांच्या कुंपणात फेकतो. बकरी पडताच, तिथे उपस्थित असलेले सर्व वाघ एकाच वेळी तिच्यावर झडप घालतात आणि काही सेकंदातच तिला चावून खातात. हे दृश्य इतके थरारक असते की पाहणाऱ्यांच्या अंगावर काटा येतो. माणूस आधिपासून आपल्या स्वार्थासाठी प्राण्यांचा वापर करत आहे आणि याचेच जिवंत उदाहरण पुन्हा एकदा या व्हिडिओत पाहायला मिळाले. व्हिडिओमध्ये १५ वाघांविरुद्ध बकरीला आपला जीव वाचवण्यासाठी कोणती संधीच मिळाली नाही कारण खाली पडताच सर्व वाघांनी घेरतच तिच्यावर हल्ला केला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by the brutal nature (@thebrutal_nature)

दरम्यान हा व्हिडिओ @thebrutal_nature नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “कुठे आहे माणुसकी” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “नैसर्गिक असणे ही देवाची इच्छा आहे, पण आपण हे अजिबात करू नये…” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “वाईट गोष्टी नेहमीच कमकुवत लोकांसोबत घडतात”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 27, 2026 | 02:45 PM

