India France Relations : पॅरीसमध्ये उभारले जाणार पहिले हिंदू मंदिर; कोरलेल्या दगडांचे शिलापूजन पडले पार

India France Culture Relations : भारत आणि फ्रान्समधील संबंधांनी आता एक नवा टप्पा गाठला आहे. दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक सहकार्याला सुरुवात झाली आहे. फ्रान्समध्ये हिंदू मंदीर उभारण्यात येणार आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 04:03 PM
France first Hindu temple

India France Relations : पॅरीसमध्ये उभारले जाणार पहिले हिंदू मंदिर; कोरलेल्या दगडांचे शिलापूजन पडले पार (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारत-फ्रान्स संबंधाचा नवा सांस्कृतिक टप्पा
  • पॅरीसमध्ये उभारले जाणार पहिले हिंदू मंदिर
  • कोरलेल्या दगडांचे शिलापूजन पडले पार
India Frace Relations : पॅरीस : फ्रान्स (France) आणि भारताच्या संबंधाला आता नवी दिशा मिळाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये आता सांस्कृती संबंधाची पायाभरणी करण्यात येते आहे. फ्रान्समध्ये पहिले हिंदू मंदिर बांधले जाणार असून सोमवारी (२६ जानेवारी २०२६) हिंदू मंदिराच्या अधिकृत बांधकामाला सुरुवात झाली आहे.

कोरलेल्या  दगडांचे शिलापूजन पडले पार

मिळालेल्या माहितीनुसार, पॅरीसजवळील बुसी-सेंट-जॉर्जेस येथे हिंदू मंदिर उभारले जाणार असून भारतातील शिल्पकारांनी कोरलेले दगड फ्रान्सला पाठवण्यात आले आहे. या दगडांचे काल सोमवारी शिलापूजन करण्यात आले आहे. हे दगड भारतातील पारंपारिक स्थापत्यकलेचे वारशाचे प्रतीक आहेत. फ्रान्समधील मंदिर हे बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्थेशी (BAPS) संंबंधित आहे. या नव्या पर्वामुळे हा भारत आणि फ्रान्सच्या सांस्कृतिक मैत्रीचा आणि सहकार्याचा उत्सव मानला जात आहे.

या मंदिराच्या बांधकामासाठी भारताचे कुशल कारागिरी आणि फ्रेंचचे कुशल कारागिर एकत्र मिळून काम करणार आहेत. यामुळे भारतीय कोरीव कामाची सूक्ष्मता आणि फ्रान्सच्या कौशल्यपूर्ण दगडी बांधकमातील अचूकतेचे हे मंदिर प्रतीक असणार आहे. हे मंदिर भारत आणि फ्रान्सच्या सांस्कृतिक मूल्ये आणि ज्ञानाचे एकत्रीकरणाचे एक प्रतीक आहे. मंदिराची रचना ही केवळ पुजेसाठीच नाही तर संस्कृती, शिक्षण आणि सामुदायिक सहभागासाठी तयार करण्यात आली आहे. हे भारत आणि फ्रान्समधील मैत्रीचे प्रतीक मानले जाईल.

शिलापूजनावेळी भारतीय राजदूतांची उपस्थिती

भारत-फ्रान्समधील या ऐतिहासिक प्रसंगी भारताचे राजदूत, फ्रेंच सरकारचे प्रतिनीध, धार्मिक सल्लागार आणि विवध समुदायांचे नेते देखील उपस्थित होते. या प्रकल्पाला मानवी सहकार्याच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या मंदिरामुळे भविष्यात दोन्ही देशातील संबंध अधिक दृढ होतील. तसेच भारताचा सांस्कृतिक वारसा देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचेल असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फ्रान्समध्ये कुठे बांधले जात आहे हिंदू मंदीर?

    Ans: फ्रान्सची राजधानी पॅरीसजवळील बुसी-सेंट-जॉर्जेस येथे हिंदू मंदिर उभारले जाणार आहे.

  • Que: या मंदिर उभारणीमुळे भारत आणि फ्रान्स संबंधा कसे बदलतील?

    Ans: फ्रान्समध्ये हिंदू मंदीराच्या बांधकामामुळे भारतासोबतचे त्याचे सांस्कृतिक संबंध, परस्पर सन्मान, आणि मैत्री अधिक दृढ होईल.

  • Que: फ्रान्समधील मंदिर कोणत्या संस्थेशी संबंधित आहे?

    Ans: फ्रान्समधील मंदिर हे बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्थेशी संंबंधित आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 04:03 PM

