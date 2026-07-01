Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Ayatollah Ali Khamenei funeral updates Iran 2026 : पश्चिम आशियातील भूराजकीय वातावरणात सध्या कमालीचा तणाव आणि दुःखद वातावरण पाहायला मिळत आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ( यांच्या निधनानंतर त्यांच्या ऐतिहासिक आणि भव्य अंत्यविधीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या अत्यंत संवेदनशील आणि अथांग सोहळ्यासाठी इराणी लष्कराने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. लष्कराने आपल्या तिन्ही सशस्त्र दलांना (हवाई, भूदल आणि नौदल) ४ जुलै ते ९ जुलैपर्यंत पूर्णपणे सतर्क राहण्याचे कडक कायदेशीर आदेश जारी केले आहेत. देश-विदेशातून या ऐतिहासिक अंत्ययात्रेला २० दशलक्ष म्हणजेच २ कोटींहून अधिक लोक उपस्थित राहतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळेच इराणमधील सध्याची सुरक्षा व्यवस्था एखाद्या मोठ्या युद्धाच्या पूर्वतयारीसारखी भासत आहे.
या संपूर्ण शोकाकुल वातावरणात जागतिक गुप्तचर यंत्रणा आणि माध्यमांचे लक्ष एका विशेष व्यक्तीवर केंद्रित झाले आहे, ती व्यक्ती म्हणजे मुज्तबा खामेनी. अमेरिकेच्या एका भीषण आणि मोठ्या लष्करी हल्ल्यामध्ये अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेल्यापासून त्यांचे सुपुत्र मुज्तबा खामेनी हे सार्वजनिक जीवनापासून पूर्णपणे दूर गेले होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव ते कुठे आहेत, याची कोणतीही अधिकृत माहिती कोणाकडे नव्हती. मात्र, आता इराणमधील अंतर्गत सूत्रांच्या हवाल्याने असे मानले जात आहे की, मुज्तबा हे आपल्या दिवंगत वडिलांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी दीर्घकाळानंतर पहिल्यांदाच जाहीरपणे लोकांसमोर येतील. अयातुल्ला खामेनी यांच्या पार्थिवावर ८ जुलै रोजी मशहद (Mashhad) या पवित्र शहरात संपूर्ण शासकीय आणि लष्करी सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल
इराणचे लष्करी प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमिनिया यांनी देशातील सध्याच्या वाढीव सुरक्षा उपाययोजनांची अधिकृत घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, कोणत्याही संभाव्य अंतर्गत किंवा बाह्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी अतिरिक्त लष्करी तुकड्यांच्या मोठ्या तैनातीसह देशाच्या सर्व भू-सीमा सुरक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, इराणचे हवाई संरक्षण दल (Air Defence) देशाच्या आकाशावर चोवीस तास सतत पाळत ठेवून आहे. अंत्यविधीच्या काळात इराणच्या हवाई हद्दीतून जाणाऱ्या किंवा देशात येणाऱ्या सर्व परदेशी विमानांवर विशेष आणि कडक नियंत्रण ठेवले जात आहे, जेणेकरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. हा भव्य आणि सन्मानजनक अंत्यविधी शांततेत पार पाडणे हे सध्या इराणी लष्करापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
लाखो भाविक आणि पाहुण्यांच्या सोयीसाठी लष्कराच्या वतीने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि कल्याणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या अथांग जनसागराला अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी राजधानी तेहरानमध्ये आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात चार अत्यंत मोठी तात्पुरती शिबिरे (Temporary Camps) उभारण्यात आली आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोणत्याही आपत्कालीन वैद्यकीय किंवा सुरक्षा परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराचे एक विशेष हेलिकॉप्टर पथक २४ तास सज्ज ठेवण्यात आले आहे. वाहतुकीची कोंडी होऊ नये आणि सुरक्षा व्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी लष्कराची विशेष बचाव पथके हायवे आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर सतत गस्त घालत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल
सुरक्षेसोबतच आरोग्य व्यवस्थेलाही इराण सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. लष्कराची मुख्य शहरी रुग्णालये आणि फिरती वैद्यकीय रुग्णालये (Mobile Hospitals) सध्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय तुकड्या आपल्या युद्धकाळातील वैद्यकीय अनुभवाचा पुरेपूर उपयोग करून घेत गर्दीच्या ठिकाणी तैनात झाल्या आहेत. तेहरानच्या मोसल्ला आणि मशहदकडे जाणाऱ्या इतर प्रमुख तीर्थयात्रा मार्गांवर विशेष वैद्यकीय पथके रुग्णवाहिकांसह सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.
लष्कराचे रसद युनिट्स (Logistics Units) वाहतूक व्यवस्थापन, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि निवास व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत. इराणमधील सर्व प्रमुख धार्मिक आणि तीर्थयात्रा केंद्रे हाय-टेक वैद्यकीय सुविधांनी सुसज्ज करण्यात आली आहेत, जेणेकरून उन्हाचा त्रास किंवा प्रचंड गर्दीमुळे कोणाची प्रकृती बिघडल्यास त्यांना तात्काळ लष्करी उपचार मिळतील. इराणच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सुरक्षा बंदोबस्त मानला जात आहे.