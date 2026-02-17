याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

नशेच्या अवस्थेत व्यक्ती रेल्वे ट्रॅकवरच जाऊन झोपला, समोरून ट्रेन आली अन् एकच धुमाकूळ माजला; घटनेचा थरारक Video Viral
काय आहे प्रकरण?
बिहारच्या छपरा येथील एका पतीने आपल्या पत्नीच्या स्मरणार्थ तब्बल ६० लाखांच मंदिर उभारलं आहे. त्याने सांगितलं की अवघ्या १७ वर्षांचे असताना त्यांच लग्न झालं होतं. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती, परंतु त्याच्या पत्नीने स्वतःची स्वप्ने बाजूला ठेवून तिच्या पतीला शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तिचा पती शिक्षण घेऊ शकेल म्हणून तिने तिचे दागिनेही विकले. तो कठोर परिश्रमात बुडालेला असताना, त्याची पत्नी शांतपणे घर सांभाळत असे. कोणतीही तक्रार नाही, कोणताही ढोंग नाही. फक्त विश्वास आणि प्रेम. शेवटी काळ बदलला आणि पतीने आपल्या आयुष्यात खूप यश कमवले. पण तोपर्यंत पत्नी मात्र त्याच्या आयुष्यात राहिली नाही. पत्नीच्या निधनानंतर पतीला जाणवले की प्रत्येक वळणावर त्याच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या व्यक्तीशिवाय कमवलेली संपूर्ण संपत्ती ही व्यर्थ आहे. अखेर त्याने पत्नीची मूर्ती तयार करत अंदाजे ६० लाखांचा खर्च करुन पत्नीचे मंदिर उभारले. पतीच्या या कृतीने दाखवले की त्याच्यासाठी त्याची पत्नी कोणत्या देवाहून कमी नव्हती.
प्रेमाची ही अनोखी गाथा आता सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ @pulseindia.in नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ यूजर्सद्वारे चांगलाच शेअर केला जात असून अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत या प्रेमगाथेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “ताजमहाल काय आहे, ही आहे खऱ्या प्रेमाची निशाणी” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जेव्हा आनंदाची वेळ आली तेव्हा ती मला सोडून गेली… ही खूप खोल ओळ आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तिने त्याचे आयुष्य बदलून टाकले. तो फक्त तिच्यावर प्रेम करत नव्हता – तो तिचा आदर करायचा, तिची काळजी घ्यायचा आणि तिच्या पाठीशी उभा राहायचा. खरे नाते असेच दिसते.”
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.