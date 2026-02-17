चवीनं पाणीपुरी खाल तर जीवाला मुकाल! ‘हा’ व्हिडिओ पाहून तुमच्या पायाखालची जमीनच सरकेल

स्टॉलवरील पाणीपुरीचा आस्वाद घेण्यापूर्वी हा व्हिडिओ पाहा. तुम्ही देखील बाहेरची पाणीपुरी खाताना १०० वेळा विचार कराल. व्हायरल होत असलेला धक्कादायक व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक पाणीपुरीचा स्टॉल दिसत आहे. या स्टॉलवर बरीच गर्दी जमलेली आहे. याच वेळी अचानक पाणीपुरी वाल्याच्या चटणीच्या डब्यात असा काही विचित्र आवाज ऐकू येतो की सर्वजण घाबरताता. एका ग्राहकाला संशय येताच तो विक्रेत्याला चटणीच्या डबा चेक करण्यास सांगतो. यावेळी चटणी हलवताच त्यातून एक उंदीर बाहेर पडतो. या घटनेने तेथील सर्वजण थक्क होतात. कोणाला काय घडतेय समजत नसते. चटणीत एक जिंवत उंदीर पडलेला असतो.
याला म्हणतात खरं प्रेम! ‘तूच माझी देवता’ म्हणत पतीने पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधलं तब्बल 60 लाखांचं मंदिर; Video Viral
व्हायरल व्हिडिओ
View this post on Instagram
नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर करण नावाच्या व्यक्तीने @karan_dhanju26 या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ जितका धक्कादायक आहे, तितकाच लोकांचे बाहेरचे खाणे कितपत आरोग्यदायी आहे हे यावरुन स्पष्ट होते. स्ट्रीटफुड किती चवदार असले तर ते कशा तेलात तळले गेले आहे, बनवताना स्वच्छता आहे का आसपासचा परिसर स्वच्छ आहे, यांसारखे अनेक प्रश्न आपल्याला पडले पाहिजेत असे लोकांचे मत आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच बाहेर पाणीपुरी खाऱ्यांना तर हा मोठा धक्का आहेच. या व्हिडिओ सध्या संतापजनक प्रतिक्रिया येत आहे.
नशेच्या अवस्थेत व्यक्ती रेल्वे ट्रॅकवरच जाऊन झोपला, समोरून ट्रेन आली अन् एकच धुमाकूळ माजला; घटनेचा थरारक Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.