शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Russia Ukraine War Crimea Emergency Belarus Wared Zelensky About Fuel Crisis

Ukraine चा क्रिमियावर हिंसक हल्ला, रशियाने केली आणीबाणी जाहीर; बेलारूसचा झेलेन्स्कीना इशारा

Updated On: Jun 27, 2026 | 02:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

युक्रेनकडून वारंवार होणाऱ्या ड्रोन हल्ल्यांनंतर रशियाने क्रिमिया आणि सेव्हास्टोपोलमध्ये आणीबाणी जाहीर केली आहे. या हल्ल्यांमुळे इंधन पुरवठा, वीज प्रणाली आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवर परिणाम झाला आहे.

युक्रेनने केला क्रिमियावर हिंसक हल्ला (फोटो सौजन्य - iStock/Social Media)

युक्रेनने केला क्रिमियावर हिंसक हल्ला (फोटो सौजन्य - iStock/Social Media)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • क्रिमियावर युक्रेनने केला हिंसक हल्ला 
  • रशियाने हे मान्य केले आहे की त्यांची हवाई संरक्षण यंत्रणा सर्व हल्ले रोखू शकली नाही
  • दरम्यान, बेलारूसने इशारा दिला आहे की, जर युक्रेनला या युद्धात ओढले गेले, तर ते युक्रेनसाठी विनाशकारी ठरेल
रशिया-युक्रेन युद्ध पुन्हा एकदा एका धोकादायक टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे दिसत आहे. युक्रेनकडून वारंवार होणाऱ्या ड्रोन हल्ल्यांनंतर, रशियाने क्रिमिया आणि सेव्हास्टोपोलमध्ये प्रादेशिक आणीबाणी जाहीर केली आहे. रशियाचा जवळचा मित्र असलेल्या बेलारूसनेही युक्रेनला इशारा दिला आहे की, त्याला युद्धात ओढण्याचा कोणताही प्रयत्न संघर्षाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकतो. रशियन प्रशासनाच्या मते, युक्रेनने गेल्या काही दिवसांत क्रिमियामधील इंधन साठवणूक केंद्रे, तेल सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्कला वारंवार लक्ष्य केले आहे. यामुळे अनेक भागांतील पेट्रोल पंपांवर जनतेचा इंधन पुरवठा खंडित झाला आहे, वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि पर्यटकांसाठीची उन्हाळी शिबिरे व पर्यटन उपक्रम सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहेत.

क्रिमियामध्ये आणीबाणी का लागू करण्यात आली?

क्रिमियाचे पंतप्रधान सर्गेई अक्स्योनोव्ह यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीमुळे, अत्यावश्यक सेवा सुरळीतपणे सुरू राहाव्यात यासाठी संपूर्ण प्रदेशात आणि सेव्हास्टोपोलमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. ‘द टेलिग्राफ’च्या वृत्तानुसार, त्यांनी मान्य केले की सध्या इंधनाचे संकट हे सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. रशियन अधिकाऱ्यांच्या मते, युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे केर्च पुलावरून होणारा इंधन आणि इतर वस्तूंचा पुरवठाही विस्कळीत झाला आहे. हा पूल रशिया आणि क्रिमिया यांच्यातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. सुरक्षेच्या कारणास्तव, या मार्गावरून होणाऱ्या विविध पुरवठ्यावर निर्बंध घालावे लागले आहेत.

US Iran Conflict: इराण-अमेरिका शांतता करार तुटला? तेहरानमध्ये US चा मोठा हल्ला, मिसाईल-ड्रोन साईट्चे टारगेट

रशियाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह

अक्स्योनोव्ह यांनी कबूल केले की, जगातील कोणतीही हवाई संरक्षण प्रणाली १००% सुरक्षा देऊ शकत नाही. रशियाने एका रात्रीत ६६० युक्रेनियन ड्रोन पाडल्याचा दावा केला आहे, त्यापैकी बरेच ड्रोन मॉस्को आणि क्रिमियाच्या दिशेने जात होते. असे असूनही, अनेक ड्रोन त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले. युक्रेन गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाच्या ऊर्जा आणि इंधन प्रणालीला लक्ष्य करत आहे. यापूर्वी अनेक रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले झाले होते, ज्यामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याचे वृत्त आले होते.

बेलारूसने थेट इशारा दिला

दरम्यान, बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी युक्रेनला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, बेलारूसला युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न करू नये. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, लुकाशेन्को यांनी सांगितले की युक्रेनच्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच मिन्स्कला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की बेलारूसला या संघर्षात सामील करण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्धाचे स्वरूप तात्काळ बदलेल. तथापि, त्यांनी पुनरुच्चार केला की बेलारूसला युक्रेनविरुद्ध थेट युद्ध नको आहे.

हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांनी बेलारूसवर आपल्या सीमेवर लष्करी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा आणि रशियन ड्रोन कारवायांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्याचा आरोप केला आहे.

Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियावर सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला; तेल रिफायनरीला लक्ष्य, झेलेन्स्कींचे पुतिन यांना थेट आव्हान

रशियासाठी बेलारूस महत्त्वाचे का आहे?

बेलारूस हा रशियाचा सर्वात जवळचा लष्करी मित्र देश आहे. इतकेच नाही, तर रशियाने तिथे सामरिक अण्वस्त्रे तैनात केली आहेत. रशियाच्या इंधन पुरवठ्यातही बेलारूस महत्त्वाची भूमिका बजावते. युक्रेनकडून रशियन रिफायनरींवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांनंतर, रशिया आता बेलारूसमधील दोन प्रमुख रिफायनरींमार्फत पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनाचा पुरवठा वाढवत आहे. त्यामुळे, जर बेलारूसदेखील या संघर्षात थेट सामील झाला, तर रशियाचा इंधन पुरवठा आणि लष्करी रसद या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Russia ukraine war crimea emergency belarus wared zelensky about fuel crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 02:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Donald Trump: अमेरिकन परदेशी मंत्री मार्को रुबियोची मोठी घोषणा, भारतात येणार राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प
1

Donald Trump: अमेरिकन परदेशी मंत्री मार्को रुबियोची मोठी घोषणा, भारतात येणार राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प

US Iran Conflict : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकणार? ‘फोन उचला…!’ आठवडाभरातच कोसळला पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा करार
2

US Iran Conflict : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकणार? ‘फोन उचला…!’ आठवडाभरातच कोसळला पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचा करार

US Iran Conflict: इराण-अमेरिका शांतता करार तुटला? तेहरानमध्ये US चा मोठा हल्ला, मिसाईल-ड्रोन साईट्चे टारगेट
3

US Iran Conflict: इराण-अमेरिका शांतता करार तुटला? तेहरानमध्ये US चा मोठा हल्ला, मिसाईल-ड्रोन साईट्चे टारगेट

US-Military: चीनला धक्का! आता थेट लष्करी तळांवरच अमेरिका करणार दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया; सुरक्षेसाठी पेंटागॉनचा ऐतिहासिक निर्णय
4

US-Military: चीनला धक्का! आता थेट लष्करी तळांवरच अमेरिका करणार दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया; सुरक्षेसाठी पेंटागॉनचा ऐतिहासिक निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ukraine चा क्रिमियावर हिंसक हल्ला, रशियाने केली आणीबाणी जाहीर; बेलारूसचा झेलेन्स्कीना इशारा

Ukraine चा क्रिमियावर हिंसक हल्ला, रशियाने केली आणीबाणी जाहीर; बेलारूसचा झेलेन्स्कीना इशारा

Jun 27, 2026 | 02:34 PM
घोर अन्याय! श्रेयस, गौतम खरचं ‘गंभीर’ होणार का? Vaibhav ला खेळवणार? पराभवावर अय्यरचे स्पष्टीकरण

घोर अन्याय! श्रेयस, गौतम खरचं ‘गंभीर’ होणार का? Vaibhav ला खेळवणार? पराभवावर अय्यरचे स्पष्टीकरण

Jun 27, 2026 | 02:30 PM
Mumbai News: आता सरावातही गोविंदांना मिळणार विमाकवच! ७५ दिवसांसाठी १० लाखांचे संरक्षण; राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनचा पुढाकार

Mumbai News: आता सरावातही गोविंदांना मिळणार विमाकवच! ७५ दिवसांसाठी १० लाखांचे संरक्षण; राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनचा पुढाकार

Jun 27, 2026 | 02:30 PM
Hero Passion+ Disc ची दमदार एन्ट्री! स्टायलिश लूक आणि दमदार मायलेजने वेधलं लक्ष… खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सर्व माहिती

Hero Passion+ Disc ची दमदार एन्ट्री! स्टायलिश लूक आणि दमदार मायलेजने वेधलं लक्ष… खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सर्व माहिती

Jun 27, 2026 | 02:28 PM
“बाबा मी जात आहे…”, सासरच्या जाचाला कंटाळून २४ वर्षीय तरुणीने संपवले आयुष्य; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ केला शूट

“बाबा मी जात आहे…”, सासरच्या जाचाला कंटाळून २४ वर्षीय तरुणीने संपवले आयुष्य; मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ केला शूट

Jun 27, 2026 | 02:20 PM
Nashik Crime : नाशिक पोलीस ॲक्शन मोडवर, टवाळखोर अन् मद्यपींवर दंडूका; सहा महिन्यात तब्बल…

Nashik Crime : नाशिक पोलीस ॲक्शन मोडवर, टवाळखोर अन् मद्यपींवर दंडूका; सहा महिन्यात तब्बल…

Jun 27, 2026 | 02:19 PM
Uddhav Thackeray Yavatmal: माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही ‘त्या’ बुजगावण्याला निवडून दिलं’; उद्धव ठाकरेंनी मागितली मतदारांची माफी

Uddhav Thackeray Yavatmal: माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही ‘त्या’ बुजगावण्याला निवडून दिलं’; उद्धव ठाकरेंनी मागितली मतदारांची माफी

Jun 27, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा