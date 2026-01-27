Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कडे-कपारी, डोंगर माथा… हाणून काढेल टाटा! ही Ultimate 90° Drop Test विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी

सोशल मीडियावर सध्या टाटा मोटर्सची नवी 2026 Punch Facelift जोरदार चर्चेत आहे. @marathi_autoguru या हँडलवर शेअर झालेल्या व्हिडीओमध्ये या SUV ची धोकादायक उतारावर टेस्ट घेण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 04:26 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

सध्या सोशल मीडिया प्रसिद्धी मिळवण्याचे प्रमुख माध्यम आहे. येथे प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी कोणतेही पैसे मोजावे लागत नाहीत. अशामध्ये टाटाची नवीन SUV ‘2026 Punch Facelift’ ची कमाल सोशल मीडियावर धमाल करत आहे. सोशल मीडियावर एका ऑटो क्षेत्राच्या चाहत्याने टेस्ट घेतली आहे. कडे-कपारी, डोंगर माथ्यावर ही गाडी किती टिकून राहते? धोक्यच्या रस्त्यात या गाडी कमाल करू शकते की नाही? या सगळ्या गोष्टी या टेस्टमधून बऱ्यापैकी समोर आले आहेत.

Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

ही व्हिडीओ @marathi_autoguru या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर करण्यात आले आहे. या टेस्टमध्ये नवी कोरी गाडी चक्क Ultimate 90° उतारावर घालण्यात आली आहे आणि गंमत म्हणजे त्यात Tata SUV ‘2026 Punch Facelift’ने कमालच केली आहे. कोणत्याही अपघाताशिवाय Tata SUV ‘2026 Punch Facelift’ ने सहजरित्या हा अवघड टप्पा पार केला आहे. यावर ऑटो चाहत्यांनी त्यांचे अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत पण सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे टाटा पंचने हा महत्वाचा टप्पा पार केलं आहे.

‘टाटा पंच SUV पंचलीफ्ट’ चे काही महत्वाचे फीचर्स

टाटा मोटर्सने २०२६ साली आपल्या लोकप्रिय Tata Punch micro-SUV ला पहिलं मोठं फेसलिफ्ट सादर केलं आहे. नवीन अपग्रेडमुळे डिझाईन, इंजिन, फीचर्स आणि सुरक्षा या सर्व गोष्टींमध्ये सुधारणा दिसते. ही गाडी शहरातही सोयीची आणि हायवेवरही योग्य अशी बनवण्यात आली आहे. नवीन फेसलिफ्टमध्ये टाटा मोटर्सने 1.2-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन दिलं आहे, जे 120 PS पॉवर आणि 170 Nm टॉर्क देतं. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसोबत जोडलेलं आहे आणि पारंपरिक NA पेट्रोलपेक्षा जास्त परफॉर्मन्स देतं.

याशिवाय,1.2-लिटर नॅचरलली एस्पिरेटेड पेट्रोल सुमारे 88 PS / 115 Nm,1.2-लिटर CNG  सुमारे 73.4 PS / 103 Nm, हे दोन्ही इंजिन 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा AMT (ऑटोमेटिक) ट्रान्समिशनसह उपलब्ध आहेत. टर्बो इंजिनमुळे Punch ला शहरात जलद गती, चांगली थ्रॉटल रिस्पॉन्स आणि अधिक उत्साही ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.

ही आहे खरी फायद्याची डील! जाणून घ्या देशातील सर्वात स्वस्त CNG Cars ची किंमत किती?

फेसलिफ्टमध्ये Punch ला अधिक आधुनिक आणि बोल्ड लुक दिलं आहे, या लुकमध्ये नवीन LED हेडलॅम्प्स आणि DRLs, रेकनेक्टेड LED टेल लाइट्स, रेडिझाईन ग्रिल आणि बंपर, 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स हे बदल गाडीचा लुक अधिक आकर्षक आणि SUV-सारखा बनवतात.

 

Punch फेसलिफ्टची किंमत ₹5.59 लाख (ex-showroom) पासून सुरू होते. विविध व्हेरिएंट्समध्ये Smart, Pure, Pure +, Adventure, Accomplished आणि Accomplished + S यांचा समावेश आहे. टर्बो पेट्रोल आणि CNG पर्याय अनेक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहेत. अनुमानित ऑन-रोड किंमत शहरानुसार ₹6.5 लाख ते ₹10.3 लाख दरम्यान आहे, व्हेरिएंट आणि इंधन प्रकारानुसार बदल होऊ शकतो. 2026 Punch फेसलिफ्ट हे त्याच्या धाकट SUV सेगमेंटमध्ये एक जबरदस्त पर्याय आहे. हे शहरातील चांगली मायलेज, आरामदायक इंटिरियर, क्लास-लीडिंग सुरक्षा आणि सब्यलanced performance देतं. त्याची किंमतही या सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक आहे आणि त्यामुळे ग्राहकांना चांगली value मिळते.

