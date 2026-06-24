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Bill Gates : ‘त्या रशियन महिला आणि मी…’; 10 जूनच्या साक्षीत बिल गेट्स यांनी खासदारांसमोर उघड केले वैयक्तिक आयुष्यातील काळे सत्य

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

Bill Gates: बिल गेट्स १० जून रोजी स्वेच्छेने समितीसमोर हजर झाले. त्यांनी खासदारांना सांगितले की, त्यांना एपस्टाईनच्या दोन रशियन महिलांसोबतच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहिती होती: ब्रिज खेळाडू मिला अँटोनोवा आणि अणुभौतिकशास्त्रज्ञ करिश्मा निग्मातुलिना.

bill gates testimony epstein files extramarital affairs russian physicist blackmail allegations house oversight

Bill Gates: एका रशियन अणुशास्त्रज्ञेच्या प्रेमात पडलेले आणि तीन महिलांसोबत प्रेमसंबंध असलेले अमेरिकन अब्जाधीश बिल गेट्स यांनी सत्य कबूल केले आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • बिल गेट्स यांचा धक्कादायक खुलासा
  • जेफ्री एपस्टाईनकडून ब्लॅकमेलिंगचा प्रयत्न
  • समितीसमोर स्वेच्छेने साक्ष

Bill Gates Epstein testimony June 2026 : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक आणि मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gates) यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक खुलासा समोर आला आहे. अब्जाधीश उद्योगपती बिल गेट्स यांनी अधिकृतपणे कबूल केले आहे की, विवाहबंधनात असतानाही त्यांचे तीन वेगवेगळ्या महिलांसोबत प्रेमसंबंध होते. विशेष म्हणजे, या महिलांमध्ये एका रशियन अणुभौतिकशास्त्रज्ञेचा (Nuclear Physicist) देखील समावेश होता. अमेरिकन काँग्रेसच्या एका विशेष समितीसमोर बंद दाराआड दिलेल्या साक्षीत गेट्स यांनी ही कबुली दिली आहे. एवढेच नव्हे तर, कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईन याने या प्रेमसंबंधांच्या बळावर आपल्याला ब्लॅकमेल करण्याचा आणि पुन्हा त्याच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा गंभीर आरोपही बिल गेट्स यांनी केला आहे.

हा संपूर्ण प्रकार अमेरिकेच्या ‘यूएस हाऊस ओव्हरसाईट कमिटी’ (US House Oversight Committee) समोर आलेल्या चौकशीदरम्यान उघड झाला आहे. ही समिती कुख्यात गुन्हेगार जेफ्री एपस्टाईनचे जाळे आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या जगभरातील उच्चभ्रू व्यक्तींची चौकशी करत आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) या प्रकरणाशी संबंधित काही अत्यंत गोपनीय आणि अतिरिक्त कागदपत्रे प्रसिद्ध केल्यानंतर, खासदारांनी बिल गेट्स यांना साक्ष देण्यासाठी पाचारण केले होते. या नव्या कागदपत्रांमुळे एपस्टाईन आणि बिल गेट्स यांच्यातील जुन्या संबंधांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. २०१९ मध्ये तुरुंगात अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यूपंथाला लागलेल्या एपस्टाईनच्या ‘एपस्टाईन फाईल्स’ने आधीच जगभरातील अनेक राजकारणी, उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींचे चेहरे उघडे पाडले आहेत.

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बंद दाराआड झालेल्या साक्षीतून मोठी गुपिते उघड

मिळालेल्या माहितीनुसार, बिल गेट्स १० जून २०२६ रोजी अत्यंत स्वेच्छेने आणि स्वतःहून या चौकशी समितीसमोर हजर झाले होते. नुकताच या साक्ष आणि चौकशीचा अधिकृत वृत्तांत प्रसारमाध्यमांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या वृत्तांतानुसार, बिल गेट्स यांनी खासदारांना सांगितले की, जेफ्री एपस्टाईनला त्यांच्या दोन रशियन महिलांसोबतच्या प्रेमसंबंधांची पूर्ण कल्पना होती. यामध्ये रशियन ब्रिज खेळाडू मिला अँटोनोवा (Mila Antonova) आणि रशियन अणुभौतिकशास्त्रज्ञ करिश्मा निग्मातुलिना (Karima Nigmatulina) यांचा समावेश होता. या दोन प्रेमप्रकरणांनंतर बिल गेट्स यांनी एका वैद्यकीय उद्योजिका असलेल्या ॲलिस जेकब्स नेसेलरोड (Alice Jacobs Nesselrodt) यांच्यासोबतच्या तिसऱ्या अफेअरचीही कबुली दिली.

समितीसमोर आपले मन मोकळे करताना बिल गेट्स म्हणाले, “या विवाहबाह्य संबंधांचा जेफ्री एपस्टाईनसोबतच्या माझ्या व्यावसायिक व्यवहारांशी किंवा संबंधांशी थेट कोणताही संबंध नव्हता. परंतु, जेव्हा हे सर्व समोर आले, तेव्हा ते माझ्या कुटुंबासाठी आणि वैयक्तिक आयुष्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक आणि वेदनादायी होते. एपस्टाईन माझ्या या व्यभिचाराचा आणि वैयक्तिक चुकांचा गैरफायदा घेत होता. तो या माहितीमध्ये अनेक खोट्या गोष्टींची भर घालून माझ्यावर दबाव आणत होता, जेणेकरून मी पुन्हा एकदा त्याच्याशी व्यावसायिक आणि सामाजिक संबंध जोडावेत.

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एपस्टाईनच्या गुन्ह्यांशी संबंध नाकारला; भेटींवर पश्चात्ताप

या अत्यंत संवेदनशील चौकशीदरम्यान बिल गेट्स यांनी जेफ्री एपस्टाईनच्या कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये आपला सहभाग असल्याचा स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. ते म्हणाले की, एपस्टाईनच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती असूनही त्याच्याशी संपर्क ठेवण्याचा त्यांचा निर्णय ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी आणि गंभीर चूक होती. आपल्या भेटींचे स्पष्टीकरण देताना गेट्स म्हणाले, “माझ्या आणि एपस्टाईनच्या भेटी प्रामुख्याने समाजकार्याशी (Philanthropy) आणि जागतिक आरोग्य निधी गोळा करण्याशी संबंधित चर्चांसाठी होत्या. तो आधीच एका प्रकरणात दोषी ठरला आहे हे मला माहीत होते, मला या धोक्याची जाणीव होती. तरीही, जागतिक कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा राहील या आशेने मी त्याला मर्यादित स्वरूपात भेटण्याचा धोका पत्करण्यास तयार झालो होतो.

तथापि, चौकशी समितीने जेव्हा गेट्स यांना ब्लॅकमेलिंगच्या संदर्भात विचारले, तेव्हा त्यांनी सांगितले की एपस्टाईन त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील कमकुवत दुवे शोधून त्याचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रयत्नात होता. २०१३ मधील एपस्टाईनच्या एका ईमेलच्या मसुद्याचा (Email Draft) संदर्भ देत गेट्स यांनी सांगितले की, “त्याने थेटपणे कधी माझ्याकडून पैशांची मागणी केली नाही किंवा थेट ब्लॅकमेल केले नाही, पण त्याचे अंतर्गत ईमेल्स पाहता, तो मला ब्लॅकमेल करण्याचा आणि माझ्यावर दबाव आणण्याचा विचार करत होता याची दाट शक्यता वाटते.” या ईमेल मसुद्यामध्ये गेट्स यांच्या वैयक्तिक आयुष्यासोबतच त्यांचे माजी कर्मचारी बोरिस निकोलिक (Boris Nikolic) यांच्याबद्दलच्या काही आरोपांचा उल्लेख होता, जे या दोघांमधील संवादाचा एक मुख्य दुवा होते.

वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रतिमेला मोठा धक्का

बिल गेट्स यांच्या या धक्कादायक खुलाशामुळे जागतिक टेक उद्योगात आणि समाजकार्य करणाऱ्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आजवर एक आदर्श विचारवंत आणि परोपकारी व्यक्ती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिल गेट्स यांच्या प्रतिमेला या साक्षामुळे मोठा धक्का बसला आहे. मेलिंडा गेट्स यांच्याशी झालेल्या घटस्फोटामागेही हीच कारणे होती का, अशी चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. या प्रकरणावरून हे स्पष्ट होते की, जेफ्री एपस्टाईनने जागतिक स्तरावरील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांना आणि अब्जाधीशांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गुप्त गोष्टींचा शस्त्र म्हणून वापर केला होता. या साक्षीनंत आता ‘एपस्टाईन फाईल्स’मधून आणखी कोणाकोणाची नावे समोर येतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Bill gates testimony epstein files extramarital affairs russian physicist blackmail allegations house oversight

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:30 PM

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