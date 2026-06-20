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Ram Statue : बांगलादेशात हिंदूंचा महाआक्रोश! ढाक्यात घुमल्या ‘जय श्री राम’च्या घोषणा; हजारो लोक रस्त्यावर ‘या’ कारणामुळे रस्त्यावर

Updated On: Jun 20, 2026 | 02:56 PM IST
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सारांश

Hindu Protest : बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे प्रभू रामाच्या प्रतिमेचा कथित अपमान आणि रंगपूर भागातील प्रस्तावित भव्य राम मूर्ती प्रकल्प थांबवल्याच्या निषेधार्थ हजारो हिंदूंनी निदर्शने केली.

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बांगलादेशात हिंदूंचा निषेध: ढाका शहरात 'जय श्री राम'च्या घोषणा घुमल्या, लोक रस्त्यावर उतरले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ढाक्यात विराट मशाल मोर्चा
  • ७२ तासांचा अल्टिमेटम
  • ६४ जिल्ह्यांत राम मंदिर उभारणार

Bangladesh Hindu protest Dhaka 2026 : पश्चिम आशियातील इराण युद्ध संपल्यानंतर आता दक्षिण आशियातील बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) अल्पसंख्याक हिंदू समाजावरील अत्याचाराचा आणि धार्मिक संघर्षाचा एक नवा भडका उडाला आहे. बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे प्रभू श्रीरामाच्या प्रतिमेचा झालेला कथित अपमान आणि उत्तर बांगलादेशातील रंगपूर-गायबांधा भागात सुरू असलेल्या भव्य राम मूर्ती प्रकल्पाला कट्टरपंथीय इस्लामी संघटनांच्या धमक्यांमुळे अचानक स्थगिती द्यावी लागल्याच्या निषेधार्थ हजारो हिंदूंनी प्रचंड मोठी निदर्शने केली आहेत. ‘जय श्री राम’ आणि सनातनी एकतेच्या घोषणांनी शुक्रवारी ढाका शहरातील रस्ते आणि चौक दणाणून गेले होते.

या ऐतिहासिक आंदोलनाची सुरुवात ढाका येथील प्रसिद्ध शाहबाग (Shahbagh) चौकातून झाली. हिंदू महाजोत, युनायटेड सनातनी सोसायटी आणि ढाका व जगन्नाथ विद्यापीठातील हजारो हिंदू विद्यार्थी हातात मशाली घेऊन रस्त्यावर उतरले. या आंदोलकांनी शाहबाग येथून भव्य मशाल मिरवणूक (Torchlight Procession) काढली, जी नॅशनल प्रेस क्लब आणि मोतेश्वर भवनपर्यंत पोहोचली. प्रेस क्लबबाहेर हजारो हिंदूंनी एकमेकांचे हात पकडून एक विशाल मानवी साखळी (Human Chain) तयार केली आणि बांगलादेशातील हिंदूंच्या संरक्षणासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. ढाका रिपोर्टर्स युनिटी (DRU) मध्येही पत्रकार परिषद घेऊन हिंदू नेत्यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

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नेमका काय आहे वाद आणि कशामुळे पेटला हिंदूंचा रोष?

या संपूर्ण वादाचे मूळ उत्तर बांगलादेशातील गायबांधा जिल्ह्यातील पलाशबारी (Palashbari, Gaibandha) भागात आहे. येथील श्री श्री राधा गोविंद मंदिर परिसरात बांगलादेशातील प्रभू श्रीरामाची सर्वात मोठी म्हणजेच तब्बल ८१ फूट उंच भव्य मूर्ती उभारण्याचे काम सुरू होते. या २२ कोटी बांगलादेशी टाका (सुमारे १५.६ कोटी रुपये) खर्चाच्या भव्य प्रकल्पात प्रभू रामासोबतच ५० फुटांची प्रभू कृष्णाची आणि ३० फुटांची प्रभू शिवाची मूर्ती उभारली जाणार होती. या प्रकल्पाचे जवळपास ८०% काम पूर्ण झाले होते.

“काही कट्टरपंथीय इस्लामी धर्मगुरूंनी या मूर्तीला जाहीर विरोध केला आणि ही राममूर्ती बुलडोझरने पाडून टाकण्याची थेट धमकी दिली. या धमक्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. कामगार आणि मंदिराच्या सुरक्षेसाठी आम्ही अत्यंत भीतीखाली हे काम तात्पुरते स्थगित केले आहे.” — हरिदास चंद्र दास, अध्यक्ष, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिती

तसेच, या महिन्याच्या सुरुवातीला गायबांधा येथे कट्टरपंथीयांच्या एका आंदोलनादरम्यान प्रभू श्रीरामाच्या प्रतिमेवर पादत्राणे ठेवून तिची विटंबना करण्यात आली, ज्याने हिंदूंच्या धार्मिक भावना तीव्रतेने दुखावल्या गेल्या. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करूनही स्थानिक प्रशासनाने एकाही आरोपीला अटक न केल्याने हिंदू समाजाचा संयम सुटला आणि हा आक्रोश ढाकाच्या रस्त्यांवर पाहायला मिळाला.

credit – social media and Twitter

सरकारला ७२ तासांचा अल्टिमेटम आणि देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

आंदोलक हिंदू विद्यार्थ्यांनी आणि सनातनी संघटनांनी नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान (Tarique Rahman) यांच्या सरकारला स्पष्ट शब्दांत चेतावणी दिली आहे. त्यांनी प्रशासनाला आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ७२ तासांचा (३ दिवस) अल्टिमेटम दिला आहे. जर विटंबना करणाऱ्या दोषींना तातडीने अटक केली नाही, तर रविवारी धार्मिक व्यवहार मंत्रालयाला निवेदन दिले जाईल आणि हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल.

याशिवाय, हिंदू महाजोतने एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे की, जर पलाशबारी येथील प्रभू श्रीरामाच्या भव्य मूर्तीचे काम पुन्हा सुरू करू दिले नाही, तर हिंदू समाज शांत बसणार नाही. बांगलादेशातील सर्व ६४ जिल्ह्यांमध्ये आम्ही एक एक करून भव्य राम मंदिर उभारू. या आंदोलनाला पाठिंबा देत ‘नॅशनल कमिटी फॉर पूजा सेलिब्रेशन’ने संपूर्ण बांगलादेशात जिल्हा पातळीवर निषेध मोर्चे काढण्याची घोषणा केली आहे. प्रसिद्ध लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनीही या घटनेचा निषेध करत, “अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे ही तालिबानी मानसिकतेचे लक्षण आहे” अशी टीका केली आहे.

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बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

१७ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशात हिंदू हा सर्वात मोठा धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय आहे, जो एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ८% (१.३ कोटी) आहे. मोहम्मद युनूस यांच्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सत्तेत आलेल्या तारिक रहमान सरकारने “धर्म वैयक्तिक आहे, पण देश सर्वांचा आहे” असे आश्वासन दिले होते. मात्र, बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन एकता परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांतच अल्पसंख्याकांवर जातीय हिंसाचाराच्या १३३ घटनांची नोंद झाली आहे. यामुळे आता बांगलादेशात सनातनी समुदाय आपल्या अस्तित्वासाठी आणि धार्मिक हक्कांसाठी अधिक आक्रमक आणि संघटित होताना दिसत आहे.

Web Title: Bangladesh hindu protest dhaka shahbagh jai shri ram slogans 81 feet lord ram statue gaibandha

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Published On: Jun 20, 2026 | 02:56 PM

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