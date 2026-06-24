Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

Islamic NATO alliance Pakistan Iran 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्य पूर्व तसेच आशिया खंडाच्या सामरिक पटलावर एका नव्या आणि अत्यंत वादळी पर्वाची सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी मुस्लिम देशांना एका ‘एकत्रित आघाडी’ (United Front) मध्ये संघटित होण्याचे आणि नवीन प्रादेशिक सुरक्षा रचनेसाठी एकत्र येण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या विशेष निमंत्रणावरून इस्लामाबादच्या एक दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर आलेल्या पेझेश्कियन यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे जागतिक महासत्तांचे, विशेषतः अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांचे कान टवकारले गेले आहेत. पाश्चात्य लष्करी संघटना ‘नाटो’च्या (NATO) धर्तीवर आता मुस्लिम देश स्वतःची एक महाशक्तिशाली लष्करी युती म्हणजेच ‘इस्लामिक नाटो’ तयार करण्याच्या तयारीत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत होत्या. सुत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्त हे प्रमुख मुस्लिम देश एका नवीन ‘इस्लामिक नाटो’च्या निर्मितीवर सातत्याने चर्चा करत आहेत. ‘नाटो’चे मुख्य धोरण जसे ‘एका मित्रराष्ट्रावरील हल्ला हा सर्वांवरील हल्ला समजला जाईल’ असे आहे, अगदी त्याच धर्तीवर ही नवी संघटना काम करेल. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्या ताज्या विधानामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, इराणलाही या आघाडीत केवळ सामीलच व्हायचे नाही, तर त्याचे नेतृत्व करण्याचीही त्यांची तयारी आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, परस्पर सामंजस्य वाढवण्यासाठी आणि या नवीन प्रादेशिक सुरक्षा रचनेचा पाया घालण्यासाठी इराणने पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कीसह सर्व प्रमुख इस्लामिक देशांकडे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे.
पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी झालेल्या अत्यंत रचनात्मक बैठकांनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा नूर पाहण्यासारखा होता. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात प्रसिद्ध कवी अल्लामा इक्बाल यांच्या एका अत्यंत प्रेरणादायी शेराने केली. इक्बाल यांच्या ओळींनी नेहमीच मुस्लिम देशांमध्ये एकतेला आणि स्वाभिमानाला प्रेरणा दिली आहे, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. पेझेश्कियन म्हणाले, “पाकिस्तान केवळ आमचा शेजारी देश नाही, तर तो आमचा एक बंधुत्वाचा, मैत्रीचा आणि ऐतिहासिक वारसा सामायिक करणारा एक उत्तम भागीदार आहे. आपल्या दोन्ही देशांमधील धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंधांनी आपल्या जनतेला नेहमीच अधिक जवळ आणले आहे.”
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इराणच्या राष्ट्रपतींनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पश्चिम आशिया आणि पर्शियन आखाताच्या (Persian Gulf) सुरक्षेचा होता. त्यांच्या मते, या अत्यंत संवेदनशील आणि सामरिक प्रदेशातील देशांची शांतता, स्थिरता, शाश्वत सुरक्षा, विकास आणि जनकल्याण हे केवळ आणि केवळ या प्रदेशातील देशांमधील थेट, प्रामाणिक संवाद आणि सहकार्यानेच सुनिश्चित केले जाऊ शकते. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या किंवा बाह्य महासत्तेचा हस्तक्षेप इराणला अजिबात मान्य नाही. “माझा ठाम विश्वास आहे की, मुस्लिमांनी आपल्या सामायिक शत्रूंविरुद्ध आता एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे,” असे म्हणत त्यांनी थेट इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या देशांना नाव न घेता इशारा दिला आहे.
#Amman | Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan participated in the Consultative Meeting of Arab Foreign Ministers, convened at the invitation of Jordan’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates @AymanHSafadi, ahead of the resumed 165th ordinary… pic.twitter.com/wVNjmCjAWZ — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) June 22, 2026
credit – social media and Twitter
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दुसरीकडे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही इराणच्या या प्रस्तावाचे आणि मैत्रीचे स्वागत केले. राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियन यांच्यासोबत झालेली चर्चा ही एखाद्या ‘कौटुंबिक पुनर्मिलनासारखी’ (Family Reunion) होती, अशी भावनिक साद त्यांनी घातली. दोन भाऊ ज्याप्रमाणे एकमेकांशी पूर्ण स्पष्टतेने आणि आपुलकीने बोलतात, त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांमधील बंधुत्वाचे संबंध आणखी दृढ करण्याच्या दृढ निश्चयाने ही चर्चा पार पडली. इस्लामाबाद आणि तेहरान कठीण काळात नेहमीच एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत आणि अलीकडील जागतिक घडामोडींनी या भागीदारीची ताकद पुन्हा एकदा निःसंशयपणे जगासमोर सिद्ध केली आहे, असे शरीफ म्हणाले.
तज्ज्ञांच्या मते, ही ‘इस्लामिक नाटो’ची संकल्पना जर प्रत्यक्षात आली, तर जागतिक सुरक्षेचे समीकरण पूर्णपणे बदलून जाईल. या अंतर्गत मुस्लिम देश एकमेकांना अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान, गुप्तचर माहिती आणि युद्धनौकांचे सहकार्य पुरवतील. सध्याच्या तणावपूर्ण जागतिक परिस्थितीत, अशा प्रकारची लष्करी युती पाश्चात्य देशांच्या मक्तेदारीला थेट आव्हान ठरू शकते. आता सौदी अरेबिया आणि तुर्की यावर काय अधिकृत पाऊल उचलतात, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.