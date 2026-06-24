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FeteDeLaMusique: फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवाचे रूपांतर थरारक भयकथेत; महिलांवर सिरिंज हल्ले, अत्याचाराचे भीषण सत्र

Updated On: Jun 24, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

France Music Festival: या वर्षी फ्रान्सचा प्रसिद्ध संगीत महोत्सव उत्सवाऐवजी सर्वत्र पसरलेल्या दहशतीने गाजला. महिलांवर सुईने केलेले हल्ले, बलात्कार, चाकूने भोसकण्याच्या घटना आणि हिंसक चकमकींच्या दुःखद घटनांनी लोकांना धक्का बसला आहे.

france music festival violence syringe attacks women sexual assault paris arrests

आनंदाच्या उत्सवाचे रूपांतर भयावह दहशतीत; फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवात महिलांवर सिरिंज हल्ले आणि अत्याचाराचे भीषण सत्र ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • महोत्सवाला गालबोट
  • सिरिंज हल्ले आणि लैंगिक छळ
  • प्रचंड पोलीस कारवाई

France Music Festival violence 2026 : फ्रान्समध्ये (France) दरवर्षी अत्यंत उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा होणारा ‘फेट द ला म्युझिक’ (Fête de la Musique) हा राष्ट्रीय संगीत महोत्सव यावर्षी एका अत्यंत भयावह आणि काळ्या आठवणीने गाजला. लाखो संगीतप्रेमींच्या उपस्थितीने गजबजणाऱ्या या महोत्सवाचे रूपांतर अचानक चाकू हल्ले, लैंगिक अत्याचार, जबरी चोऱ्या आणि प्रचंड गोंधळाच्या रणमैदानात झाले. या ऐतिहासिक महोत्सवाला मिळालेल्या हिंसक वळणामुळे संपूर्ण फ्रान्स हादरून गेला असून, जागतिक पातळीवर पर्यटन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने फ्रान्सच्या प्रशासनावर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

हा उत्सव म्हणजे फ्रान्सच्या संस्कृतीचे प्रतीक मानला जातो, जिथे मुक्त वातावरणात लोक रस्त्यावर उतरून संगीताचा आनंद घेतात. मात्र, यावर्षी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी या गर्दीचा गैरफायदा घेतला. पॅरिसमधील सर्वात गजबजलेल्या ‘शॅटलेट’ (Châtelet) सारख्या भागांमध्ये आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये रात्रीच्या वेळी अचानक हिंसाचार उसळला. अरुंद रस्त्यांवरून जाणाऱ्या निष्पाप नागरिकांवर आणि पर्यटकांवर धारदार चाकूने हल्ले करण्यात आले. एका क्षणात आनंदाने नाचणाऱ्या लोकांमध्ये किंकाळ्या आणि पळापळ सुरू झाली. ब्रिटनमधून आलेल्या एका पर्यटकाने तिथली परिस्थिती सांगताना म्हटले की, “आम्हाला जिवंत बाहेर पडण्यासाठी सुरक्षित मार्ग शोधणेही कठीण झाले होते, तो निव्वळ नरक होता.”

महिलांना लक्ष करून ‘सिरिंज हल्ले’ (Syringe Attacks)

या संपूर्ण महोत्सवातील सर्वात धक्कादायक आणि अत्यंत क्रूर प्रकार म्हणजे महिलांवर झालेले ‘सुई किंवा सिरिंज हल्ले’. पॅरिस आणि आसपासच्या शहरांमधील अनेक महिलांनी पोलिसांत अशा तक्रारी नोंदवल्या आहेत की, संगीताच्या तालावर नाचत असताना किंवा गर्दीतून चालत असताना त्यांना अचानक शरीरावर सुई टोचल्याची जाणीव झाली. या सुई हल्ल्यानंतर काही वेळातच पीडित महिलांना तीव्र चक्कर येणे, मळमळणे आणि शरीर सुन्न पडणे अशा त्रासांना सामोरे जावे लागले. यामुळे अनेक तरुणींना तातडीने आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षात आणि रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या सुयांमध्ये कोणते अमली पदार्थ किंवा विषारी केमिकल होते का, याचा न्यायवैद्यक (Forensic) तपास यंत्रणा अत्यंत गांभीर्याने करत आहेत.

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या सुई हल्ल्यांच्या जोडीलाच लैंगिक अत्याचाराच्या भीषण घटनांनी संपूर्ण मानवतेला काळीमा फासला आहे. महोत्सवाच्या आडोशाने महिलांचा छळ करणे, त्यांच्यावर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार करणे आणि बलात्काराचे गुन्हे घडल्याची माहिती विविध पोलीस ठाण्यांमधून समोर आली आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितांमध्ये काही अत्यंत कमी वयाच्या तरुण मुलींचाही समावेश आहे, ज्यामुळे नागरिकांमधील संताप अधिकच वाढला आहे.

फ्रेंच पोलिसांची मोठी कारवाई; राजकारण तापले

परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून फ्रेंच सरकारने तातडीने पोलिसांसह अग्निशमन दलाच्या तुकड्यांना मैदानात उतरवले. रात्रीच्या अंधारात दंगलखोरांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी निगराणी ड्रोन (Surveillance Drones) आणि लष्करी हेलिकॉप्टर्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेत फ्रान्सच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांतून सुमारे २४३ पेक्षा जास्त उपद्रवी लोकांना बेड्या ठोकल्या आहेत, ज्यातील बहुतांश अटक ही एकट्या पॅरिस शहरातून झाली आहे.

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या सर्व हिंसक प्रकारानंतर आता फ्रान्समधील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. देशातील विरोधी पक्षांनी मॅक्रॉन सरकारवर आणि सुरक्षा यंत्रणांवर कडाडून टीका केली आहे. “दरवर्षी लाखो लोक या महोत्सवाला येतात, हे माहित असतानाही प्रशासनाने आधीच अशा कडक आणि विशेष सुरक्षा उपाययोजना का केल्या नाहीत?” असा थेट आणि तिखट सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने पोलिसांच्या कामगिरीचा बचाव केला असला, तरी सामान्य जनतेच्या मनातील भीती अद्याप कमी झालेली नाही. या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम वैद्यकीय आणि फॉरेन्सिक अहवाल आल्यानंतरच या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुन्ह्याचे खरे आणि संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

Web Title: France music festival violence syringe attacks women sexual assault paris arrests

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Published On: Jun 24, 2026 | 01:02 PM

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