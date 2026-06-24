बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran President Calls For Islamic Nato Pakistan Visit Regional Security Alliance Muslim Countries

Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

Updated On: Jun 24, 2026 | 12:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्त हे देश अनेक महिन्यांपासून 'इस्लामिक नाटो'च्या निर्मितीवर चर्चा करत आहेत. इराणनेही याला पाठिंबा दर्शवला आहे. 'एका देशावरील हल्ला म्हणजे सर्वांवरील हल्ला' या नाटोच्या धोरणाप्रमाणे एक संघटना तयार करणे, हा यामागील उद्देश आहे.

iran president calls for islamic nato pakistan visit regional security alliance muslim countries

Masoud Pezeshkian: 'जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,' इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला 'Islamic NATO' स्थापन करण्याचे केले आवाहन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘इस्लामिक नाटो’ची संकल्पना
  • इराणचे थेट आवाहन
  • बड्या देशांची भागीदारी

Islamic NATO alliance Pakistan Iran 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः मध्य पूर्व तसेच आशिया खंडाच्या सामरिक पटलावर एका नव्या आणि अत्यंत वादळी पर्वाची सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी मुस्लिम देशांना एका ‘एकत्रित आघाडी’ (United Front) मध्ये संघटित होण्याचे आणि नवीन प्रादेशिक सुरक्षा रचनेसाठी एकत्र येण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या विशेष निमंत्रणावरून इस्लामाबादच्या एक दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर आलेल्या पेझेश्कियन यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे जागतिक महासत्तांचे, विशेषतः अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांचे कान टवकारले गेले आहेत. पाश्चात्य लष्करी संघटना ‘नाटो’च्या (NATO) धर्तीवर आता मुस्लिम देश स्वतःची एक महाशक्तिशाली लष्करी युती म्हणजेच ‘इस्लामिक नाटो’ तयार करण्याच्या तयारीत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडत होत्या. सुत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्त हे प्रमुख मुस्लिम देश एका नवीन ‘इस्लामिक नाटो’च्या निर्मितीवर सातत्याने चर्चा करत आहेत. ‘नाटो’चे मुख्य धोरण जसे ‘एका मित्रराष्ट्रावरील हल्ला हा सर्वांवरील हल्ला समजला जाईल’ असे आहे, अगदी त्याच धर्तीवर ही नवी संघटना काम करेल. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्या ताज्या विधानामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, इराणलाही या आघाडीत केवळ सामीलच व्हायचे नाही, तर त्याचे नेतृत्व करण्याचीही त्यांची तयारी आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, परस्पर सामंजस्य वाढवण्यासाठी आणि या नवीन प्रादेशिक सुरक्षा रचनेचा पाया घालण्यासाठी इराणने पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि तुर्कीसह सर्व प्रमुख इस्लामिक देशांकडे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे.

अल्लामा इक्बाल यांच्या शेराने भाषणाची सुरुवात; एकतेवर दिला भर

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी झालेल्या अत्यंत रचनात्मक बैठकांनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा नूर पाहण्यासारखा होता. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात प्रसिद्ध कवी अल्लामा इक्बाल यांच्या एका अत्यंत प्रेरणादायी शेराने केली. इक्बाल यांच्या ओळींनी नेहमीच मुस्लिम देशांमध्ये एकतेला आणि स्वाभिमानाला प्रेरणा दिली आहे, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. पेझेश्कियन म्हणाले, “पाकिस्तान केवळ आमचा शेजारी देश नाही, तर तो आमचा एक बंधुत्वाचा, मैत्रीचा आणि ऐतिहासिक वारसा सामायिक करणारा एक उत्तम भागीदार आहे. आपल्या दोन्ही देशांमधील धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंधांनी आपल्या जनतेला नेहमीच अधिक जवळ आणले आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Deutsche Bahn : जर्मनीमधील रेल्वे सेवा झाली पूर्णपणे ठप्प! मध्यरात्रीच्या गोंधळामुळे झाली वाहतूक कोंडी; हजारो प्रवासी पडले अडकून

इराणच्या राष्ट्रपतींनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पश्चिम आशिया आणि पर्शियन आखाताच्या (Persian Gulf) सुरक्षेचा होता. त्यांच्या मते, या अत्यंत संवेदनशील आणि सामरिक प्रदेशातील देशांची शांतता, स्थिरता, शाश्वत सुरक्षा, विकास आणि जनकल्याण हे केवळ आणि केवळ या प्रदेशातील देशांमधील थेट, प्रामाणिक संवाद आणि सहकार्यानेच सुनिश्चित केले जाऊ शकते. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या किंवा बाह्य महासत्तेचा हस्तक्षेप इराणला अजिबात मान्य नाही. “माझा ठाम विश्वास आहे की, मुस्लिमांनी आपल्या सामायिक शत्रूंविरुद्ध आता एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे,” असे म्हणत त्यांनी थेट इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या देशांना नाव न घेता इशारा दिला आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Women In Diplomacy: युद्ध रोखण्यापासून ते शांतता प्रस्थापित करण्यापर्यंत; आंतरराष्ट्रीय धोरणात महिलांची भूमिका का ठरतेय गेमचेंजर?

‘कौटुंबिक पुनर्मिलन’ आणि भविष्यातील आव्हाने

दुसरीकडे, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनीही इराणच्या या प्रस्तावाचे आणि मैत्रीचे स्वागत केले. राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियन यांच्यासोबत झालेली चर्चा ही एखाद्या ‘कौटुंबिक पुनर्मिलनासारखी’ (Family Reunion) होती, अशी भावनिक साद त्यांनी घातली. दोन भाऊ ज्याप्रमाणे एकमेकांशी पूर्ण स्पष्टतेने आणि आपुलकीने बोलतात, त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांमधील बंधुत्वाचे संबंध आणखी दृढ करण्याच्या दृढ निश्चयाने ही चर्चा पार पडली. इस्लामाबाद आणि तेहरान कठीण काळात नेहमीच एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत आणि अलीकडील जागतिक घडामोडींनी या भागीदारीची ताकद पुन्हा एकदा निःसंशयपणे जगासमोर सिद्ध केली आहे, असे शरीफ म्हणाले.

तज्ज्ञांच्या मते, ही ‘इस्लामिक नाटो’ची संकल्पना जर प्रत्यक्षात आली, तर जागतिक सुरक्षेचे समीकरण पूर्णपणे बदलून जाईल. या अंतर्गत मुस्लिम देश एकमेकांना अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान, गुप्तचर माहिती आणि युद्धनौकांचे सहकार्य पुरवतील. सध्याच्या तणावपूर्ण जागतिक परिस्थितीत, अशा प्रकारची लष्करी युती पाश्चात्य देशांच्या मक्तेदारीला थेट आव्हान ठरू शकते. आता सौदी अरेबिया आणि तुर्की यावर काय अधिकृत पाऊल उचलतात, याकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.

Web Title: Iran president calls for islamic nato pakistan visit regional security alliance muslim countries

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 12:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

होर्मुझ उघडताच शत्रूची धुर्त खेळी; पाकिस्तानच्या ‘या’ निर्णयामुळे भारतावर ओढवणार महाभंयकर संकट
1

होर्मुझ उघडताच शत्रूची धुर्त खेळी; पाकिस्तानच्या ‘या’ निर्णयामुळे भारतावर ओढवणार महाभंयकर संकट

हिजाब न घातल्याची मोठी किंमत? स्लिवलेस ड्रेसमध्ये परफॉर्मन्स करणाऱ्या इराणी गायिकेला दिली ७४ फटक्यांची शिक्षा; Video Viral
2

हिजाब न घातल्याची मोठी किंमत? स्लिवलेस ड्रेसमध्ये परफॉर्मन्स करणाऱ्या इराणी गायिकेला दिली ७४ फटक्यांची शिक्षा; Video Viral

सर्वसामान्यांना लुटून कंपन्या काढताहेत तगडं मार्जिन? Petrol-Diesel च्या किमतींचा रिपोर्ट समोर; अहवालातून मोठा खुलासा
3

सर्वसामान्यांना लुटून कंपन्या काढताहेत तगडं मार्जिन? Petrol-Diesel च्या किमतींचा रिपोर्ट समोर; अहवालातून मोठा खुलासा

Indus Water Treaty : सिंधू पाणी वाटप काराराचा वाद पुन्हा चिघळला; पाकिस्तानचा थेट युद्धाचा इशारा
4

Indus Water Treaty : सिंधू पाणी वाटप काराराचा वाद पुन्हा चिघळला; पाकिस्तानचा थेट युद्धाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

Jun 24, 2026 | 12:22 PM
IIRF Rankings 2026: इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यायचाय? मग पहा भारतातील ‘या’ टॉप १० प्रायव्हेट कॉलेजेसची ताजी रँकिंग यादी एकदा वाचाच..

IIRF Rankings 2026: इंजिनिअरिंगला प्रवेश घ्यायचाय? मग पहा भारतातील ‘या’ टॉप १० प्रायव्हेट कॉलेजेसची ताजी रँकिंग यादी एकदा वाचाच..

Jun 24, 2026 | 12:08 PM
नव्या Redmi 17C स्मार्टफोनची चीनमध्ये एंट्री! 120Hz डिस्प्ले आणि 5160mAh बॅटरीने सुसज्ज… किंमत 15 हजारांहून कमी

नव्या Redmi 17C स्मार्टफोनची चीनमध्ये एंट्री! 120Hz डिस्प्ले आणि 5160mAh बॅटरीने सुसज्ज… किंमत 15 हजारांहून कमी

Jun 24, 2026 | 11:59 AM
Pune Crime news: आधी ५० कोटींची खंडणी, नंतर थेट गोळीबार! पुण्यात रात्री नेमकं काय घडलं?

Pune Crime news: आधी ५० कोटींची खंडणी, नंतर थेट गोळीबार! पुण्यात रात्री नेमकं काय घडलं?

Jun 24, 2026 | 11:59 AM
Elon Musk ला मोठा झटका! तिजोरीला मोठं भगदाड, Trillionaire होण्याचा मान हुकला, आता इतकीच राहिली…

Elon Musk ला मोठा झटका! तिजोरीला मोठं भगदाड, Trillionaire होण्याचा मान हुकला, आता इतकीच राहिली…

Jun 24, 2026 | 11:57 AM
India-US Trade Deal : Modi-Trump मैत्रीचा परिणाम? भारत-अमेरिका व्यापार करारावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार

India-US Trade Deal : Modi-Trump मैत्रीचा परिणाम? भारत-अमेरिका व्यापार करारावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार

Jun 24, 2026 | 11:52 AM
लग्नाच्या केवळ 24 तासांतच नवरी गेली पळून; सुखी जीवनाचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणाला गंडा

लग्नाच्या केवळ 24 तासांतच नवरी गेली पळून; सुखी जीवनाचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणाला गंडा

Jun 24, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा