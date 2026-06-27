Ukraine चा क्रिमियावर हिंसक हल्ला, रशियाने केली आणीबाणी जाहीर; बेलारूसचा झेलेन्स्कीना इशारा

क्रिमियामध्ये आणीबाणी का लागू करण्यात आली?
क्रिमियाचे पंतप्रधान सर्गेई अक्स्योनोव्ह यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीमुळे, अत्यावश्यक सेवा सुरळीतपणे सुरू राहाव्यात यासाठी संपूर्ण प्रदेशात आणि सेव्हास्टोपोलमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. ‘द टेलिग्राफ’च्या वृत्तानुसार, त्यांनी मान्य केले की सध्या इंधनाचे संकट हे सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. रशियन अधिकाऱ्यांच्या मते, युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे केर्च पुलावरून होणारा इंधन आणि इतर वस्तूंचा पुरवठाही विस्कळीत झाला आहे. हा पूल रशिया आणि क्रिमिया यांच्यातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. सुरक्षेच्या कारणास्तव, या मार्गावरून होणाऱ्या विविध पुरवठ्यावर निर्बंध घालावे लागले आहेत.
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रशियाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह
अक्स्योनोव्ह यांनी कबूल केले की, जगातील कोणतीही हवाई संरक्षण प्रणाली १००% सुरक्षा देऊ शकत नाही. रशियाने एका रात्रीत ६६० युक्रेनियन ड्रोन पाडल्याचा दावा केला आहे, त्यापैकी बरेच ड्रोन मॉस्को आणि क्रिमियाच्या दिशेने जात होते. असे असूनही, अनेक ड्रोन त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले. युक्रेन गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाच्या ऊर्जा आणि इंधन प्रणालीला लक्ष्य करत आहे. यापूर्वी अनेक रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले झाले होते, ज्यामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याचे वृत्त आले होते.
बेलारूसने थेट इशारा दिला
दरम्यान, बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी युक्रेनला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, बेलारूसला युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न करू नये. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, लुकाशेन्को यांनी सांगितले की युक्रेनच्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच मिन्स्कला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की बेलारूसला या संघर्षात सामील करण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्धाचे स्वरूप तात्काळ बदलेल. तथापि, त्यांनी पुनरुच्चार केला की बेलारूसला युक्रेनविरुद्ध थेट युद्ध नको आहे.
हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी बेलारूसवर आपल्या सीमेवर लष्करी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा आणि रशियन ड्रोन कारवायांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्याचा आरोप केला आहे.
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रशियासाठी बेलारूस महत्त्वाचे का आहे?
बेलारूस हा रशियाचा सर्वात जवळचा लष्करी मित्र देश आहे. इतकेच नाही, तर रशियाने तिथे सामरिक अण्वस्त्रे तैनात केली आहेत. रशियाच्या इंधन पुरवठ्यातही बेलारूस महत्त्वाची भूमिका बजावते. युक्रेनकडून रशियन रिफायनरींवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांनंतर, रशिया आता बेलारूसमधील दोन प्रमुख रिफायनरींमार्फत पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनाचा पुरवठा वाढवत आहे. त्यामुळे, जर बेलारूसदेखील या संघर्षात थेट सामील झाला, तर रशियाचा इंधन पुरवठा आणि लष्करी रसद या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो.