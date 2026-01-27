Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Under-19 World Cup 2026 :  वैभव सूर्यवंशी एक्सप्रेस सुसाट! झिम्बाब्वेविरुद्ध २४ चेंडूत ठोकले अर्धशतक; रचला इतिहास 

आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ चा 30 वा सामना भारत १९ वर्षांखालील आणि झिम्बाब्वे १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात सुरू आहे. या सामन्यात भारताचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने जलद अर्धशतक ठोकून इतिहास रचला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 04:02 PM
Under-19 World Cup 2026: Vaibhav Suryavanshi's express innings! Scored a half-century in 24 balls against Zimbabwe; created history.

वैभव सूर्यवंशी(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs ZIM, ICC Under-19 World Cup 2026 : आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ चा 30 वा सामना भारत १९ वर्षांखालील आणि झिम्बाब्वे १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात खेळला जात आहे. बुलावायो येथे खेळल्या जात असेलल्या या सामन्यात झिम्बाब्वे संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. या सामन्यात भारताचा सलामीवीर फलंदाज  वैभव सूर्यवंशीने आपल्या घातक फलंदाजीने इतिहास रचला आहे. त्याने या सामन्यात केवळ २४  चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आहे.  यासह तो आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ मध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारा तो भारताचा संयुक्त पहिला खेळाडू बनला आहे.

हेही वाचा : MI vs RCB, WPL 2026 : ‘मी ९० च्या स्कोअरवर खेळाडूंना बाद…’ WPL मधील विक्रमी शतकवीर नॅट सायव्हर-ब्रंटने केल्या भावना व्यक्त

यापूर्वी, हा विक्रम फक्त सध्याचा कर्णधार आयुष म्हात्रे यांच्या नावावर जमा होता. युष म्हात्रेने लीग टप्प्यात न्यूझीलंडविरुद्ध २४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. तथापि, आज (२७ जानेवारी) वैभवने झिम्बाब्वे १९ वर्षांखालील संघाविरुद्ध २४ चेंडूत अर्धशतक झळकावून म्हात्रेंच्या विक्रमाशी बरोबरी साधली आहे. दोन्ही फलंदाजांनी १९ वर्षांखालील विश्वचषकात प्रत्येकी २४ चेंडूत देशासाठी अर्धशतके झळकावली आहेत. तथापि, सूर्यवंशी ३० चेंडूत ५२ धावा करून बाद झाला. त्याने आपल्या खेळीत ४ चौकार आणि ४ षटकार मारले.

विल मलाजचुकने सर्वात जलद अर्धशतक झळकावले असून लेखनापर्यंत, विल मलाजचुकने २०२६ च्या आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रम नोंदवला आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूने जपानविरुद्ध फक्त २३ चेंडूत अर्धशतक झळकावून सर्वांना आश्चर्यचकित केले.

२०२६ च्या आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतके झळकावणारे टॉप ५ खेळाडू

  1. २३ चेंडू – विल मलाजचुक – ऑस्ट्रेलिया
  2. २४ चेंडू – वैभव सूर्यवंशी – भारत
  3. २४ चेंडू – आयुष म्हात्रे – न्यूझीलंड
  4. ३० चेंडू – वैभव सूर्यवंशी – बांगलादेश
  5. ३२ चेंडू – बेन मायर्स – स्कॉटलंड
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषकाचे समीकरण बदलणार! पाकिस्तान बाहेर अन् बांगलादेश आत? ICC चा मोठा डाव

तथापि भारताने या सामन्यात चांगली सुरुवात केली. आरोन जॉर्ज आणि  वैभव सूर्यवंशी यांनी संघाला ४.१ षटकातच ४४ धावांची सलामी दिली. दरम्यान, आरोन जॉर्ज २३ धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर सूर्यवंशीने कर्णधार आयुष म्हात्रेसोबत डाव सावरला.  या दोघांनी ६६ धावा जोडल्या. आयुष म्हात्रे २१ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक करून माघारी परतला. तसेच वेदांत त्रिपाठी १५ धावा करून बाद झाला. भारताच्या १३० धावांवर ४ विकेट्स गेल्या होत्या. हे वृत्त लिहीपर्यन्त भारताच्या ३५.२ षटकात २४२ धावा झाल्या असून विहान मल्होत्रा ३६ धावा तर अभिज्ञान कुंडू ६१ धावांवर खेळत आहे.

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

झिम्बाब्वे अंडर-19 प्लेइंग 11: नॅथॅनियल हलाबांगना (यष्टीरक्षक), ध्रुव पटेल, कियान ब्लिग्नॉट, वेबस्टर मधिधी, ताकुडझ्वा माकोनी, लिरॉय चिवौला, सिम्बराशे मुडझेनगेरे (कर्णधार), ब्रँडन सेंजेरे, मायकेल ब्लिग्नॉट, ततेंडा चिमुगोरो, पानश मागोरो.

भारत अंडर-19 प्लेइंग 11: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान, आरएस अम्ब्रिस, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन.

Jan 27, 2026 | 04:02 PM

