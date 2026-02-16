Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Uncle Sensational Dance On Kachchi Kali People Kept Watching Video Viral

‘कच्ची कली’ गाण्यावर काकांनी घातला धुमाकूळ; असा जबरदस्त डान्स केला लोक पाहतच राहिले, Video Viral

सोशल मीडियावर एका लग्न समारंभातील एक मजेशीर व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका काकांनी कच्ची कली गाण्यावर जबरदस्त डान्स केला आहे. त्यांचा डान्स पाहून लग्नातील लोक पाहतच राहिले आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:34 PM
Uncle sensational dance on Kachchi Kali People kept watching Video Viral

'कच्ची कली' गाण्यावर काकांनी घातला धुमाकूळ; असा जबरदस्त डान्स केला लोक पाहतच राहिले, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘कच्ची कली’ गाण्यावर काकांचा भन्नाट डान्स
  • लोक पाहतच राहिले
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. यामध्ये लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वच लोक व्हिडिओ बनवत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. यामध्ये तुम्ही लग्नासनारंभातील अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. अलकीडे लग्नात डान्समध्ये लहानांपासून  मोठ्यांपर्यंत सगळेच उत्साहाने आनंदात नाचत असतात. यामध्ये ४५ वर्षाचा व्यक्तीही मागे पडत नाही आणि ५-६ वर्षांची चिमुकली देखील मागे पडत नाहीत.

सध्या सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर असाच एक लग्नातील व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये कच्ची कली गाण्यावर एका काकांनी असा जबरदस्त डान्स केला आहे लोक वन्स मोअरची हूटिंग करत आहेत. अनेजण काकांकडे पाहतच पाहिले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक काका डझनभर पाहुण्यांच्या मध्ये स्टेजवर नाचतावा दिसत आहे. बॅकग्राउंडमध्ये कच्ची कली गाणे सुरु आहे. काकांनी या गाण्याचे हुक स्टेप इतक्या परफेक्ट केले आहे लोक पाहून जोरात हूटिंग करत आहेत. तसेच त्यांनी इतर लोकांना देखील डान्स करण्यासाठी मजबूर केले आहे.

सौदीमध्ये लग्नाला जाल तर व्हाल मालामाल; पाहुण्यांना रिटर्न गिफ्ट म्हणून सोन्याचं बिस्किट, Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Roopshrree Daga (@roopshrree._)


 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @roopshrree._  या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर काकांचे भरभरुन कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने सगळ्या मुली काकांच्या फॅन झाल्या असे म्हटले आहे, तर एका नेटकऱ्याने काकांनी तर घायाळच केले असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने काका, तुम्हाला माझ्या लग्नाचे आमंत्रण आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ अनेकांच्या पसंतीस पडत असून तुफान वेगाने व्हायरस होत आहे.

खायला काय मिळालं नाही म्हणून सापाने स्वतःचीच शेपटी गिळून टाकली, पाहणारेही झाले थक्क; घटनेचा थरारक Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Uncle sensational dance on kachchi kali people kept watching video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 04:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सौदीमध्ये लग्नाला जाल तर व्हाल मालामाल; पाहुण्यांना रिटर्न गिफ्ट म्हणून सोन्याचं बिस्किट, Video Viral
1

सौदीमध्ये लग्नाला जाल तर व्हाल मालामाल; पाहुण्यांना रिटर्न गिफ्ट म्हणून सोन्याचं बिस्किट, Video Viral

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर
2

Ajit Pawar Plane crash New Video: अजित पवारांचा अपघात की घातपात? दुर्घटनेचा नवा ‘स्फोटक’ व्हिडिओ समोर

पकडलं, मारलं अन् लगेच लावून दिल लग्न… प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराचा गावकऱ्यांनी लावला सोक्षमोक्ष; Video Viral
3

पकडलं, मारलं अन् लगेच लावून दिल लग्न… प्रेयसीला भेटायला आलेल्या प्रियकराचा गावकऱ्यांनी लावला सोक्षमोक्ष; Video Viral

वाराणसीत दोन महादेव आमने-सामने भिडले! ६० रुपयांवरून रंगला गंमतीशीर वाद; मजेदार Video Viral
4

वाराणसीत दोन महादेव आमने-सामने भिडले! ६० रुपयांवरून रंगला गंमतीशीर वाद; मजेदार Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘कच्ची कली’ गाण्यावर काकांनी घातला धुमाकूळ; असा जबरदस्त डान्स केला लोक पाहतच राहिले, Video Viral

‘कच्ची कली’ गाण्यावर काकांनी घातला धुमाकूळ; असा जबरदस्त डान्स केला लोक पाहतच राहिले, Video Viral

Feb 16, 2026 | 04:34 PM
वेगवेगळ्या प्रश्नांवर घुमला राज्यसभेत आवाज! नांदेडच्या विकासकामांसाठी दोन्ही खासदार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

वेगवेगळ्या प्रश्नांवर घुमला राज्यसभेत आवाज! नांदेडच्या विकासकामांसाठी दोन्ही खासदार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

Feb 16, 2026 | 04:25 PM
Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

Feb 16, 2026 | 04:22 PM
उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ

उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ

Feb 16, 2026 | 04:16 PM
OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

Feb 16, 2026 | 04:09 PM
New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

Feb 16, 2026 | 04:08 PM
भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

Feb 16, 2026 | 04:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM