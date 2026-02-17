Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चवीनं पाणीपुरी खाल तर जीवाला मुकाल! ‘हा’ व्हिडिओ पाहून तुमच्या पायाखालची जमीनच सरकेल

Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून पाणीपुरी प्रेमींनी मोठा धक्का बसला आहे. कारण एका गाड्यावरील पाणीपुरीच्या चटणीच्या भांड्यात असे काही सापडले आहे की...

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:17 PM
Rat Found in Golgapp Chutney Shocking video

चवीनं पाणीपुरी खाल तर जीवाला मुकाल! 'हा' व्हिडिओ पाहून तुमच्या पायाखालची जमीनच सरकेल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाणीपुरी प्रेमींनो सावधान
  • एक चटकदार प्लेट बेतू शकते जीवावर
  • व्हिडिओ पाहून पायाखालची जमीनच सरकेल
Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर आपल्याला पाहायला मिळतात. तुम्ही स्ट्रीट फुडचे अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. लोक रस्त्यावरचे स्ट्रीट फुड तर चवीने, चटकारे मारत खात असतात. रस्त्यावरची पाणीपुरी तर अनेक प्रिय असते. परंतु सध्या या पाणीपुरीचा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या पायाखालची जमिन सरकरली आहे.

स्टॉलवरील पाणीपुरीचा आस्वाद घेण्यापूर्वी हा व्हिडिओ पाहा. तुम्ही देखील बाहेरची पाणीपुरी खाताना १०० वेळा विचार कराल. व्हायरल होत असलेला धक्कादायक व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक पाणीपुरीचा स्टॉल दिसत आहे. या स्टॉलवर बरीच गर्दी जमलेली आहे. याच वेळी अचानक पाणीपुरी वाल्याच्या चटणीच्या डब्यात असा काही विचित्र आवाज ऐकू येतो की सर्वजण घाबरताता. एका ग्राहकाला संशय येताच तो विक्रेत्याला चटणीच्या डबा चेक करण्यास सांगतो. यावेळी चटणी हलवताच त्यातून एक उंदीर बाहेर पडतो. या घटनेने तेथील सर्वजण थक्क होतात. कोणाला काय घडतेय समजत नसते. चटणीत एक जिंवत उंदीर पडलेला असतो.

याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Karan (@karan_dhanju26)

नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर करण  नावाच्या व्यक्तीने @karan_dhanju26 या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ जितका धक्कादायक आहे, तितकाच लोकांचे बाहेरचे खाणे कितपत आरोग्यदायी आहे हे यावरुन स्पष्ट होते. स्ट्रीटफुड किती चवदार असले तर ते कशा तेलात तळले गेले आहे, बनवताना स्वच्छता आहे का आसपासचा परिसर स्वच्छ आहे, यांसारखे अनेक प्रश्न आपल्याला पडले पाहिजेत असे लोकांचे मत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच बाहेर पाणीपुरी खाऱ्यांना तर हा मोठा धक्का आहेच. या व्हिडिओ सध्या संतापजनक प्रतिक्रिया येत आहे.

नशेच्या अवस्थेत व्यक्ती रेल्वे ट्रॅकवरच जाऊन झोपला, समोरून ट्रेन आली अन् एकच धुमाकूळ माजला; घटनेचा थरारक Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 17, 2026 | 01:17 PM

