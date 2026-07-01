बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Ayatollah Ali Khamenei Funeral Iran Military Alert Mojtaba Public Appearance Mashhad Security Update

Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Khamenei Funeral News: इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या अंत्यविधीसाठी लष्कराने युद्धसदृश तयारी केली असून, ८ जुलै रोजी मशहद शहरात होणाऱ्या या अंत्यविधीला २ कोटी लोक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.

ayatollah ali khamenei funeral iran military alert mojtaba public appearance mashhad security update

Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • २ कोटी लोकांची उपस्थिती आणि लष्कर सतर्क
  • मुज्तबा खामेनी येणार का? 
  • ८ जुलैला मशहद येथे अंत्यसंस्कार

Ayatollah Ali Khamenei funeral updates Iran 2026 : पश्चिम आशियातील भूराजकीय वातावरणात सध्या कमालीचा तणाव आणि दुःखद वातावरण पाहायला मिळत आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ( यांच्या निधनानंतर त्यांच्या ऐतिहासिक आणि भव्य अंत्यविधीची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या अत्यंत संवेदनशील आणि अथांग सोहळ्यासाठी इराणी लष्कराने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. लष्कराने आपल्या तिन्ही सशस्त्र दलांना (हवाई, भूदल आणि नौदल) ४ जुलै ते ९ जुलैपर्यंत पूर्णपणे सतर्क राहण्याचे कडक कायदेशीर आदेश जारी केले आहेत. देश-विदेशातून या ऐतिहासिक अंत्ययात्रेला २० दशलक्ष म्हणजेच २ कोटींहून अधिक लोक उपस्थित राहतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळेच इराणमधील सध्याची सुरक्षा व्यवस्था एखाद्या मोठ्या युद्धाच्या पूर्वतयारीसारखी भासत आहे.

या संपूर्ण शोकाकुल वातावरणात जागतिक गुप्तचर यंत्रणा आणि माध्यमांचे लक्ष एका विशेष व्यक्तीवर केंद्रित झाले आहे, ती व्यक्ती म्हणजे मुज्तबा खामेनी. अमेरिकेच्या एका भीषण आणि मोठ्या लष्करी हल्ल्यामध्ये अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेल्यापासून त्यांचे सुपुत्र मुज्तबा खामेनी हे सार्वजनिक जीवनापासून पूर्णपणे दूर गेले होते. सुरक्षेच्या कारणास्तव ते कुठे आहेत, याची कोणतीही अधिकृत माहिती कोणाकडे नव्हती. मात्र, आता इराणमधील अंतर्गत सूत्रांच्या हवाल्याने असे मानले जात आहे की, मुज्तबा हे आपल्या दिवंगत वडिलांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी दीर्घकाळानंतर पहिल्यांदाच जाहीरपणे लोकांसमोर येतील. अयातुल्ला खामेनी यांच्या पार्थिवावर ८ जुलै रोजी मशहद (Mashhad) या पवित्र शहरात संपूर्ण शासकीय आणि लष्करी सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल

हवाई सुरक्षा कडक; परदेशी विमानांवर लष्कराची करडी नजर

इराणचे लष्करी प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमिनिया यांनी देशातील सध्याच्या वाढीव सुरक्षा उपाययोजनांची अधिकृत घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, कोणत्याही संभाव्य अंतर्गत किंवा बाह्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी अतिरिक्त लष्करी तुकड्यांच्या मोठ्या तैनातीसह देशाच्या सर्व भू-सीमा सुरक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, इराणचे हवाई संरक्षण दल (Air Defence) देशाच्या आकाशावर चोवीस तास सतत पाळत ठेवून आहे. अंत्यविधीच्या काळात इराणच्या हवाई हद्दीतून जाणाऱ्या किंवा देशात येणाऱ्या सर्व परदेशी विमानांवर विशेष आणि कडक नियंत्रण ठेवले जात आहे, जेणेकरून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये. हा भव्य आणि सन्मानजनक अंत्यविधी शांततेत पार पाडणे हे सध्या इराणी लष्करापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

लाखो भाविक आणि पाहुण्यांच्या सोयीसाठी लष्कराच्या वतीने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि कल्याणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या अथांग जनसागराला अन्न आणि निवारा पुरवण्यासाठी राजधानी तेहरानमध्ये आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात चार अत्यंत मोठी तात्पुरती शिबिरे (Temporary Camps) उभारण्यात आली आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि कोणत्याही आपत्कालीन वैद्यकीय किंवा सुरक्षा परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराचे एक विशेष हेलिकॉप्टर पथक २४ तास सज्ज ठेवण्यात आले आहे. वाहतुकीची कोंडी होऊ नये आणि सुरक्षा व्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी लष्कराची विशेष बचाव पथके हायवे आणि इतर महत्त्वाच्या मार्गांवर सतत गस्त घालत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल

लष्कराची फिरती रुग्णालये सज्ज; युद्धकाळातील अनुभवाचा वापर

सुरक्षेसोबतच आरोग्य व्यवस्थेलाही इराण सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. लष्कराची मुख्य शहरी रुग्णालये आणि फिरती वैद्यकीय रुग्णालये (Mobile Hospitals) सध्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय तुकड्या आपल्या युद्धकाळातील वैद्यकीय अनुभवाचा पुरेपूर उपयोग करून घेत गर्दीच्या ठिकाणी तैनात झाल्या आहेत. तेहरानच्या मोसल्ला आणि मशहदकडे जाणाऱ्या इतर प्रमुख तीर्थयात्रा मार्गांवर विशेष वैद्यकीय पथके रुग्णवाहिकांसह सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.

लष्कराचे रसद युनिट्स (Logistics Units) वाहतूक व्यवस्थापन, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि निवास व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहेत. इराणमधील सर्व प्रमुख धार्मिक आणि तीर्थयात्रा केंद्रे हाय-टेक वैद्यकीय सुविधांनी सुसज्ज करण्यात आली आहेत, जेणेकरून उन्हाचा त्रास किंवा प्रचंड गर्दीमुळे कोणाची प्रकृती बिघडल्यास त्यांना तात्काळ लष्करी उपचार मिळतील. इराणच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सुरक्षा बंदोबस्त मानला जात आहे.

Web Title: Ayatollah ali khamenei funeral iran military alert mojtaba public appearance mashhad security update

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Russia Jobs: दुबई-सौदीला टक्कर! रशियात भारतीय कामगारांची चांदी, रस्ते साफ करणाऱ्यालाही 90 हजार रुपये पगार; वाचा सविस्तर अपडेट
1

Russia Jobs: दुबई-सौदीला टक्कर! रशियात भारतीय कामगारांची चांदी, रस्ते साफ करणाऱ्यालाही 90 हजार रुपये पगार; वाचा सविस्तर अपडेट

US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल
2

US-India Trade: भारतासाठी मोठा आर्थिक दिलासा! मोठ्या करारापूर्वी ट्रम्प यांची मोठी खेळी; ‘या’ 4 भारतीय कंपन्यांना ग्रीन सिग्नल

UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील
3

UFO Investigation : पृथ्वीबाहेरील जीवांचा शोध निर्णायक टप्प्यात; व्हाईट हाऊसची विशेष टीम मैदानात; हार्वर्डचे वैज्ञानिकही सामील

Netanyahu US Aid: ‘इस्रायल आता अमेरिकचे ‘पिल्लू’ राहणार नाही; ट्रम्पना थेट सुनावत नेतन्याहूंचे मोदींच्या पावलावर पाऊल
4

Netanyahu US Aid: ‘इस्रायल आता अमेरिकचे ‘पिल्लू’ राहणार नाही; ट्रम्पना थेट सुनावत नेतन्याहूंचे मोदींच्या पावलावर पाऊल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Khamenei Funeral: इराणमध्ये खामेनींच्या अंत्यविधीच्या ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था, लष्कर सतर्क; मुज्तबा राहणार का उपस्थित?

Jul 01, 2026 | 03:45 PM
Jai Jai Swami Samarth : पाच आठवडे, पाच दिव्य गुरुरूपांचा साक्षात्कार; ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये गुरुपौर्णिमेचा महासोहळा

Jai Jai Swami Samarth : पाच आठवडे, पाच दिव्य गुरुरूपांचा साक्षात्कार; ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये गुरुपौर्णिमेचा महासोहळा

Jul 01, 2026 | 03:42 PM
Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Sankashti Chaturthi 2026: जुलै महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Jul 01, 2026 | 03:40 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

Ram Mandir Scam: २ जागांवरून सत्तेचे शिखर गाठलेल्या भाजपची ‘अग्निपरीक्षा’; राम मंदिर निधी वादाने राजकारण तापले

Jul 01, 2026 | 03:29 PM
Nagpur Crime: जन्मदात्या वडिलानेच केले पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

Nagpur Crime: जन्मदात्या वडिलानेच केले पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

Jul 01, 2026 | 03:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा