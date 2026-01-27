Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Video: विक्रोळीत खेळताना चिमुरडीवर काळाचा घाला! लाऊडस्पीकर अंगावर पडल्याने ३ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू; घटना CCTV मध्ये कैद

मुंबईत एका लहान मुलीचा लाऊडस्पीकरखाली चिरडून मृत्यू झाला. रस्त्याच्या कडेला लावलेला लाऊडस्पीकर. ती मुलगी धावत असताना तो तिच्या अंगावर पडला.

Updated On: Jan 27, 2026 | 03:09 PM
Vikroli News: शहरातील विक्रोळी परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खेळताना एका निष्पाप मुलीचा जीव गेला. एका लहान मुली धावत असताना अचानक रस्त्याच्या कडेला असलेला लाऊडस्पीकर तिच्यावर पडला. स्थानिकांनी तिला रुग्णालयात नेले, परंतु तिचा जीव वाचवता आला नाही. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे, ज्यामध्ये लाऊडस्पीकर मुलावर पडताना दिसत आहे. ती मुलगी फक्त तीन वर्षांची होती. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

मुलीच्या अंगावर पडला स्पीकर

खरं तर, ही संपूर्ण घटना मुंबईतील विक्रोळी परिसरात घडली. टागोर नगरमध्ये एक दुःखद घटना घडली. रस्त्याच्या कडेला असलेला लाऊडस्पीकर तिच्यावर पडल्याने एका तीन वर्षांच्या निष्पाप मुलीचा मृत्यू झाला. वृत्तानुसार, २६ जानेवारी रोजी विक्रोळीतील टागोर नगरमध्ये प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून, आंबेडकर नगर परिसरात रस्त्याच्या कडेला लाऊडस्पीकर लावण्यात आले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला एक लाऊडस्पीकर लावण्यात आले होते.

पोलिसांनी तक्रार केली दाखल

माहितीनुसार, रस्त्यावर स्पीकरची तार पडली होती. भंगार साहित्य घेऊन जाणाऱ्या एका व्यक्तीच्या पायात लाऊडस्पीकरची तार अडकली. त्याने तार काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा दोन्ही स्पीकर जमिनीवर पडले. एक मुलगी धावत असताना दोन्ही लाऊडस्पीकर एका ३ वर्षांच्या मुलीवर पडले, ज्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. विक्रोळी पोलिस ठाण्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १०६(१) अंतर्गत कार्यक्रमाच्या आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

Published On: Jan 27, 2026 | 03:09 PM

