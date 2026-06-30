Russia-Ukraine War : पुन्हा युद्धाचा भडका उडणार? रशियाकडून युक्रेनवर ड्रोन हल्ला; 12 जणांचा मृत्यू तर अनेकजण जखमी

मॉस्को : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराण-अमेरिका, इस्त्रायल युद्धानंतर आता रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे सर्वसामान्य जनतेत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. रशियाने युक्रेनमध्ये क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला असून, ४० जण जखमी झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी युरोपकडून अधिक चांगल्या सुरक्षा व्यवस्थेची मागणी केली आहे.
इंधनाचा तुटवडा असूनही युद्ध सुरूच ठेवण्याचा आणि माघार न घेण्याचा रशियाने निर्धार व्यक्त केला आहे. रशियन क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनने युक्रेनमध्ये हाहा:कार माजवला, ज्यात १२ जण ठार आणि ४० जण जखमी झाले. राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी या हल्ल्यांचा भीषण म्हणून निषेध केला. रशियाने चार वर्षांपूर्वी युक्रेनवर आक्रमण केले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, या युद्धात १६००० हून अधिक युक्रेनियन नागरिक मारले गेले आहेत. रशिया युक्रेनची पायाभूत सुविधा नष्ट करत आहे आणि लोकांचे मनोधैर्य नाहीसे होत आहे.
रशियन क्षेपणास्त्रांनी डनिप्रो शहरातील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले. या हल्ल्यात सहा जण ठार आणि २९ जण जखमी झाले. झापोरिझिया शहरात रशियन ड्रोन एका प्रवासी बसला धडकले, ज्यात एका मुलासह तीन जण ठार आणि इतर सहा जण जखमी झाले. सुमी प्रदेशात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यात एक वृद्ध महिला आणि एक पुरुष ठार झाले.
अनेक ठिकाणी हल्ले
खार्किवच्या महापौरांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, तेथे दिवसा झालेल्या हल्ल्यात एक व्यक्ती ठार आणि इतर पाच जण जखमी झाले. युक्रेनच्या इतर सहा प्रदेशांमध्येही प्राणघातक हल्ले झाले आहेत.
युक्रेनमध्ये आठ ठिकाणचा वीजपुरवठा खंडित
या रशियन हल्ल्यांमुळे युक्रेनच्या आठ प्रदेशांमधील वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तीव्र उष्णतेमुळे एसीचा वापर वाढला आहे. ज्यामुळे विजेची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी पुन्हा एकदा युरोपला आवाहन केले आहे. रशियन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांना रोखण्यासाठी युरोपने आपली संरक्षण यंत्रणा आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली मजबूत केली पाहिजे. या भीषण हल्ल्यांपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी बॅलिस्टिक-विरोधी क्षमतांची तातडीने गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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