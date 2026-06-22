दिव्यांग असणं गुन्हा? महिलेला व्हिलचेअरवर पाहून Uber ड्रायव्हरचा राइड देण्यास नकार; VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्त

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मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेचे नाव प्रतिष्ठा शर्मा असून तिने तिच्यासोबत घडलेल्या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. प्रतिष्ठा सांगते की, रात्रीच्या वेळी ती मॉलमधून आपल्या घरी परतण्यासाठी निघाली होती. तिने उबरवरुन कॅब बुक केली होती. मात्र कॅब आल्यावर ड्रायव्हरने व्हिलचेअर गाडीत ठेवण्यास तिला नकार दिला. यामुळे तिला गाडीतून उतरावे लागले आणि दुसरी कॅब बुक करावी लागली. प्रतिष्ठाने गाडीतून उतरतानाचा हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला असून इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये ती बोलताना दिसत आहे की या माणच्या चेहऱ्यावर जराही पश्चाताप किंवा लाज नाही. जगात दिव्यांग लोकांचं जगणं अत्यंत कठीण करुन ठेवलं आहे. हीच खरी परिस्थिती आहे. या माणसाला त्याच्या कर्माची शिक्षा मिळाली पाहिजे असे तिने म्हटले आहे.
A physically disabled woman booked an Uber in Delhi. When the cab arrived, the driver refused to put her wheelchair in the car. After an argument, he forced her to get out of the cab and cancelled the ride. Shameful. pic.twitter.com/IOxoNBONpd — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) June 17, 2026
सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. याला लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. नेटकऱ्यांकडून उबर ड्रायव्हरच्या कृत्यावर संताप व्यक्त केला जात आहे. तर अनेकांनी उबर कंपनीला टॅग करत जाब विचारला आहे. परंतु उबर कंपनीकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. नेटकऱ्यांनी संबंधित ड्रायव्हरवर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच दिव्यांग लोकांसाठी ड्रायव्हर्सना संवदेनशीलतेचे ट्रेनिंग देण्याची मागणीही केली आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.