याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

Unique Love Story : जिने आयुष्य घडवलं, तिच्यासाठी मंदिर उभारलं ! बिहारच्या छपरा येथील अनोखी प्रेमाची कथा सध्या जोरदार व्हायरल होत असून यात पतीने आपल्या पत्नीच्या आठवणीत 60 लाखांचं मंदिर उभारल्याची घटना समोर येत आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:16 AM
याला म्हणतात खरं प्रेम! 'तूच माझी देवता' म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • प्रेमाची अनोखी कथा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
  • बिहारच्या छपरा येथील पतीने पत्नीच्या निधनानंतर तिची मूर्ती बसवून भव्य मंदिर उभारले.
  • पत्नीने पतीच्या वाईट काळात त्याची खूप साथ दिली.
असं म्हणतात जर प्रेम खरं असेल तर माणूस त्या प्रेमासाठी सर्व मर्यादा ओलांडतो. खरं प्रेम आपोआपच कृतीतून दिसून येतं ते सांगाव लागत नाही. प्रेमाच्या अनेक गाथा आपण आजवर ऐकल्या असतील पण अलिकडेच प्रेमाची एक अनोखी कथा सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे ज्यात पतीने आपल्या पत्नीसाठी काही असं करुन दाखवलं की संपूर्ण जग फक्त पाहतच राहिलं. आपल्या प्रिय व्यक्तीसाठी लोकांना अनेक गोष्टी समर्पित केल्याचे आपण ऐकले असेल पण प्रिय व्यक्तीच्या आठवणीत मंदिर बांधल्याचं कधी तुम्ही ऐकलं आहे का?

नशेच्या अवस्थेत व्यक्ती रेल्वे ट्रॅकवरच जाऊन झोपला, समोरून ट्रेन आली अन् एकच धुमाकूळ माजला; घटनेचा थरारक Video Viral

काय आहे प्रकरण?

बिहारच्या छपरा येथील एका पतीने आपल्या पत्नीच्या स्मरणार्थ तब्बल ६० लाखांच मंदिर उभारलं आहे. त्याने सांगितलं की अवघ्या १७ वर्षांचे असताना त्यांच लग्न झालं होतं. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती, परंतु त्याच्या पत्नीने स्वतःची स्वप्ने बाजूला ठेवून तिच्या पतीला शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तिचा पती शिक्षण घेऊ शकेल म्हणून तिने तिचे दागिनेही विकले. तो कठोर परिश्रमात बुडालेला असताना, त्याची पत्नी शांतपणे घर सांभाळत असे. कोणतीही तक्रार नाही, कोणताही ढोंग नाही. फक्त विश्वास आणि प्रेम. शेवटी काळ बदलला आणि पतीने आपल्या आयुष्यात खूप यश कमवले. पण तोपर्यंत पत्नी मात्र त्याच्या आयुष्यात राहिली नाही. पत्नीच्या निधनानंतर पतीला जाणवले की प्रत्येक वळणावर त्याच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या व्यक्तीशिवाय कमवलेली संपूर्ण संपत्ती ही व्यर्थ आहे. अखेर त्याने पत्नीची मूर्ती तयार करत अंदाजे ६० लाखांचा खर्च करुन पत्नीचे मंदिर उभारले. पतीच्या या कृतीने दाखवले की त्याच्यासाठी त्याची पत्नी कोणत्या देवाहून कमी नव्हती.

Salman Ali Agha Troll: पकिस्ताच्या पराभवानंतर सलमान अली आगाची भन्नाट इंग्रजी! Video पाहून इंग्रजही देश सोडून पळतील

प्रेमाची ही अनोखी गाथा आता सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ @pulseindia.in नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ यूजर्सद्वारे चांगलाच शेअर केला जात असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या प्रेमगाथेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “ताजमहाल काय आहे, ही आहे खऱ्या प्रेमाची निशाणी” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जेव्हा आनंदाची वेळ आली तेव्हा ती मला सोडून गेली… ही खूप खोल ओळ आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तिने त्याचे आयुष्य बदलून टाकले. तो फक्त तिच्यावर प्रेम करत नव्हता – तो तिचा आदर करायचा, तिची काळजी घ्यायचा आणि तिच्या पाठीशी उभा राहायचा. खरे नाते असेच दिसते.”

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Feb 17, 2026 | 10:16 AM

