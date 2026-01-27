Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

प्रसिद्ध अमेरिकन गिर्यारोहक अ‍ॅलेक्स होनोल्डने सिद्ध करून दाखवले की साहसाला कोणीतही मर्यादा नसते. कोणतीही सुरक्षा साधने न वापरता तैवानच्या तैपेई १०१ या गगनचुंबी इमारतीवर त्याने चढाई करून सर्वांनाच थक्क केले.

Jan 27, 2026 | 01:46 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • अ‍ॅलेक्स होनोल्डने कोणत्याही हार्नेसशिवाय ५०८ मीटर उंच, १०१ मजली तैपेई १०१ इमारत अवघ्या ९० मिनिटांत चढून इतिहास घडवला.
  • निसरडा पृष्ठभाग, जोरदार वारे आणि शहराच्या मध्यभागी असलेली बांबूसारखी रचना यामुळे ही चढाई त्याच्या आयुष्यातील सर्वात धोकादायक ठरली.
  • नेटफ्लिक्सवर थेट प्रसारित झालेल्या या स्टंटनंतर अ‍ॅलेक्सच्या धाडसाचे जगभरातून कौतुक केले जात आहे.
सोशल मीडियावर अनेकजण नवनवीन स्टंट्स करत काहीतरी वेगळं करून दाखविण्याच्या प्रयत्नात असतात. अशात अलीकडेच प्रसिद्ध अमेरिकन गिर्यारोहक अ‍ॅलेक्स होनोल्ड यांचा नवीन थरारक स्टंट सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्याने सर्वांनाच हादरवून सोडले. त्यांनी सिद्ध केले की धाडसाला कोणतीही मर्यादा नसते. अ‍ॅलेक्सने कोणत्याही सुरक्षा उपकरणाचा वापर न करता तैवानची प्रसिद्ध गगनचुंबी इमारत तैपेईच्या १०१ मजल्यावरून चढून एक असा नवा इतिहास घडवला आहे. मुख्य म्हणजे त्याने फक्त ९० मिनिटांत ही चढाई पूर्ण करून ५०८ मीटर उंच, १०१ मजली इमारतीचा पल्ला पार केला.

चप्पल VS दगड! आजोबा आणि नातवामध्ये सुरु झालं अनोखं महाभारत, अखेर विजय झाला कुणाचा? पहा Viral Video

अ‍ॅलेक्स हा एक गिर्यारोहक असून तो सामान्यतः पर्वत आणि खडकांवर चढाई करतो. त्याने ५०८ मीटर उंचीच्या इमारतीवरून चढाई सुरु केली. अरुंद एल-आकाराच्या बाहेरील बाजू आणि पाय ठेवण्यासाठी शोभिवंत कडांवर अवलंबून राहून दुर्गम जंगलात त्याच्या नेहमीच्या चढाईंपेक्षा, ही चढाई एका गजबजलेल्या शहराच्या मध्यभागी पार पडली. हळूहळू वर जाताना टाळ्यांचा गडगडाट व्हिडिओत स्पष्ट ऐकायला येत होता.

हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

तैपेई १०१ ची रचनाच ती आव्हानात्मक बनवते. ही इमारत बांबूसारख्या कप्प्यांपासून बनलेली आहे, ज्याचा पृष्ठभाग निसरडा आणि उंच आहे. प्रत्येक विभागात आठ मजले आहेत. जोरदार वारे आणि उंचीमध्ये संतुलन राखणे ही अंतिम परीक्षा होती. पावसामुळे चढाई एका दिवसासाठी पुढे ढकलण्यात आली, त्यानंतर ती नेटफ्लिक्सवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आली. लाल रंगाचा टीशर्ट घालून अ‍ॅलेक्सने शिखरावर पोहचताच हात हलवून आनंद साजरा केला. तो म्हणाला की, इमरतीच्या शिखरावरून तैपेई शहर एका स्वप्नासारखे दिसत होते. जोरदार वारे असूनही, तो त्याच्या आयुष्यातील सर्वात संस्मरणीय क्षणांपैकी एक होता. मुख्य म्हणजे इमारतीची ही धोकादायक चढाई त्याने कोणत्याही सुरक्षा हार्नेसशिवाय एकट्याने पूर्ण केली. त्याची एक चूक त्याचा जीव घेऊ शकली असती पण सुदैवाने आपल्या या स्टंटमध्ये तो यशस्वी झाला आणि त्याने संपूर्ण जगाला थक्क करून सोडले. अ‍ॅलेक्सने सांगितले की हार्नेसशिवाय त्याची ही पहिलीच चढाई होती.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Jan 27, 2026 | 01:46 PM

भावाला मृत्यूचेही भय नाही! विना सेफ्टी 101 मजली इमारत चढून केला विक्रमी स्टंट; पाहून युजर्सचे हातपाय थरथरले; Video Viral

Jan 27, 2026 | 01:46 PM
